/બીજી T20માં પણ વૈભવ સૂર્યવંશીને નહીં મળે તક, બોલિંગ કોચ મોર્કલે કરી દીધું સ્પષ્ટ; જાણો અભિષેક સાથે કોણ કરશે ઓપનિંગ

India vs England 2nd T20: ભારતના બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કલે શુક્રવારે સંકેત આપ્યો કે, 15 વર્ષીય પ્રતિભાશાળી બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી ટીમના દરવાજા ખટખટાવી રહ્યો હોવા છતાં ટીમ મેનેજમેન્ટ ઓપનર સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્માને આટલી સરળતાથી ટીમની બહાર નહીં કરે.
સંજુ અને અભિષેક સાથે જ મેદાનમાં ઉતરશે ટીમ ઈન્ડિયા
ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર રમાઈ રહેલી T20 સિરીઝમાં અભિષેકે છેલ્લી ત્રણ ઇનિંગ્સમાં એક અર્ધસદી અને 49 રનની ઇનિંગ રમી છે, જ્યારે સેમસને પાંચ, શૂન્ય અને એક રન બનાવીને નિરાશાજનક પ્રદર્શન કર્યું છે. બીજી T20 મેચની પૂર્વસંધ્યાએ આયોજિત પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મોર્કલે કહ્યું કે, "આપણે એ વાતનું સન્માન કરવું જોઈએ કે આપણી પાસે અભિષેક શર્માના રૂપમાં T20 ક્રિકેટનો નંબર વન બેટ્સમેન છે. જ્યારે સંજુ વર્લ્ડ કપ જીતનારી ટીમનો ભાગ રહ્યો છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, "સંજુનું આઈપીએલમાં પણ પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું હતું. આવી સ્થિતિમાં કોચિંગ સ્ટાફ તરીકે ખેલાડીઓ પર ભરોસો રાખવો અને તેમનું સમર્થન કરવું યોગ્ય છે. હા, એક યુવા ખેલાડી દરવાજા ખટખટાવી રહ્યો છે અને તે ઉત્સાહજનક બાબત છે." મોર્કલે કહ્યું કે, "પરંતુ મારું માનવું છે કે માત્ર આ બન્ને ખેલાડીઓ માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ટીમ માટે આ એક સારો સંકેત છે કે આપણે આપણા ખેલાડીઓની પડખે ઊભા છીએ અને તેમના પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ."
બેટિંગ ઓર્ડરમાં નહીં થાય કોઈ બદલાવ
બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કલે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે, ટીમ મેનેજમેન્ટ બેટ્સમેનોના બેટિંગ ક્રમમાં બિનજરૂરી બદલાવ કરવાના પક્ષમાં નથી, ખાસ કરીને જ્યારે તેઓ પહેલા તે જ ક્રમમાં સારું પ્રદર્શન કરી ચૂક્યા હોય. તેમણે કહ્યું કે, "આખરે તો સૌથી મહત્વની બાબત પ્રદર્શન કરવાની છે. પરંતુ અમે માત્ર બદલાવ કરવા માટે ખેલાડીઓને તેમની કુદરતી બેટિંગ પોઝિશન પરથી હટાવવા માંગતા નથી. તેથી એ કહેવું એટલું સરળ નથી કે 'ચાલો, સૂર્યવંશીને રમાડી દઈએ'."
મોર્ને મોર્કલે વધુમાં કહ્યું કે, "આપણે એવા ખેલાડીઓ પર વિશ્વાસ જાળવી રાખવો પડશે જેમણે વર્લ્ડ કપ જીત્યા છે અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં ટીમ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. ત્યારબાદ જ અમે પરિસ્થિતિ અનુસાર અમારા ટોપના બેટિંગ ક્રમને વધુ મજબૂત બનાવવાની દિશામાં કામ કરીશું."
વૈભવ સૂર્યવંશીના કર્યા વખાણ
જો કે, મોર્કલે વૈભવ સૂર્યવંશીના આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબ્યૂ માટે કોઈ ચોક્કસ સમયમર્યાદા જણાવી નથી, પરંતુ તેમણે કહ્યું કે, 15 વર્ષીય બેટ્સમેને ભારતીય ડ્રેસિંગ રૂમના વાતાવરણ અને નેટ્સની દિનચર્યામાં પોતાને ખૂબ સારી રીતે ઢાળી લીધો છે. તેમણે કહ્યું કે, "તેણે ટીમમાં પોતાને ખૂબ જ સારી રીતે સામેલ કરી લીધો છે. જો તમે ખેલાડીઓના ઇન્સ્ટાગ્રામ જોશો તો તેની સાથે ઘણા ફોટા શેર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે 15 વર્ષની ઉંમરે નેટ્સ પર પ્રેક્ટિસ કરવી એ કોઈના માટે પણ દબાણભર્યો અનુભવ હોઈ શકે છે."
મોર્કલે વધુમાં કે, "પરંતુ જેટલા પણ નેટ સેશન થયા છે, તેમાં તેણે ઘણો પ્રભાવિત કર્યો છે. અમે બધા ઉત્સાહિત છીએ કે તક મળવા પર તે કેવું પ્રદર્શન કરશે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે તક મળવા પર તે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર હશે. ટીમમાં સામેલ થવાની તેની પ્રક્રિયા પણ ખૂબ જ સહજ રહી છે."
પ્રિન્સ યાદવની પણ કરી પ્રશંસા
દક્ષિણ આફ્રિકાના પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર મોર્કલે અન્ય એક યુવા ખેલાડી, ફાસ્ટ બોલર પ્રિન્સ યાદવના પણ જોરદાર વખાણ કર્યા. પ્રિન્સ અત્યાર સુધી ત્રણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 6 વિકેટ લીધી છે. બોલિંગ કોચ મોર્કલે કહ્યું કે, "મને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સાથે કામ કરતી વખતે પ્રિન્સને બોલિંગ કરતો જોવાની તક મળી હતી. તે સમયે તે નેટ બોલર હતો અને ત્યારથી જ તેને અત્યંત પ્રતિભાશાળી બોલર માનવામાં આવતો હતો. સૌથી વધુ પ્રભાવિત કરનારી બાબત એ છે કે, તે દબાણની સ્થિતિમાં પણ ખૂબ જ શાંત રહે છે."
તેમણે કહ્યું કે, "તે હંમેશા પોતાની રમતમાં સુધારો કરવાના રસ્તાઓ શોધતો રહે છે. પરંતુ આખરે બધું યોગ્ય અમલીકરણ પર નિર્ભર કરે છે. ડેથ ઓવરો અને મિડલ ઓવરોમાં તે જે રીતે મેચની પરિસ્થિતિઓને સમજે છે, દબાણમાં નિર્ણયો લે છે અને તેનો અમલ કરે છે, તે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી છે." મોર્કલે એ પણ જણાવ્યું કે, ઈજામાંથી વાપસી કર્યા બાદ હર્ષિત રાણાને પૂરા જોશ સાથે બોલિંગ કરતો જોવો ઘણો પ્રભાવશાળી રહ્યો હતો.