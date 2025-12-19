પહેલા IPL ઓક્શનમાં મળ્યા 7 કરોડ... હવે બન્યો ટીમનો કેપ્ટન, RCBના ખેલાડીને મળી મોટી ભેટ
Vijay Hazare Trophy : IPL 2026 માટે ખેલાડીઓનું ઓક્શન 16 ડિસેમ્બરના રોજ અબુ ધાબીમાં યોજાયું હતું. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે (RCB) મધ્યપ્રદેશના ઓલરાઉન્ડર વેંકટેશ ઐયરને 7 કરોડમાં તેમની ટીમમાં સામેલ કર્યો હતો.
Vijay Hazare Trophy : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB)એ મધ્યપ્રદેશના ઓલરાઉન્ડર વેંકટેશ ઐયરને 7 કરોડમાં તેમની ટીમમાં સામેલ કરતાં જ વેંકટેશ માટે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. RCBમાં આવતાં જ તેનું નસીબ બદલાઈ ગયું છે. વિજય હજારે ટ્રોફી લીગ સ્ટેજ માટે તેને મધ્યપ્રદેશના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
મેચો 24 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે
મધ્યપ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશને ગુરુવારે વેંકટેશના કેપ્ટન તરીકે નામની જાહેરાત કરી. લીગ સ્ટેજ 24 ડિસેમ્બરથી 8 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી અમદાવાદમાં રમાશે. મધ્યપ્રદેશનો કેપ્ટન બનવું એ વેંકટેશ ઐયરની કારકિર્દીમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. વેંકટેશ 2021થી 2025 સુધી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સનો ભાગ હતો. તેની ટીમમાં યશ દુબે અને કુમાર કાર્તિકેય જેવા ખેલાડીઓ પણ છે.
ઐયરની ટીમમાં મજબૂત ખેલાડીઓનો સમાવેશ
કાર્તિકેય 2022થી 2024 સુધી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે રમ્યા બાદ 2025માં રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે જોડાયો હતો. શુભમ શર્મા, હરપ્રીત સિંહ અને માધવ તિવારી પણ 16 સભ્યોની ટીમનો ભાગ છે. માધવ તિવારી હાલમાં ફિટનેસ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યો છે. 2025-26 વિજય હજારે ટ્રોફી ખૂબ જ રોમાંચક બનવાની છે. વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા, કેએલ રાહુલ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા જેવા સ્ટાર્સ આ આવૃત્તિમાં પોતપોતાની સ્થાનિક ટીમો માટે રમે તેવી શક્યતા છે.
વિજય હજારે ટ્રોફી લીગ તબક્કા માટે મધ્યપ્રદેશની ટીમ
વેંકટેશ ઐયર (કેપ્ટન), હર્ષ ગવળી, હિમાંશુ મંત્રી (વિકેટકીપર), યશ દુબે, શુભમ શર્મા, હરપ્રીત સિંહ, ઋષભ ચૌહાણ, ઋત્વિક તાડા, કુમાર કાર્તિકેય, સારાંશ જૈન, શિવાંગ કુમાર, આર્યન પાંડે, રાહુલ બાથમ, ત્રિપુરેશ સિંહ, મંગેશ યાદવ, માધવ તિવારી.
