/હરિસ રાઉફની હરકતનો અર્શદીપ સિંહે આપ્યો જડબાતોડ જવાબ...15 સેકન્ડના વીડિયોએ પાકિસ્તાનીઓની બોલતી કરી બંધ

Asia Cup 2025 : એશિયા કપ 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની સુપર ફોર મેચમાં ઘણો હંગામો જોવા મળ્યો. ભારતીય ટીમે એકતરફી મેચ જીતી હતી, પરંતુ પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર હરિસ રાઉફે ભારતને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ કર્યો. રાઉફે ભારતીય ચાહકો તરફ '6-0' ઇશારો કર્યો અને વિમાનોને તોડી પાડવાનો ઈશારો પણ કર્યો.
અર્શદીપ સિંહે ઈશારાથી આપ્યો જવાબ
ઓપરેશન સિંદૂર બાદ પાકિસ્તાને એક અપ્રમાણિત દાવો કર્યો હતો કે તેણે છ ભારતીય લડાકુ વિમાનોને તોડી પાડ્યા છે. પાકિસ્તાને છ વિમાનોને તોડી પાડવાના કોઈ પુરાવા આપ્યા નહોતા. જ્યારે મીડિયા અધિકારીઓએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પુરાવા માંગ્યા, ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે તે સોશિયલ મીડિયા પર દરેક જગ્યાએ છે. હરિસ રૌફનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહનો એક વીડિયો પણ વાયરલ થયો. તેમાં અર્શદીપ સિંહે પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર હરિસ રાઉફ તરફ વળતો ઈશારો કર્યો.
Arshdeep Singh’s epic reply to Haris Rauf, gesturing as if to say, “That’s how a Rafale strikes the Noor Khan and other bases.” ?
Ab hoga meltdown. pic.twitter.com/4uSd3oKQGi
— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) September 23, 2025
ભારતે મેચ એકતરફી જીતી
ભારતે એશિયા કપ 2025ના ગ્રુપ રાઉન્ડમાં 7 વિકેટથી જીત મેળવી. સુપર-4 માં ટીમ ઈન્ડિયાએ 6 વિકેટથી જીત મેળવી. પહેલા બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાને 171 રન બનાવ્યા. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા અભિષેક શર્માએ પહેલા જ બોલમાં શાહીન આફ્રિદીને સિક્સ ફટકારી. અહીંથી ભારતે મેચ પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું. ભારતે બેટિંગ પાવરપ્લેમાં 69 રન ઉમેર્યા. ગિલ અને અભિષેકની ઓપનિંગ જોડીએ 59 બોલમાં 105 રન ઉમેર્યા. આનાથી ભારતનો વિજય સુનિશ્ચિત થયો. ગિલે 28 બોલમાં 47 રન બનાવ્યા, જ્યારે અભિષેકે 39 બોલમાં 74 રન બનાવ્યા. તિલક વર્માએ 19 બોલમાં અણનમ 30 રન બનાવીને બાકીનું કામ પૂરું કર્યું.