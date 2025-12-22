'જે દિવસે હું ફાટીશ...' સૂર્યકુમાર યાદવે અમદાવાદમાં આપેલા ભાષણનો Video વાયરલ

Suryakumar Yadav Viral Spech: ભારતના T20I કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ફરી એકવાર તેના લાંબા ખરાબ ફોર્મ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી. આ વખતે, તેમણે અમદાવાદમાં GLS યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથેની વાતચીત દરમિયાન આ નિવેદન આપ્યું, જ્યાં તેમની સ્પષ્ટ ટિપ્પણીઓએ નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું. ખેલાડીની કારકિર્દીમાં આવતા ઉતાર-ચઢાવ વિશે બોલતા, સૂર્યકુમારે આત્મનિરીક્ષણનો અભિગમ અપનાવ્યો. તેમના ભાષણનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું કે, એક ખેલાડીનો હંમેશા સારો તબક્કો હોતો નથી. હું એમ નથી કહેતો કે આપણે ખરાબ તબક્કામાંથી પસાર થઈએ છીએ. તે શીખવાની પ્રક્રિયા છે. હંમેશા એક તબક્કો આવે છે, જ્યારે તમને લાગે છે કે તમે શીખવાના તબક્કામાં છો. આ મારા માટે પણ શીખવાનો તબક્કો છે. કેટલાક ઉતાર-ચઢાવ આવ્યા છે.
ટીમના બાકીના ખેલાડીઓની પ્રશંસા
સૂર્યાએ કહ્યું કે, મારી સાથેના અન્ય 14 ખેલાડીઓ હાલમાં મારા માટે કવર કરી રહ્યા છે. તેઓ જાણે છે કે જે દિવસે હું વિસ્ફોટ કરીશ તે દિવસે શું થશે. મને ખાતરી છે કે તમે બધા પણ તે જાણો છો. તેના પ્રદર્શન વિશે ચાલી રહેલી ચર્ચા છતાં, ભારતીય કેપ્ટને કહ્યું કે તેનું માનસિક વલણ સંપૂર્ણપણે હકારાત્મક રહે છે.
વિદ્યાર્થીઓ માટે ટિપ્સ
સૂર્યાએ કહ્યું કે, વિચાર કરો. જો તમને તમારી પરીક્ષામાં ઓછા ગુણ મળે છે, તો શું તમે છોડી દો છો? ના, તમે ફરીથી સખત મહેનત કરો છો અને સારા ગુણ મેળવો છો. હું પણ એવું જ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું. હું વધુ સારા પ્રદર્શન સાથે પાછો આવવા માંગુ છું.
VIDEO | Ahmedabad: Indian skipper Suryakumar Yadav at GLS University says, "According to me, sport teaches you a lot, and in every sportsperson's career there is a time when you feel it is a learning stage, so it is that learning stage for me. But my 14 soldiers are covering it… pic.twitter.com/4YsDW5TszI
— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2025
સૂર્યાની ટિપ્પણીઓ એવા સમયે આવી છે જ્યારે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેનો સંઘર્ષ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યો છે. આ બેટ્સમેનનું 2025 ખૂબ જ નિરાશાજનક રહ્યું. તેણે 19 ઇનિંગ્સમાં ફક્ત 218 રન બનાવ્યા, સરેરાશ 13.62 અને 123.16 પર સ્ટ્રાઇકરેટથી. એશિયા કપમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 47 હતો. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ઘરઆંગણેની શ્રેણીમાં પણ તેને સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો, ચાર ઇનિંગ્સમાં તેણે ફક્ત 34 રન બનાવ્યા હતા, જોકે ભારતે શ્રેણી 3-1થી જીતી હતી.
સૂર્યકુમાર યાદવ પાસે આવતા મહિને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પાંચ મેચની T20I શ્રેણીમાં પોતાના શબ્દોને રનમાં રૂપાંતરિત કરવાની બીજી તક હશે, જ્યાં તે ટીમ મેનેજમેન્ટના તેના પરના વિશ્વાસને યોગ્ય ઠેરવી શકશે.