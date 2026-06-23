/આંખોમાં આંસુ, દિલમાં દેશપ્રેમ: જ્યારે વૈભવ સૂર્યવંશીએ પહેરી ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી! જુઓ ભાવુક Video

Vaibhav Suryavanshi Video: વૈભવ સૂર્યવંશીને આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ સામેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય સિરીઝ માટે ભારતની ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. સોમવાર, 22 જૂનના રોજ, તેને ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી મળી, જેમાં ત્રણ સ્ટાર છે, જે ટીમ ઈન્ડિયા દ્વારા જીતવામાં આવેલા ત્રણ T20 વર્લ્ડ કપનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. BCCI દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા એક વીડિયોમાં, વૈભવ જર્સી પહેરેલો જોવા મળે છે અને કહે છે કે તેની પાસે આ ક્ષણનું વર્ણન કરવા માટે કોઈ શબ્દો નથી.
વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમ ઈન્ડિયાની નવી કીટ મળી છે. BCCIએ ટ્વિટર પર તેનો એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં તેણે કહ્યું કે, આ વ્યક્ત કરવા માટે કોઈ શબ્દો નથી. બેટ ઉપાડીને પ્રેક્ટિસ કરવા માટે ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ગયો તે પહેલા દિવસે મારું જે સ્વપ્ન હતું તે આજે સાકાર થયું છે. મેં લીધેલું મોટું પગલું આજે પૂરૂ થયું છે. હું આ શબ્દોમાં કહી શકતો નથી.
વૈભવ રઘુના પગમાં પડ્યો હતો
રઘુએ વૈભવ સૂર્યવંશીને જર્સી અને તેની કીટનું બોક્સ ગિફ્ટમાં આપ્યું. બંનેએ ખુશીની વ્યક્ત કરી. વૈભવ રઘુના પગમાં પડ્યો હતો. જર્સી મેળવ્યા પછી, તેણે કહ્યું કે, એ એક સ્વપ્ન જેવું લાગ્યું. ટી-શર્ટ જોતાંની સાથે જ હું એટલો ખુશ થઈ ગયો કે હું તે કહી પણ નથી શકતો. જ્યારે કંઈક એવું બને છે જેની તમે અપેક્ષા રાખતા નથી, ત્યારે તમે પ્રતિક્રિયા આપી શકતા નથી. મારી સાથે પણ આવું જ થયું છે.
Ladies & Gentlemen
The moment the nation has been waiting for has arrived!
Vaibhav Sooryavanshi in #TeamIndia jersey. Witness this incredibly special moment ❤️ pic.twitter.com/sUUytFMPVw
— BCCI (@BCCI) June 23, 2026
21 જૂન સુધી, વૈભવ સૂર્યવંશી શ્રીલંકામાં ભારત A માટે ટ્રાય સિરીઝ ODI શ્રેણીમાં રમી રહ્યો હતો. તે બીજા દિવસે ભારત પાછો ફર્યો અને થોડો આરામ કર્યા પછી, ઈંગ્લેંડ પ્રવાસ માટે રવાના થયો, જ્યાં ટીમ ઈન્ડિયા 26 જૂને આયર્લેન્ડ સામે પોતાની પહેલી T20 ઈન્ટરનેશનલ મેચ રમશે, ત્યારબાદ 28 જૂને બીજી T20I મેચ રમશે. ઇંગ્લેન્ડ સામે પાંચ મેચની T20I સિરીઝ 1 જુલાઈથી શરૂ થશે.
રેકોર્ડ બનાવી શકે છે વૈભવ
જો 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીને આયર્લેન્ડ અથવા ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20I શ્રેણીમાં ડેબ્યૂ કરવાની તક મળે, તો તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરનાર ભારતનો સૌથી યુવા ખેલાડી બનશે. તેને IPL 2026માં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન માટે પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો. વૈભવે IPLમાં 5 મુખ્ય એવોર્ડ જીત્યા છે, જેમાં ઓરેન્જ કેપથી લઈને ઇમર્જિંગ પ્લેયર એવોર્ડનો સમાવેશ થાય છે.