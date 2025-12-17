ટીમ ઈન્ડિયાના મિસ્ટ્રી સ્પિનરે રચ્યો ઇતિહાસ, અત્યાર સુધી કોઈ ભારતીય ક્રિકેટર નથી કરી શક્યો આવું કારનામું
મિસ્ટ્રી સ્પિનર તરીકે જાણીતા વરુણ ચક્રવર્તીએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. તે ICC T20 બોલર રેન્કિંગમાં સૌથી વધુ રેટિંગ મેળવનાર ભારતીય ક્રિકેટર બની ગયો છે.
મિસ્ટ્રી સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. નવી ICC રેન્કિંગમાં ચક્રવર્તી 818 રેટિંગ પોઈન્ટ પર પહોંચી ગયો છે. તેણે સૌથી વધુ રેટિંગ પોઈન્ટની દ્રષ્ટિએ જસપ્રીત બુમરાહને પાછળ છોડી દીધો છે. વરુણ ચક્રવર્તી હાલમાં T20માં વિશ્વનો નંબર-વન બોલર છે.
વરુણ ચક્રવર્તીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની તાજેતરની T20 શ્રેણીમાં ત્રણ મેચમાં દરેકમાં બે વિકેટ લીધી છે. ત્રણ મેચમાં તેની છ વિકેટ અને ઉત્તમ ઇકોનોમી રેટને કારણે તેને રેન્કિંગમાં સ્થાન મેળવવામાં મદદ મળી છે. ચક્રવર્તી ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા T20 શ્રેણીમાં અત્યાર સુધી સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે.
જસપ્રીત બુમરાહનો રેકોર્ડ તૂટ્યો
T20 બોલિંગ રેન્કિંગમાં સૌથી વધુ રેટિંગ પોઈન્ટનો ભારતીય રેકોર્ડ અગાઉ જસપ્રીત બુમરાહના નામે હતો. તે 2017માં 783 પર પહોંચ્યો હતો, પરંતુ વરુણ ચક્રવર્તીએ હવે તે આંકડાને પાર કરી લીધો છે. હાલમાં તેના રેટિંગ પોઈન્ટ 818 છે. તેઓ T20 બોલિંગ રેન્કિંગમાં 800 રેટિંગ પોઈન્ટ સુધી પહોંચનાર પ્રથમ ભારતીય પણ બન્યો છે.
ચક્રવર્તી આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં એશિયા કપ 2025 દરમિયાન વિશ્વના નંબર 1 T20 બોલર બન્યો હતો અને ત્યારથી તેણે ટોચ પર પોતાની લીડ વધારી છે. ધર્મશાળામાં રમાયેલી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રીજી T20 મેચમાં તેણે ચાર ઓવરમાં માત્ર 11 રન આપીને બે વિકેટ લીધી હતી.
અર્શદીપ અને કુલદીપને પણ ફાયદો
વરુણ ચક્રવર્તી T20 બોલિંગ રેન્કિંગના ટોપ 10માં એકમાત્ર ભારતીય છે. અર્શદીપ સિંહ અને કુલદીપ યાદવે પણ નોંધપાત્ર ફાયદો મેળવ્યો છે. અર્શદીપ સિંહ ચાર સ્થાન આગળ વધીને 16મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, જ્યારે કુલદીપ યાદવ પણ એક સ્થાન આગળ વધીને 23મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રીજી T20 ચૂકી ગયેલા જસપ્રીત બુમરાહ ત્રણ સ્થાન નીચે સરકીને 28મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.
