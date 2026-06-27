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વેનેઝુએલામાં ભૂકંપથી સ્ટાર ફૂટબોલરનું ઘર ધરાશાયી, આખો પરિવાર લાપતા

Footballer Lucas Trejo Family Missing : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ને લઈને ચાલી રહેલા ઉત્સાહ વચ્ચે વેનેઝુએલામાં વિનાશક ભૂકંપ આવ્યો, જેના કારણે વ્યાપક વિનાશ થયું છે. આ દુર્ઘટનામાં સેંકડો લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. આર્જેન્ટિનાના ફૂટબોલર લુકાસ ટ્રેજોને આ દુર્ઘટનાથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, ભૂકંપના કારણે ન માત્ર તેનું ઘર ધરાશાયી થયું છે, પરંતુ તેનો આખો પરિવાર લાપતા છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 27, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:20 PM IST
વેનેઝુએલામાં ભૂકંપથી સ્ટાર ફૂટબોલરનું ઘર ધરાશાયી, આખો પરિવાર લાપતા
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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