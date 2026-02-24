Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

બદલાઈ જશે T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું શેડ્યૂલ! સેમિફાઇનલ મેચના વેન્યુ અંગે મોટી અપડેટ

T20 World Cup Semifinal Venue : જો પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થાય છે, તો તે 4 માર્ચે કોલંબોમાં રમશે, પરંતુ જો શ્રીલંકા ક્વોલિફાય થાય છે અને ભારત સામે તેની મેચ નહીં હોય તો તે પણ કોલંબોમાં તેની સેમિફાઇનલ રમશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:30 PM IST

Trending Photos

બદલાઈ જશે T20 વર્લ્ડ કપ 2026નું શેડ્યૂલ! સેમિફાઇનલ મેચના વેન્યુ અંગે મોટી અપડેટ

T20 World Cup Semifinal Venue : શ્રીલંકા ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલ કોલંબોમાં ઘરઆંગણે રમી શકે છે, પરંતુ આ કઈ ટીમો ક્વોલિફાય થાય છે તેના પર નિર્ભર રહેશે અને તે કોની સામે રમે છે. ESPNcricinfo અનુસાર, સુપર 8 લાઇનઅપ ફાઇનલ થયા પછી આઈસીસીએ માહિતી પૂરી પાડી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે સેમિફાઇનલ-1 માટેનું વેન્યુ નક્કી નથી. તેને "ફ્લોટિંગ" ફિક્સ્ચર તરીકે ગણવામાં આવ્યું છે, જે કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ અથવા કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સમાં યોજાઈ શકે છે.

સરળ ભાષામાં કહીએ તો જો પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો તેઓ 4 માર્ચે કોલંબોમાં રમશે. જો પાકિસ્તાન ક્વોલિફાય ન થાય અને શ્રીલંકા ક્વોલિફાય થાય પણ ભારત સામે મેચ ના હોય તો શ્રીલંકા પણ કોલંબોમાં સેમિફાઇનલ-1 રમશે. જો કે, પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા બંને ક્વોલિફાય ન થાય, તો સેમિફાઇનલ-1 કોલકાતામાં અને સેમિફાઇનલ 2 મુંબઈમાં યોજાશે.

Add Zee News as a Preferred Source

સેમિફાઇનલનું વેન્યુ કેમ બદલાઈ શકે છે ?

સેમિફાઇનલનું વેન્યુ બદલાઈ શકે છે કારણ કે, BCCI અને PCB સાથે ICCની વ્યવસ્થા મુજબ પાકિસ્તાન ભારતમાં કોઈ મેચ રમી શકતું નથી. શ્રીલંકા માટે કોલંબોમાં સેમિફાઇનલનું આયોજન ઘરઆંગણાના દર્શકો અને સહયજમાન હોવાના ફાયદા સાથે જોડાયેલું છે. ભારતનું સેમિફાઇનલ વેન્યુ પણ પહેલાથી જ નક્કી થઈ ગયું છે. જો ભારત ક્વોલિફાય થાય છે, તો તે મુંબઈમાં રમશે, પરંતુ જો પાકિસ્તાન સામે મેચ હશે, તો મેચ કોલંબોમાં ખસેડવામાં આવશે.

મેચ કોલંબોને બદલે કોલકાતામાં કેમ ?

જો ભારત, પાકિસ્તાન કે શ્રીલંકામાંથી કોઈપણ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે નહીં, તો સુપર 8ના ગ્રુપ-1માંથી ટોચની ટીમ કોલકાતામાં ગ્રુપ-2માંથી બીજી ટીમનો સામનો કરશે, જ્યારે ગ્રુપ-2માંથી ટોચની ટીમ ગ્રુપ-1માંથી બીજી ટીમ મુંબઈમાં રમશે, જેમ કે અગાઉ સંમતિ આપવામાં આવી હતી.

આ માહિતી નવેમ્બરમાં જાહેર કરાયેલા શેડ્યૂલથી બદલાઈ ગઈ છે. તે સમયે ફક્ત એટલું જ કહેવામાં આવ્યું હતું કે જો પાકિસ્તાન ક્વોલિફાય થાય છે, તો મેચ તટસ્થ સ્થળે યોજાશે. સેમિફાઇનલ-1 પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં રમાશે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, જૂના શેડ્યૂલ મુજબ, જો પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો ફાઇનલ કોલંબોમાં યોજાશે, પરંતુ નવી યોજનામાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું નથી કે જો શ્રીલંકા ફાઇનલમાં પહોંચે છે તો તે પણ તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમશે કે નહીં.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
indiapakistanSri Lankat20 world cup 2026T20 World Cup 2026 Schedule

Trending news