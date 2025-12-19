Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

પહેલા IPL ઓક્શનમાં મળ્યા 7 કરોડ... હવે બન્યો ટીમનો કેપ્ટન, RCBના ખેલાડીને મળી મોટી ભેટ

Vijay Hazare Trophy : IPL 2026 માટે ખેલાડીઓનું ઓક્શન 16 ડિસેમ્બરના રોજ અબુ ધાબીમાં યોજાયું હતું. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે (RCB) મધ્યપ્રદેશના ઓલરાઉન્ડર વેંકટેશ ઐયરને 7 કરોડમાં તેમની ટીમમાં સામેલ કર્યો હતો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:23 PM IST

Trending Photos

પહેલા IPL ઓક્શનમાં મળ્યા 7 કરોડ... હવે બન્યો ટીમનો કેપ્ટન, RCBના ખેલાડીને મળી મોટી ભેટ

Vijay Hazare Trophy : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB)એ મધ્યપ્રદેશના ઓલરાઉન્ડર વેંકટેશ ઐયરને 7 કરોડમાં તેમની ટીમમાં સામેલ કરતાં જ વેંકટેશ માટે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. RCBમાં આવતાં જ તેનું નસીબ બદલાઈ ગયું છે. વિજય હજારે ટ્રોફી લીગ સ્ટેજ માટે તેને મધ્યપ્રદેશના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે.

મેચો 24 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે

Add Zee News as a Preferred Source

મધ્યપ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશને ગુરુવારે વેંકટેશના કેપ્ટન તરીકે નામની જાહેરાત કરી. લીગ સ્ટેજ 24 ડિસેમ્બરથી 8 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી અમદાવાદમાં રમાશે. મધ્યપ્રદેશનો કેપ્ટન બનવું એ વેંકટેશ ઐયરની કારકિર્દીમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. વેંકટેશ 2021થી 2025 સુધી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સનો ભાગ હતો. તેની ટીમમાં યશ દુબે અને કુમાર કાર્તિકેય જેવા ખેલાડીઓ પણ છે.

ઐયરની ટીમમાં મજબૂત ખેલાડીઓનો સમાવેશ 

કાર્તિકેય 2022થી 2024 સુધી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે રમ્યા બાદ 2025માં રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે જોડાયો હતો. શુભમ શર્મા, હરપ્રીત સિંહ અને માધવ તિવારી પણ 16 સભ્યોની ટીમનો ભાગ છે. માધવ તિવારી હાલમાં ફિટનેસ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યો છે. 2025-26 વિજય હજારે ટ્રોફી ખૂબ જ રોમાંચક બનવાની છે. વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા, કેએલ રાહુલ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા જેવા સ્ટાર્સ આ આવૃત્તિમાં પોતપોતાની સ્થાનિક ટીમો માટે રમે તેવી શક્યતા છે.

વિજય હજારે ટ્રોફી લીગ તબક્કા માટે મધ્યપ્રદેશની ટીમ

વેંકટેશ ઐયર (કેપ્ટન), હર્ષ ગવળી, હિમાંશુ મંત્રી (વિકેટકીપર), યશ દુબે, શુભમ શર્મા, હરપ્રીત સિંહ, ઋષભ ચૌહાણ, ઋત્વિક તાડા, કુમાર કાર્તિકેય, સારાંશ જૈન, શિવાંગ કુમાર, આર્યન પાંડે, રાહુલ બાથમ, ત્રિપુરેશ સિંહ, મંગેશ યાદવ, માધવ તિવારી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Cricketvenkatesh iyerMadhya Pradesh cricket teamVijay Hazare Trophy

Trending news