8 ચોગ્ગા અને 8 સિક્સર... વૈભવ સૂર્યવંશીએ રચ્યો વધુ એક ઈતિહાસ, આ કારનામું કરનાર બન્યો દુનિયાનો પહેલો બેટ્સમેન
Vaibhav Suryavanshi Record: વૈભવ સૂર્યવંશીએ અંડર 19 વર્લ્ડ કપમાં વધુ એક ઈતિહાસ રચ્યો છે. વૈભવે ફાઈનલ મેચમાં ઈંગ્લેન્જની સામે વિસ્ફોટક અંદાજમાં સદી ફટકારી છે. આ દરમિયાન તેમણે 8 ચોગ્ગા અને 8 સિક્સર ફટકાર્યા છે.
Vaibhav Suryavanshi Record: વૈભવ સૂર્યવંશીએ વધુ એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે ધમાકેદાર સદી ફટકારીને વૈભવે નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. 14 વર્ષના વૈભવે ઇંગ્લેન્ડના બોલરોની જોરદાર ધોલાઈ કરી છે. વૈભવે ભલે ધીમી શરૂઆત કરી હોય, પરંતુ જ્યારબાદ તેમણે ગિયર બદલ્યા તો સમગ્ર મેચ દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડના ફિલ્ડરો દોડતા જોવા મળ્યા. આ સાથે જ વૈભવ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા બેટ્સમેન બન્યો છે.
સેમિફાઇનલ પછી ફાઇનલમાં વૈભવની વિસ્ફોટક બેટિંગ
અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ આમને-સામને હતા. ભારતીય કેપ્ટન આયુષે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતની પહેલી વિકેટ એરોના જ્યોર્જના રૂપમાં શરૂઆતમાં જ ગુમાવી હતી, પરંતુ વૈભવ સૂર્યવંશીએ આયુષે મોરચો સંભાળ્યો હતો. એરોનના આઉટ થયા બાદ વૈભવે પોતાના જ અંદાજમાં વિસ્ફોટક બેટિંગ શરૂ કરી અને મેદાનમાં ચારેતરફ ચોગ્ગા અને સિક્સરનો વરસાદ કરતો જોવા મળ્યો. વૈભવની આ ધમાકાદાર ઈનિંગ્સની સામે ઇંગ્લેન્ડના બોલરો લાચાર બની ગયા હતા. પહેલા વૈભવે તેની અડધી સદી પૂરી કરી અને પછી થોડી જ વારમાં શાનદાર સદી ફટકારી.
અડધી સદી બાદ ઝડપી ફટકારી શાનદાર સદી
વૈભવ સૂર્યવંશીએ સેમિફાઇનલમાં અફઘાનિસ્તાન સામે 24 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી, પરંતુ સદી પૂરી કરતા પહેલા જ આઉટ થઈ ગયો હતો. આ વખતે જ્યારે ટીમ ફાઇનલમાં આવી તો તેણે 32 બોલમાં સદી ફટકારી. પરંતુ હવે તમારે એ પણ જાણવું જોઈએ કે તેની સદી પૂરી કરવા માટે કેટલા બોલ લાગ્યા. વૈભવે માત્ર પાંચ બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. આ બતાવે છે કે તેણે પોતાની અડધી સદી અને સદી વચ્ચે કેટલી ઝડપથી દોડ લગાવી. આ સમય દરમિયાન તેણે આઠ ચોગ્ગા અને આઠ સિક્સર ફટકાર્યા.
અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં સદી ફટકારનાર સૌથી નાની ઉંમરનો બેટ્સમેન
ભારતીય ટીમનો યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી હવે અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સદી ફટકારનાર સૌથી નાની ઉંમરનો બેટ્સમેન બની ગયો છે. તેનો જન્મ 2 માર્ચ 2011ના રોજ થયો હતો. આજે મેચના દિવસે તે 14 વર્ષ અને 316 દિવસનો છે. દુનિયાના અન્ય કોઈ બેટ્સમેન આટલી નાની ઉંમરે અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સદી ફટકારી શક્યો નથી. વૈભવ આવું કરનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે. આ એક એવો રેકોર્ડ છે જે ભવિષ્યમાં કદાચ તોડી શકાશે નહીં.
અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન
વૈભવ સૂર્યવંશી અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. જો કે, વર્લ્ડ કપની વાત કરીએ તો, તે બીજા ક્રમે છે. આ વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયાના વિલ માલાજચુકે જાપાન સામે 51 બોલમાં સદી ફટકારી હતી, પરંતુ તે લીગ મેચમાં આવી હતી. વૈભવની સદી 55 બોલમાં આવી હતી, જે ફાઇનલમાં સૌથી ઝડપી સદી બની હતી. આ પહેલા રાજ બાવાએ 2022માં ભારત માટે 69 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. વૈભવ સૂર્યવંશી હવે અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય બેટ્સમેન બની ગયો છે.
