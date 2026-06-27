/વેનેઝુએલામાં ભૂકંપથી સ્ટાર ફૂટબોલરનું ઘર ધરાશાયી, આખો પરિવાર લાપતા

Footballer Lucas Trejo Family Missing : બે દિવસ પહેલા વેનેઝુએલામાં આવેલા વિનાશક ભૂકંપમાં સેંકડો લોકોના જીવ ગયા છે. આ દુર્ઘટનાએ આર્જેન્ટિનાના ફૂટબોલર લુકાસ ટ્રેજોના જીવનમાં એક ભયાનક તોફાન આવ્યું છે, જેના કારણે તે સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડ્યો છે. ટ્રેજો કોપા વેનેઝુએલા ટુર્નામેન્ટ મેચની તૈયારી કરી રહ્યો હતો ત્યારે તેને ખબર પડી કે ભૂકંપને કારણે તેની પત્ની અને બે નાના બાળકો જે બહુમાળી બિલ્ડિંગમાં રહેતા હતા તે સંપૂર્ણપણે ધરાશાયી થઈ ગઈ છે.
24 જૂન, 2026ની રાત્રે વેનેઝુએલા સતત બે વિનાશક ભૂકંપથી હચમચી ગયું. પ્રથમ ભૂકંપની તીવ્રતા 7.2 હતી. લોકો તેમાંથી સ્વસ્થ થાય તે પહેલાં 7.5ની તીવ્રતાનો બીજો વધુ ઘાતક અને ભયાનક ભૂકંપ આવ્યો.
રાજધાની કારાકાસથી લગભગ 12 કિલોમીટર ઉત્તરમાં આવેલા લા ગુએરા (પ્લેઆ ગ્રાન્ડે)ના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં ભૂકંપે સૌથી વધુ વિનાશ વેર્યો હતો. અહીં લુકાસ ટ્રેજોનો પરિવાર જ્યાં રહેતો હતો તે બહુમાળી બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી. મૂળ આર્જેન્ટિનાના કોર્ડોબાના રહેવાસી ટ્રેજો ફૂટબોલ મેદાનમાં તે ધ જનરલ તરીકે ઓળખાય છે, પરંતુ આ દુર્ઘટનાના કારણે તે સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડ્યો છે.
ટ્રેજો સોશિયલ મીડિયા પર ભાંગી પડ્યા
દુર્ઘટના પછી તેના પરિવાર વિશે કોઈ સમાચાર ન મળતાં હતાશ અને લાચાર, ટ્રેજોએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ભાવુક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં વિશ્વભરના ચાહકો પાસેથી મદદની વિનંતી કરી. રડતા રડતા લુકાસ ટ્રેજોએ લખ્યું, "પ્લેઆ ગ્રાન્ડે (લા ગુએરા)માં અમારી બિલ્ડિંગ સંપૂર્ણપણે ધરાશાયી થઈ ગઈ છે. હું મારા પરિવાર વિશે કંઈ જાણતો નથી. કૃપા કરીને તેમના માટે પ્રાર્થના કરો અને આ મેસેજ કોઈપણ સાથે શેર કરો જે ત્યાં છે અથવા તેમને જોયા હશે. હું ફક્ત એવું જાણવા માંગુ છું કે તેઓ તે સમયે ત્યાં નહોતા. કૃપા કરીને મારા પરિવાર માટે પ્રાર્થના કરો."
💔 Lucas Trejo, futbolista argentino del Marítimo de La Guaira, busca desesperadamente a su esposa y sus dos hijos tras el terremoto que sacudió a Venezuela.
🏢 El edificio donde residían en Playa Grande se derrumbó. Él se encontraba concentrado en Caracas con su equipo cuando… pic.twitter.com/Cx9AfQktwQ
— Vanguardia (@vanguardiacom) June 25, 2026
ટ્રેજોએ વિશ્વભરના ચાહકો અને બચાવ ટીમોને તેની પત્ની, યાનીના મરીનિલા (યાની), તેના પુત્ર એરોન અને તેની પુત્રી આઇનહોઆની સલામતી અંગેના કોઈપણ સમાચાર માટે અપીલ કરી છે. આ પોસ્ટ ઝડપથી આર્જેન્ટિના અને વેનેઝુએલાના ખેલ જગતમાં વાયરલ થઈ ગઈ અને દરેક વ્યક્તિએ તેના પરિવારની સલામતી માટે પ્રાર્થના કરી.
લુકાસ ટ્રેજો કોણ છે ?
લુકાસ ટ્રેજો 38 વર્ષીય સિનિયર ફૂટબોલર છે. તે એક અનુભવી ડિફેન્ડર છે જે હાલમાં વેનેઝુએલાના સેગુંડા ડિવિઝન ક્લબ મારિટીમો માટે રમે છે. અગાઉ, ટ્રેજો વેનેઝુએલાના ક્લબ મોનાગાસ એસસીનો ભાગ હતો. તેની લાંબી અને પ્રતિષ્ઠિત કારકિર્દી દરમિયાન તેણે યુરોપ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કોલંબિયા, પેરુ અને મેક્સિકોમાં અનેક જાણીતી ક્લબો માટે વ્યાવસાયિક ફૂટબોલ રમ્યો છે.