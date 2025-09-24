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હરિસ રાઉફની હરકતનો અર્શદીપ સિંહે આપ્યો જડબાતોડ જવાબ...15 સેકન્ડના વીડિયોએ પાકિસ્તાનીઓની બોલતી કરી બંધ

Asia Cup 2025 : ભારત સામેની મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાનના ફાસ્ટ બોલર હરિસ રાઉફે વિમાનોને તોડી પાડવાનો અને 6-0નો ઈશારો કર્યો. ભારતીય ટીમના અર્શદીપ સિંહે તેનો ઈશારાથી જવાબ આપ્યો. અર્શદીપના 15 સેકન્ડના વીડિયોએ પાકિસ્તાનીઓની બોલતી બંધ કરી. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 24, 2025, 11:47 AM IST|Updated: Sep 24, 2025, 12:02 PM IST
હરિસ રાઉફની હરકતનો અર્શદીપ સિંહે આપ્યો જડબાતોડ જવાબ...15 સેકન્ડના વીડિયોએ પાકિસ્તાનીઓની બોલતી કરી બંધ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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