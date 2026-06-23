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આંખોમાં આંસુ, દિલમાં દેશપ્રેમ: જ્યારે વૈભવ સૂર્યવંશીએ પહેરી ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી! જુઓ ભાવુક Video

Vaibhav Suryavanshi Video: વૈભવ સૂર્યવંશીને આખરે ત્રણ સ્ટારવાળી ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી મળી. જો કે તે હજુ પણ ડેબ્યૂથી દૂર છે, તેણે કહ્યું કે પહેલા દિવસે બેટ ઉપાડતી વખતે તેનું જે સ્વપ્ન હતું તે સાકાર થવાનું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 23, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:55 AM IST
આંખોમાં આંસુ, દિલમાં દેશપ્રેમ: જ્યારે વૈભવ સૂર્યવંશીએ પહેરી ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી! જુઓ ભાવુક Video

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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