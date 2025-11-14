વૈભવ સૂર્યવંશીએ 32 બોલમાં ફટકારી તાબડતોડ સદી, માર્યા 15 છક્કા, T20માં આવું કરનારો બન્યો એકમાત્ર ખેલાડી
Vaibhav Suryavanshi Century: એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ યુએઈ સામે ધમાકેદાર સદી ફટકારી હતી. તેણે માત્ર 32 બોલમાં સદી પૂરી કરી હતી.
Trending Photos
Vaibhav Suryavanshi Century: 14 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ ફરી એકવાર ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે મેન્સ એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025માં સદી ફટકારી છે. શુક્રવારે ભારત A વિરુદ્ધ સંયુક્ત આરબ અમીરાતની મેચમાં સૂર્યવંશીએ 42 બોલમાં 144 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેણે દોહાના વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં 15 છગ્ગા અને 11 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
ઓપનર સૂર્યવંશીએ માત્ર 32 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી હતી. ભારતીય બેટ્સમેન દ્વારા આ સંયુક્ત રીતે બીજા ક્રમની સૌથી ઝડપી T20 સદી છે. ઋષભ પંતે 2018માં 32 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી હતી. સૌથી ઝડપી T20 સદીનો રેકોર્ડ ઉર્વિલ પટેલ અને અભિષેક શર્માના નામે છે. બંનેએ 28 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી હતી.
T20માં આ સિદ્ધિ મેળવનાર એકમાત્ર ખેલાડી બન્યો
ઘરેલુ ક્રિકેટમાં બિહારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સૂર્યવંશીએ એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તે T20 ક્રિકેટમાં 35 બોલ કે તેથી ઓછા સમયમાં બે સદી ફટકારનાર એકમાત્ર ખેલાડી બન્યો છે. સૂર્યવંશીએ IPL 2025માં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે 35 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. તે IPL સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા ખેલાડી છે. આ IPL ઇતિહાસમાં ક્રિસ ગેલ પછી બીજી સૌથી ઝડપી સદી હતી. વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ભૂતપૂર્વ મહાન બેટ્સમેન ગેલે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) માટે 30 બોલમાં સદી ફટકારી હતી.
T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર ભારતીયો
- 28 બોલ: ઉર્વિલ પટેલ - ગુજરાત સામે ત્રિપુરા (2024)
- 28 બોલ: અભિષેક શર્મા - પંજાબ સામે મેઘાલય (2024)
- 32 બોલ: ઋષભ પંત - દિલ્હી સામે હિમાચલ પ્રદેશ (2018)
- 32 બોલ: વૈભવ સૂર્યવંશી - ભારત A સામે UAE (2025)
મેચની વાત કરીએ તો, ભારત A એ ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રિયાંશ આર્ય (10) સારું પ્રદર્શન કરી શક્યો નહીં. તે રન આઉટ થયો. આ પછી, સૂર્યવંશીએ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું. તેણે નમન ધીર (23 બોલમાં 34) સાથે બીજી વિકેટ માટે 163 રન ઉમેર્યા. નમન 11મી ઓવરમાં અને સૂર્યવંશી 13મી ઓવરમાં પેવેલિયન પરત ફર્યા.
સૂર્યવંશી ઉપરાંત, કેપ્ટન જિતેશ શર્મા (32 બોલમાં 83) એ પોતાની તાકાત બતાવી. તેણે 8 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા ફટકાર્યા. નેહલ વાઢેરાએ 9 બોલમાં 14 રનનું યોગદાન આપ્યું. ભારતે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 297 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. મેન્સ એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 14 નવેમ્બરથી 23 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે