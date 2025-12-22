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'જે દિવસે હું ફાટીશ...' સૂર્યકુમાર યાદવે અમદાવાદમાં આપેલા ભાષણનો Video વાયરલ

Suryakumar Yadav Viral Spech: અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરતી વખતે, સૂર્યકુમાર યાદવે પોતાના લાંબા ખરાબ ફોર્મને શિક્ષણનો તબક્કો ગણાવ્યો અને વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે તે ટૂંક સમયમાં પાછો ફરશે. 2025માં તેનો T20 રેકોર્ડ ખરાબ રહ્યો છે, છતાં શુભમન ગિલને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં પસંદગીકારોએ તેના પર વિશ્વાસ જાળવી રાખ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Dec 22, 2025, 06:35 PM IST|Updated: Dec 22, 2025, 06:35 PM IST
'જે દિવસે હું ફાટીશ...' સૂર્યકુમાર યાદવે અમદાવાદમાં આપેલા ભાષણનો Video વાયરલ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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