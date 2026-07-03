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બીજી T20માં પણ વૈભવ સૂર્યવંશીને નહીં મળે તક, બોલિંગ કોચ મોર્કલે કરી દીધું સ્પષ્ટ; જાણો અભિષેક સાથે કોણ કરશે ઓપનિંગ

India vs England 2nd T20: 4 જુલાઈના રોજ ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાનારી બીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં પણ વૈભવ સૂર્યવંશીને તક નહીં મળે. ભારતીય ટીમના બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કલે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યા છે કે, ટીમ સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્માની ઓપનિંગ જોડી સાથે જ મેદાનમાં ઉતરશે. બેટિંગ ઓર્ડરમાં પણ કોઈ બદલાવ કરવામાં આવશે નહીં.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 03, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:18 PM IST
બીજી T20માં પણ વૈભવ સૂર્યવંશીને નહીં મળે તક, બોલિંગ કોચ મોર્કલે કરી દીધું સ્પષ્ટ; જાણો અભિષેક સાથે કોણ કરશે ઓપનિંગ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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