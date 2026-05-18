/વૈભવ સૂર્યવંશીની ખુલી પોલ, 15 વર્ષના ખેલાડી પર મોહમ્મદ કૈફનો આરોપ કેટલો સાચો? જાણો

Mohammad Kaif on Vaibhav Sooryavanshi: IPL 2026માં વૈભવ સૂર્યવંશીની બેટિંગ હેડલાઇન્સમાં ચમકી રહી છે. જો કે, તેના પર કૈફે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. જે હાલ ચર્ચામાં છે અને તેના પર લોકો અનેક રીતે કમેન્ટ કરી રહ્યા છે, ત્યારે અમે પણ તેના વિશે જાણકારી મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, ચાલો જાણીએ.
Mohammad Kaif on Vaibhav Sooryavanshi: વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમ ઈન્ડિયામાં રમાડવાની ચર્ચા થઈ રહી છે. મેન ઇન બ્લુ જર્સીમાં તેના ડેબ્યૂની વાતો ચાલી રહી છે. તાજેતરમાં શ્રીલંકામાં ત્રિકોણીય શ્રેણી રમી રહેલી ઈન્ડિયા એ ટીમ માટે તેની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. પરંતુ વૈભવ વિશેના ખુલાસામાં 17 મેના રોજ સાંજે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની આઈપીએલ મેચ દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મોહમ્મદ કૈફે વૈભવ સૂર્યવંશી પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો હતો. હવે, પ્રશ્ન એ છે કે કૈફનો આરોપ કેટલો સાચો છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીની ફિલ્ડિંગનો ખુલાસો
વૈભવ સૂર્યવંશી એક શાનદાર બેટ્સમેન છે અને તેણે પહેલાથી જ પોતાની કુશળતા સાબિત કરી દીધી છે. તો, પ્રશ્ન એ છે કે, આ ખુલાસો કેમ થયો? જવાબ તેની ફિલ્ડિંગનો છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચ દરમિયાન વૈભવ સૂર્યવંશીની ફિલ્ડિંગ ચેકિંગ હેઠળ આવી હતી. આ ત્યારે બન્યું જ્યારે તેણે દિલ્હીની ઇનિંગની 14મી ઓવરમાં અક્ષર પટેલ સામે યશ પુંજાની બોલને ખોટી રીતે ફિલ્ડ કરી, જેના પરિણામે ચાર રન જતા રહ્યા હતા. તે મિસફિલ્ડિંગને કારણે મોહમ્મદ કૈફને કોમેન્ટ્રી દરમિયાન વૈભવ પર આરોપ લગાવવાની તક મળી.
મોહમ્મદ કૈફનો આરોપ કેટલો સાચો છે?
મોહમ્મદ કૈફે આરોપ લગાવ્યો હતો કે વૈભવ સૂર્યવંશીએ IPL 2026માં એક પણ કેચ લીધો નથી. તેણે તેને એક પણ કેચ લેતા જોયો નથી. જ્યારે અમે તપાસ કરી અને આંકડા જોયા, ત્યારે અમને જાણવા મળ્યું કે કૈફ સાચો હતો. વૈભવ સૂર્યવંશીએ આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી રમેલી 12 મેચોમાં એક પણ કેચ લીધો નથી.
ફિલ્ડિંગ સુધારવા માટે કૈફની સલાહ
વૈભવની ફિલ્ડિંગનો પર્દાફાશ કર્યા પછી, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે કોચ અને ટીમ સપોર્ટ સ્ટાફનું કામ છે કે તેઓ યુવા ખેલાડીઓની ફિલ્ડિંગ પર કામ કરે અને તેને સુધારે જેથી જ્યારે આ ખેલાડીઓ ભારતમાં રમવા માટે મેદાનમાં ઉતરે, ત્યારે તેઓ ચિત્તા જેવી ચપળતા દર્શાવે.
It's painful to watch the fielding in this IPL. Today Yash Raj dropped KL when he was on zero. Vaibhav Sooryavanshi too misfielded. The young boy hasn't taken a catch this season. While playing for India he needs to be sharper on the field. It is the duty of coaches to teach…
— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) May 17, 2026
IPL 2026માં વૈભવની બેટિંગ
વૈભવ સૂર્યવંશી IPL 2026માં રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે સૌથી સફળ બેટ્સમેન છે. તેણે અત્યાર સુધી રમાયેલી 12 મેચમાં 234.78 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 486 રન બનાવ્યા છે.