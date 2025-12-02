7 ચોગ્ગા, 7 છગ્ગા... આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેને 177ની સ્ટ્રાઈક રેટથી ફટકારી સદી, બનાવ્યો વધુ એક રેકોર્ડ
Vaibhav Suryavanshi Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26: યુવા સનસની બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025-26માં મંગળવારે (2 ડિસેમ્બર) કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સમાં મહારાષ્ટ્ર સામે જબરદસ્ત સદી ફટકારી છે. મહારાષ્ટ્રે પહેલા બોલિંગ કર્યા બાદ બિહાર તરફથી ઓપનિંગ કરતા આ 14 વર્ષીય ખેલાડીએ 61 બોલમાં શાનદાર 108 રન બનાવ્યા છે. આનાથી ટીમ એલિટ ગ્રુપ બીની મેચમાં બિહારની ટીમ 20 ઓવરમાં 176/3ના સ્કોર સુધી પહોંચી. વૈભવે સદીની શાનદાર ઈનિંગમાં ચોગ્ગા-છગ્ગા ફટકારી મહારાષ્ટ્રના બોલરોની જોરદાર ધોલાઈ કરી.
57 બોલમાં સદી
વૈભવે માત્ર 57 બોલમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં સદી ફટકારી છે. તેની ઇનિંગ્સમાં 7 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા સામેલ હતા. વૈભવે 177.05ની સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા. એવી પીચ પર જ્યાં મોટાભાગના બેટ્સમેનો બોલને યોગ્ય રીતે ટાઇમિંગ કરવામાં સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા, ત્યાં વૈભવે બિહારના કુલ સ્કોરના અડધાથી વધુ રન બનાવ્યા. વૈભવ આ પહેલાની ત્રણ મેચોમાં સતત નિષ્ફળ રહ્યો હતો. વૈભવે અગાઉ 14, 13 અને 5 રનનો સ્કોર બનાવ્યો હતો.
દબાવમાં બિહારની બેટિંગ
આ મેચ પહેલા બિહાર સતત ત્રણ હાર પછી એલિટ ગ્રુપ Bમાં સૌથી નીચે હતું. તેની બેટિંગ વારંવાર દબાવમાં નબળી પડી રહી હતી. પૃથ્વી શોના નેતૃત્વમાં મહારાષ્ટ્રે ઓછામાં ઓછી એક જીત નોંધાવી હતી અને ટીમ આ મેચનો ઉપયોગ ક્વોલિફિકેશનની રેસમાં પરત ફરવા માટે કરવા માંગતી હતી.
ધીમી શરૂઆત પછી જમાવ્યો રંગ
આ પરિસ્થિતિઓએ વૈભવ સૂર્યવંશીની ઇનિંગ્સને વધુ મહત્વની બનાવી દીધી. બિહારે બી સૌરભની વિકેટ જલ્દી ગુમાવી હતી, પરંતુ આ યુવા ખેલાડીએ ઇનિંગ્સ સંભાળી. તેણે પહેલા ટીમને મજબૂત કરી, પછી સેટ થયા બાદ ધીમે-ધીમે ખુલીને રમવા લાગ્યો. પીયૂષ સિંહ, આકાશ રાજ અને આયુષ લોહારુકા સાથેની નાની-નાની પાર્ટનરશિપ સંપૂર્ણપણે તેના ટેમ્પો પર નિર્ભર હતી. એક સમયે બિહારનો સ્કોર 52/1 હતો. પરંતુ વચ્ચેની ઓવરોમાં સૂર્યવંશીની વિસ્ફોટક બેટિંગથી 150 પાર અને પછી ડેથ ઓવરોમાં બિહારના સ્કોરને 170 રનને પાર પહોંચાડ્યો.
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં રચ્યો ઇતિહાસ
ખાસ વાત એ છે કે, વૈભવ સૂર્યવંશી આ ટૂર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં સદી ફટકારનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી બની ગયો છે. આ લેફટી બેટ્સમેને તેના રેકોર્ડ તોડનારા પરાક્રમોથી પહેલેથી જ પોતાની ફેન્સ ફોલોઇંગ બનાવી લીધી છે. આઇપીએલ 2025માં રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે T20 સદી અને ઇમર્જિંગ એશિયા કપમાં યુએઇ સામે ઇન્ડિયા A માટે 42 બોલમાં 144 રનની જબરદસ્ત ઇનિંગ્સથી તેણે સૌનું દિલ જીતી લીધું હતું.
