વૈભવ સૂર્યવંશી માટે ખુલશે ટીમ ઇન્ડિયાના દરવાજા, 27 માર્ચે બની રહ્યો છે ખાસ સંયોગ !

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsવૈભવ સૂર્યવંશી માટે ખુલશે ટીમ ઇન્ડિયાના દરવાજા, 27 માર્ચે બની રહ્યો છે ખાસ સંયોગ !

Vaibhav Suryavanshi : વૈભવ સૂર્યવંશી હવે IPL 2026માં રમતા જોવા મળશે. જો કે, 14 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીને લઈને હંમેશા એક પ્રશ્ન રહે છે કે તે ટીમ ઇન્ડિયાની સિનિયર ટીમ માટે ક્યારે રમી શકશે ? હવે આ અંગે એક અપડેટ સામે આવ્યું છે. તે ટૂંક સમયમાં ટીમ ઇન્ડિયા માટે રમતો જોવા મળી શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:42 AM IST
  • વૈભવ સૂર્યવંશી ટૂંક સમયમાં સિનિયર ટીમમાં એન્ટ્રી લઈ શકે છે
  • 14 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા છે
  • U19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં 175 રનની ઇનિંગ રમી હતી

Vaibhav Suryavanshi : ભારતીય ક્રિકેટમાં એક નવો સ્ટાર ટૂંક સમયમાં સિનિયર ટીમમાં એન્ટ્રી લઈ શકે છે. 14 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ અનેક રેકોર્ડ તોડ્યા છે. તેના માટે સિનિયર ટીમમાં પ્રવેશતા અટકાવતો સૌથી મોટો અવરોધ હવે ટૂંક સમયમાં ખતમ થશે. થોડા દિવસોમાં વૈભવ સિનિયર ભારતીય ટીમ માટે રમવા માટે લાયક બનશે. અત્યાર સુધી વય નિયમો અવરોધ તરીકે ઉભા હતા. જોકે, ટૂંક સમયમાં વૈભવ માટે રસ્તો ખુલ્લો થઈ જશે અને આ ચોક્કસ નિયમ ભૂતકાળ બની જશે.

2020માં ICCએ એક મહત્વપૂર્ણ પોલિસી લાગુ કરી હતી જેમાં ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું હતું કે કોઈપણ ખેલાડી જે સિનિયર સ્તરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભાગ લેવા માંગે છે તેની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 15 વર્ષની હોવી જોઈએ. આનો અર્થ એ થયો કે BCCI કે અન્ય કોઈ ક્રિકેટ બોર્ડ તેની સિનિયર ટીમ માટે 15 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના ખેલાડીની પસંદગી કરી શકતું નથી, પછી ભલે તેનું પ્રદર્શન ગમે તેટલું શાનદાર કેમ ના હોય.

વૈભવ 15 વર્ષનો થતાં જ ટીમ ઈન્ડિયા માટે લાયક બનશે

વૈભવ સૂર્યવંશીનો જન્મ 27 માર્ચ, 2011ના રોજ બિહારના સમસ્તીપુર જિલ્લામાં સ્થિત તાજપુરમાં થયો હતો. તેથી 27 માર્ચ, 2026ના રોજ તે બરાબર 15 વર્ષનો થશે. તે તારીખ સુધી ટીમ ઈન્ડિયાના પસંદગીકારોના હાથ બંધાયેલા છે. આ નિયમ ખેલાડીઓની સુરક્ષા અને તેમને ખૂબ જ નાની ઉંમરે ભારે દબાણનો સામનો ન કરવા માટે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. 27 માર્ચે, વૈભવ 15 વર્ષનો થશે. 

જો કે, એક એ પણ નિયમ છે કે વૈભવ 15 વર્ષનો થશે એટલે તે ફરીથી અંડર-19 ટીમ માટે રમવા માટે લાયક રહેશે નહીં. હકીકતમાં અહીં BCCIનો ચોક્કસ નિયમ લાગુ પડે છે. તે જણાવે છે કે ખેલાડીને અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ફક્ત એક જ વાર ભાગ લઈ શકે છે. આ નિયમનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે દરેક ટુર્નામેન્ટમાં નવા ખેલાડીઓને તક આપવામાં આવે, જેનાથી કોઈપણ ખેલાડી એક ગ્રુપનો સ્પેશિયાલિસ્ટ ના બની જાય. 

ઉંમરનો નિયમ

વૈભવે 12 વર્ષ અને 284 દિવસની ઉંમરે રણજીમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. બિહારના આ ડાબોડી બેટ્સમેને ખૂબ જ નાની ઉંમરે અસાધારણ સિદ્ધિ મેળવી છે. યોગાનુયોગ વૈભવ પહેલા અલીમુદ્દીન (12 વર્ષ અને 73 દિવસ)એ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ડેબ્યૂ કરનાર સૌથી નાની ઉંમરના ભારતીય ખેલાડી તરીકે રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. આ યાદીમાં એસ.કે. બોસ બીજા ક્રમે છે, જેણે 12 વર્ષ અને 76 દિવસની ઉંમરે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. મોહમ્મદ રમઝાન આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને છે. 

U19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં 175 રનની ઇનિંગ

આ વર્ષની 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ હરારેમાં યોજાયેલી U19 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ દરમિયાન વૈભવ સૂર્યવંશીએ 175 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. આ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટનો સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર હતો. તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ' અને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' બંને આપવામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન તેણે 169થી વધુ સ્ટ્રાઇક રેટથી કુલ 439 રન બનાવ્યા. આ શાનદાર ઇનિંગને કારણે ભારતે તે અંતિમ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડની અંડર-19 ટીમ સામે 411રનનો સ્કોર બનાવ્યો અને અંતે ટાઇટલ મુકાબલામાં 100 રનના માર્જિનથી વિજય મેળવ્યો.

27 માર્ચ, 2026 બાદ શું ?

27 માર્ચ, 2026થી વૈભવ સત્તાવાર રીતે સિનિયર ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ રમવા માટે લાયક બનશે. IPL 2026 તે ચોક્કસ તારીખના બીજા દિવસે એટલે કે 28 માર્ચે શરૂ થવાની છે. જો તે આ સિઝનમાં ફરી એકવાર સનસનાટી મચાવે છે, તો T20 અથવા વ્હાઇટ-બોલ ટીમમાં ઝડપી સ્થાન મેળવવાની પ્રબળ શક્યતા દેખાય છે. ઘણા પૂર્વ ખેલાડીઓ પહેલાથી જ તેના માટે પોતાનો ટેકો વ્યક્ત કરી ચૂક્યા છે.

જોકે, BCCI તેને ઝડપથી એક્શનમાં લાવે તેવી શક્યતા નથી. યોજના તેને ધીમે ધીમે પહેલા 'ઇન્ડિયા A' સેટઅપ અને IPL દ્વારા તૈયાર કરવાની હોય તેવું લાગે છે. 
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

