Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /સચિન તેંડુલકરની જેમ સૂર્યવંશીને પણ મળી ખાસ મંજૂરી, BCCI એ નિયમમાં કર્યો ફેરફાર

સચિન તેંડુલકરની જેમ સૂર્યવંશીને પણ મળી ખાસ મંજૂરી, BCCI એ નિયમમાં કર્યો ફેરફાર

Vaibhav Sooryavanshi: 15 વર્ષના યુવા બેટર વૈભવ સૂર્યવંશીને ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરી લેવામાં આવ્યો છે. બીસીસીઆઈએ પણ વૈભવ સૂર્યવંશીને સચિન તેંડુલકરની જેમ એક ખાસ મંજૂરી આપી છે.

Edited By:Dhaval Gokani
Published: Jun 07, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:41 AM IST
સચિન તેંડુલકરની જેમ સૂર્યવંશીને પણ મળી ખાસ મંજૂરી, BCCI એ નિયમમાં કર્યો ફેરફાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કાશ...બચી શક્યા હોત 21 જીવ...દિલ્હી અગ્નિકાંડમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો, આ વ્યક્તિ છે અસલ
delhi fire news11 min ago
2
Edible oil packaging rules India18 min ago
3
shukra shani shatank yog 202629 min ago
4
gujarat1 hr ago
5
Diabetes1 hr ago