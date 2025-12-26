વૈભવ સૂર્યવંશી મોટી મેચમાંથી બહાર, 190 રન બનાવ્યા છતાં કેમ ન મળી ટીમમાં જગ્યા? જાણો મોટું કારણ
Vaibhav Suryavanshi: વૈભવ સૂર્યવંશીએ વિજય હજારે ટ્રોફીની પ્રથમ મેચમાં કમાલ કરી દીધી હતી. તેણે 190 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમીને ઘણા રેકોર્ડ તોડ્યા હતા. 26 ડિસેમ્બરે બિહાર અને મણિપુર વચ્ચે મેચ રમાઈ રહી છે, પરંતુ આ મુકાબલામાં વૈભવ સૂર્યવંશી રમી રહ્યો નથી. તેના ફેન્સ માટે આ માઠા સમાચાર છે, જોકે તેના ન રમવા પાછળનું એક ખાસ કારણ સામે આવ્યું છે.
Trending Photos
Vaibhav Suryavanshi: વિજય હજારે ટ્રોફીની પ્રથમ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે બિહાર તરફથી રમતા અરુણાચલ પ્રદેશના બોલરોની હાલત બગાડી નાખી અને 190 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. ફેન્સ 26 ડિસેમ્બરે મણિપુર સામે રમતા જોવા માંગતા હતા, પરંતુ તે આ મેચનો હિસ્સો નથી. હકીકતમાં, તે નવી દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે એક એવોર્ડ લેવા માટે આવી રહ્યો છે, જેના કારણે તેને બિહારની ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી.
વૈભવ સૂર્યવંશી નથી રમી રહ્યો મણિપુર સામેની મેચ
વૈભવ સૂર્યવંશી મણિપુર સામેની મેચનો ભાગ નથી. તેનું કારણ એ છે કે 26 ડિસેમ્બર 2025 એટલે કે આજે નવી દિલ્હીમાં તેને સન્માનિત કરવામાં આવનાર છે. રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુના હસ્તે તેને 'પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર' આપવામાં આવશે. તમને જણાવી દઈએ કે આ દરમિયાન વૈભવની મુલાકાત પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાથે પણ થવાની છે. આ જ કારણ છે કે પ્રથમ મેચમાં ધમાલ મચાવ્યા બાદ વૈભવ એવોર્ડ લેવા માટે દિલ્હી આવી ગયો છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીએ ગત મેચમાં મચાવી તબાહી
વિજય હજારે ટ્રોફી પ્લેટ ગ્રુપમાં બિહાર અને અરુણાચલ પ્રદેશ વચ્ચે પ્રથમ મેચ રમાઈ હતી. આ મુકાબલામાં વૈભવે પ્રથમ બોલથી જ મોટા શોટ્સ લગાવવાનું શરૂ કરી દીધું. તેણે માત્ર 36 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી લીધી હતી. તે બેવડી સદી તરફ વધી રહ્યો હતો, પરંતુ 190 રન પર આઉટ થઈ ગયો હતો. તેણે 226.19 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરી હતી, જેમાં 16 ચોગ્ગા અને 15 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
વૈભવની ઇનિંગના દમ પર બિહારને મળી મોટી જીત
વૈભવ સૂર્યવંશી આઉટ થયા બાદ આયુષ આનંદ લોહરુકા અને સાકિબુલ ગાનીએ પણ સદી ફટકારી હતી. જેના કારણે બિહારની ટીમ 50 ઓવરમાં 574 રન બનાવવામાં સફળ રહી હતી. જવાબમાં અરુણાચલ પ્રદેશની ટીમ 177 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ અને બિહારે 397 રનના મોટા અંતરથી મેચ જીતી લીધી. હવે જોવાનું એ રહેશે કે સૂર્યવંશીની ગેરહાજરીમાં બિહાર કેવું પ્રદર્શન કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે