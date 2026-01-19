વિદર્ભે રચ્યો ઇતિહાસ... સૌરાષ્ટ્રને હરાવીને પ્રથમ વખત જીતી વિજય હજારે ટ્રોફી
Vijay Hazare Trophy 2026 : વિદર્ભ વિજય હજારે ટ્રોફીનો નવો ચેમ્પિયન બન્યો છે. વિદર્ભે સૌરાષ્ટ્રને 38 રનથી હરાવીને પ્રથમ વખત વિજય હજારે ટ્રોફી જીતી છે. જીતનો હીરો અથર્વ તાયડે હતો, જેણે મેચ વિનર સદી ફટકારી હતી અને ટીમની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું.
Trending Photos
Vijay Hazare Trophy 2026 : વિદર્ભે સૌરાષ્ટ્રને 38 રનથી હરાવીને પોતાની પહેલી વિજય હજારે ટ્રોફી જીતી છે. 18 જાન્યુઆરીના રોજ બેંગલુરુમાં ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI) સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (COE) ગ્રાઉન્ડ-1 ખાતે રમાયેલી મેચમાં વિદર્ભે સૌરાષ્ટ્રને જીતવા માટે 318 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, પરંતુ ટીમ 48.5 ઓવરમાં 279 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
વિજય હજારે ટ્રોફી 2024-25ની ફાઈનલમાં કર્ણાટક સામે હારી જતાં વિદર્ભનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું હતું. જો કે, 12 મહિના પછી ટીમ વધુ મજબૂત રીતે પરત ફરી અને આ વખતે તેણે તકને હાથમાંથી જવા દીધી નહીં.
ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા આવેલી વિદર્ભની શરૂઆત મજબૂત રહી. ઓપનર અથર્વ તાયડેએ 118 બોલમાં 128 રન બનાવ્યા, જેમાં 15 ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તાયડેને યશ રાઠોડનો સાથ મળ્યો, જેણે 54 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી. નીચલા મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેનોએ પણ ઝડપથી રન બનાવ્યા, જેના કારણે વિદર્ભને 317/8 નો મજબૂત સ્કોર બનાવવામાં મદદ મળી. સૌરાષ્ટ્ર માટે અંકુર પનવરે ચાર વિકેટ લીધી હતી.
That winning feeling 🤗
Vidarbha Captain Harsh Dubey receives the coveted Vijay Hazare Trophy from BCCI Apex Council member Mr V. Chamundeswaranath 🏆👏
— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 18, 2026
318ના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા સૌરાષ્ટ્રને ક્યારેય લય મળી નહીં. શરૂઆતની વિકેટો ઝડપથી પડી ગઈ. પ્રેરક માંકડે 88 રન બનાવીને આશાઓ જગાવી. ચિરાગ જાનીએ પણ 64 રન બનાવ્યા. જોકે, આ બે સિવાય,અન્ય બેટ્સમેનોએ ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું. વિદર્ભ માટે યશ ઠાકુરે ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે નચિકેત ભૂટેએ ત્રણ વિકેટ લીધી.
સૌરાષ્ટ્ર બે વાર વિજય હજારે ટ્રોફી જીતી ચૂક્યું છે અને બીજી વખત રનર-અપ રહ્યું છે. વિદર્ભ માટે આ જીત ઇતિહાસ, બદલો અને જુસ્સાનું પ્રતીક છે. ગયા વર્ષે ફાઇનલ એક પીડાદાયક હાર હતી. આ વર્ષે તે જ હાર ટીમ માટે પ્રેરણા બની. આખરે વિદર્ભ ટીમે પહેલીવાર આ ટ્રોફી જીતી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે