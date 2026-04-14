Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsટીમ ઈન્ડિયામાં થશે વૈભવ સૂર્યવંશીની એન્ટ્રી, આ પ્રવાસ પર થશે પર્દાપણ! ખતરામાં સચિનનો રેકોર્ડ

ટીમ ઈન્ડિયામાં થશે વૈભવ સૂર્યવંશીની એન્ટ્રી, આ પ્રવાસ પર થશે પર્દાપણ! ખતરામાં સચિનનો રેકોર્ડ

Vaibhav Suryavanshi India Debut: 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ ટી20 સિરીઝમાં પર્દાપણ કરી શકે છે. પસંદગીકારો તેને તક આપવાના પક્ષમાં છે. જો આમ થયું તો તે સચિન તેંડુલકર અને શેફાલી વર્માનો રેકોર્ડ તોડી સૌથી યુવા ભારતીય ખેલાડી બની જશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:43 AM IST
  • ભારતીય ટીમમાં પર્દાપણ કરવા તૈયાર વૈભવ સૂર્યવંશી
  • આયર્લેન્ડના પ્રવાસ પર ટીમ ઈન્ડિયામાં થઈ શકે છે સામેલ
  • આઈપીએલ બાદ આયર્લેન્ડ સામે ટી20 રમશે ટીમ ઈન્ડિયા

Trending Photos

ટીમ ઈન્ડિયામાં થશે વૈભવ સૂર્યવંશીની એન્ટ્રી, આ પ્રવાસ પર થશે પર્દાપણ! ખતરામાં સચિનનો રેકોર્ડ

Vaibhav Suryavanshi India T20 Debut: 15 વર્ષની ઉંમરમાં વૈભવ સૂર્યવંશી ટીમ ઈન્ડિયા માટે પર્દાપણની નજીક છે. સમાચાર છે કે જૂનમાં આયર્લેન્ડના પ્રવાસ પર તેને ટી20 ટીમમાં સામેલ કરી શકાય છે. ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના રિપોર્ટ પ્રમાણે પસંદગીકારોએ સૂર્યવંશીને શોર્ટલિસ્ટ કર્યો છે અને તે ટીમમાં સામેલ થવાની રેસમાં યથાવત છે. આ પ્રવાસ IPL 2026 બાદ થશે, જ્યાં ભારતની સંભવિત સેકેન્ડ-સ્ટ્રિંગ ટીમને તક આપવામાં આવશે. પસંદગીકારો યુવા ખેલાડીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ આપવાના મૂડમાં છે.

સૌથી યુવા ખેલાડી બની શકે છે સૂર્યવંશી
જો સૂર્યવંશીને તક મળે છે તો તે ભારતીય ક્રિકેટ ઈતિહાસનો સૌથી યુવા ખેલાડી બની જશે. વર્તમાનમાં આ રેકોર્ડ સચિન તેંડુલકરના નામે છે, જેણે 16 વર્ષ 205 દિવસની ઉંમરમાં પર્દાપણ કર્યું હતું. તો ઓવરઓલ રેકોર્ડ શેફાલી વર્માના નામે છે, જે 15 વર્ષ 7 મહિને ભારત માટે રમી હતી. સૂર્યવંશી આ બંનેને પાછળ છોડી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આઈપીએલમાં શાનદાર પ્રદર્શન
વૈભવ વર્તમાન આઈપીએલમાં 5 મેચની 5 ઈનિંગમાં 40ની એવરેજ અને 263.15ની સ્ટ્રાઇક રેટથી 200 રન બનાવી ચૂક્યો છે. નોંધનીય છે કે સોમવારે હૈદરાબાદ સામે તે ગોલ્ડન ડકનો શિકાર થયો હતો.

આઈપીએલમાં મચાવી રહ્યો છે ધૂમ
સૂર્યવંશી આઈપીએલ 2026મા ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. તેણે આરસીબી સામે 26 બોલમાં 78 રન, ચેન્નઈ સામે 17 બોલમાં 52 રન અને મુંબઈ સામે 14 બોલમાં 39 રન ફટકાર્યા હતા. ખાસ વાત છે કે તે દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ બોલરો સામે નીડર બેટિંગ કરી રહ્યો છે. જસપ્રીત બુમરાહના પ્રથમ બોલ પર સિક્સ ફટકારવી કે હેઝલવુડ વિરુદ્ધ આક્રમક બેટિંગ તેના આત્મવિશ્વાસને દર્શાવે છે.

પસંદગીકારો ઉતાવળ કરવા ઈચ્છતા નથી, પરંતુ ટેલેન્ટને વધુ પ્રતીક્ષા કરાવવા ઈચ્છતા નથી. આયર્લેન્ડ સામે હવે સૂર્યવંશીને તક આપવાની રણનીતિ બની રહી છે. ત્યારબાદ ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસ પર પણ તેને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે.

ઘણા દિગ્ગજો કરી ચૂક્યા છે સૂર્યવંશીનું સમર્થન
આઈપીએલ ચેરમેન અરૂણ ધૂમલે સૂર્યવંશીની પ્રશંસા કરતા કહ્યુ કે આટલી નાની ઉંમરમાં આવું ટેલેન્ટ દુર્લભ છે અને તે ટીમ ઈન્ડિયામાં પર્દાપણનો હકદાર છે. તો પૂર્વ ઓલરાઉન્ડર ઇરફાન પઠાણે પણ પસંદગીકારોને અપીલ કરી છે કે તેને જલ્દી તક મળવી જોઈએ.

ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે બે ટી20 મેચ 26 અને 28 જૂને રમાશે. ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયા ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસે જશે, જ્યાં સીનિયર ખેલાડીઓની વાપસી થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Vaibhav Sooryavanshi

Trending news