/IPLની આગામી હરાજીમાં વૈભવ સૂર્યવંશી પર લાગશે 50 કરોડની બોલી! જાણો ક્યારે યોજાશે આગામી મેગા ઓક્શન

Vaibhav Sooryavanshi: IPL 2026માં જો કોઈ ખેલાડી સૌથી વધુ ચર્ચામાં હોય તો તે વૈભવ સૂર્યવંશી છે. પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી વૈભવ કમાલ કરી રહ્યો છે અને હવે તે માલામાલ થવાની તૈયારીમાં છે. અટકળો લગાવવામાં આવી રહી છે કે તેના પર 50 કરોડ રૂપિયા સુધીની બોલી લાગી શકે છે.
Vaibhav Sooryavanshi: IPL 2026માં વૈભવ સૂર્યવંશી શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. અગાઉની સિઝનમાં પણ તેણે માત્ર 35 બોલમાં સદી ફટકારીને સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. હવે આ ડાબોડી બેટ્સમેને ચાલુ સિઝનમાં પણ 36 બોલમાં સદી ઠોકીને સનસનાટી મચાવી દીધી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજસ્થાન રોયલ્સે IPL 2025ની હરાજીમાં વૈભવને 1.10 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. પરંતુ તેના વર્તમાન ફોર્મને જોતા હવે તેને 50 કરોડ રૂપિયા મળી શકે તેમ જણાય છે.
શું વૈભવ પર લાગશે 50 કરોડની બોલી?
IPL 2027માં મેગા ઓક્શન યોજાવાનું છે. એવું માનવામાં આવે છે કે રાજસ્થાન રોયલ્સ કોઈપણ ભોગે વૈભવને રિટેન (પોતાની ટીમમાં જાળવી રાખવા) કરવાનો પ્રયાસ કરશે. પરંતુ જો વૈભવ ઓક્શનમાં જવાનો નિર્ણય કરે, તો રાજસ્થાન તેને રોકી શકશે નહીં. જો વૈભવ IPL 2027ના મેગા ઓક્શનમાં આવે છે, તો તેના પર 50 કરોડની બોલી લાગવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. ગત વર્ષે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પણ વાયરલ થઈ હતી, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના માલિક સંજીવ ગોયન્કાએ વૈભવને 50 કરોડ સુધીની કિંમતે ખરીદવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. નોંધનીય છે કે ગોયન્કાએ IPL 2025ની હરાજીમાં ઋષભ પંત પર 27 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા હતા. કોમેન્ટ્રી દરમિયાન પણ નિષ્ણાતોએ કહ્યું છે કે વૈભવની પ્રતિભા જોતા તેને 50 કરોડ મળી શકે છે.
રાહુલ દ્રવિડનો વિશ્વાસ
રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફથી રાહુલ દ્રવિડે વૈભવ પર વિશ્વાસ મૂકીને તેને IPL 2025માં ટીમમાં સામેલ કર્યો હતો. આ ડીલ બાદ દ્રવિડ ખૂબ જ ખુશ જણાતા હતા, કારણ કે તેઓ વૈભવની પ્રતિભાને પહેલાથી જ ઓળખી ગયા હતા.
વૈભવના પ્રદર્શન પર એક નજર
IPL 2025માં વૈભવે 7 મેચ રમી હતી, જેમાં 36ની સરેરાશથી 252 રન બનાવ્યા હતા. જેમાં 1 સદી અને 1 અર્ધસદી સામેલ હતી. જ્યારે IPL 2026માં રાજસ્થાન તેને ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે યશસ્વી જયસ્વાલ સાથે તક આપી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી 10 મેચોમાં તેણે 40.40ની સરેરાશથી 404 રન બનાવી લીધા છે.