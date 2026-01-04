Prev
વૈભવ સૂર્યવંશીના નામે વધુ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ, આ પાકિસ્તાનીને પછાડી રચ્યો ઇતિહાસ

Vaibhav Suryavanshi : વૈભવ સૂર્યવંશી ક્રિકેટ જગતમાં સતત સમાચારોમાં રહે છે. તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ માટે ચાહકો તેને ખૂબ પસંદ કરે છે. સૂર્યવંશી માત્ર 14 વર્ષનો છે અને વિવિધ રેકોર્ડ બનાવી રહ્યો છે. હવે એક કેપ્ટન તરીકે તેણે ઇતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ કોતર્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 04, 2026, 01:36 PM IST

વૈભવ સૂર્યવંશીના નામે વધુ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ, આ પાકિસ્તાનીને પછાડી રચ્યો ઇતિહાસ

Vaibhav Suryavanshi : તાજેતરમાં વૈભવ સૂર્યવંશી લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બન્યો હતો. સૂર્યવંશી હાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની યુવા ODI શ્રેણીનો ભાગ છે. તે ભારતીય અંડર-19 ટીમનો કેપ્ટન છે. 3 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, ટીમ ઈન્ડિયાએ યુવા ODIમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો કર્યો હતો. ભારતે આ મેચ 25 રનથી જીતી હતી. વૈભવ પહેલીવાર કેપ્ટનશીપ કરી રહ્યો હતો અને ટીમને વિજય તરફ દોરીને તેણે બીજો એક વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

વૈભવ સૂર્યવંશી માટે 2025નું વર્ષ ખાસ રહ્યું. IPL ડેબ્યૂથી લઈને વિજય હજારે ટ્રોફી સુધી તેણે કુલ 6 સદી ફટકારી અને અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા. હવે નવા વર્ષ 2026માં વૈભવે તેની પહેલી જ મેચમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરીને એક વિશ્વ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. 3 જાન્યુઆરી, 2026 તેની કારકિર્દીમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. આ દિવસે તેણે બેનોનીના વિલોમૂર પાર્ક ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકા અંડર-19 સામે ટીમ ઈન્ડિયાને વિજય અપાવીને રેકોર્ડ બુકમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

વૈભવ સૂર્યવંશીના નામે વધુ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ

વૈભવ સૂર્યવંશી અંડર-19 ક્રિકેટમાં ભારતને વિજય અપાવનાર સૌથી યુવા કેપ્ટન બન્યો છે. માત્ર 14 વર્ષની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવીને, તેણે પાકિસ્તાનના અહેમદ શહેઝાદનો વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યો, જેણે 15 વર્ષ અને 141 દિવસની ઉંમરે કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી ODI જીત મેળવી હતી. જોકે, વૈભવ બેટથી નિષ્ફળ ગયો, તેણે માત્ર 11 રન બનાવ્યા. નિયમિત કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રે અને વિહાન મલ્હોત્રા આ ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં રમી રહ્યા નથી. બંને ઇજાથી પીડાઈ રહ્યા છે, તેથી વૈભવને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે.

ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું

મેચ વિશે વાત કરીએ તો, ટીમ ઈન્ડિયા ટોસ હાર્યા બાદ પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરી હતી. ટોપ ઓર્ડર સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, પરંતુ મિડલ ઓર્ડરના બેટ્સમેનોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ટીમને 50 ઓવરમાં 300 રન સુધી પહોંચાડી દીધી. ભારત માટે હરવંશ પંગલિયાએ શાનદાર 93 રન બનાવ્યા, જ્યારે એમ્બ્રિસે 65 રન બનાવ્યા.

301 રનના ટાર્ગેટના જવાબમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની અંડર-19 ટીમ 27.4 ઓવરમાં માત્ર 148 રન જ બનાવી શકી. વરસાદના કારણે મેચમાં વિક્ષેપ પડ્યો અને ખેલાડીઓની સલામતીના કારણોસર મેચ રદ કરવામાં આવી. ભારત ડકવર્થ-લુઇસ નિયમ હેઠળ 25 રનથી જીત્યું.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

