8 સિક્સર, 15 ચોગ્ગા... ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર ચાલી રહેલ બેટ્સમેને મચાવ્યો કહેર; 160 રન બનાવીને રચ્યો ઈતિહાસ
Dhruv Jurel Century: ભારતીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ધ્રુવ જુરેલનું વિજય હજારે ટ્રોફીમાં શાદદાર ફોર્મ ચાલુ રહ્યું છે. 29 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ તેણે બરોડા સામે 101 બોલમાં 160 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગ કેમ ખાસ રહી, ચાલો જાણીએ.
Vijay Hazare Trophy 2025-26: આ દિવસોમાં ભારતમાં વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26 ખૂબ જ ચર્ચામાં છે. નવી સીઝનની ત્રીજી મેચમાં રમી રહેલા ધ્રુવ જુરેલે પોતાના બેટથી તબાહી મચાવી દીધી. ધ્રુવ રિંકુ સિંહની કેપ્ટનશીપ હેઠળની ઉત્તર પ્રદેશ ટીમનો ભાગ છે. 29 ડિસેમ્બરે તેના બેટે બરોડા સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ક્રીઝ પર પહોંચતા જ જુરેલે ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો અને માત્ર 78 બોલમાં તેની સદી પૂરી કરી. ત્યારબાદ તેણે આગામી 19 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા, 97 બોલમાં 150 રન બનાવ્યા. જુરેલે 101 બોલમાં 160 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. આ વિસ્ફોટક ઇનિંગમાં તેણે વિરોધી ટીમના દરેક બોલરની ધોલાઈ કરી અને તબાહી મચાવી દીધી.
ધ્રુવ જુરેલે બરોડા સામે મેદાન પર બધી દિશામાં ચોગ્ગા-છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો. તેણે પહેલી વાર ઉત્તર પ્રદેશ માટે ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરી. તેણે આ સ્થાન પર પોતાની પહેલી ODI સદી પણ ફટકારી છે. તેની આ ધાંસૂ ઇનિંગથી ઉત્તર પ્રદેશે બરોડા સામે 50 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 359 રનનો સ્કોર બનાવ્યો. રિંકુ સિંહે પણ 67 બોલમાં 63 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી.
જુરેલે આ રીતે રચ્યો ઇતિહાસ
ધ્રુવ જુરેલની આ ઇનિંગ ખાસ રહી. કારણ કે આ ધ્રુવનો લિસ્ટ A એટલે કે ODI કરિયરમાં સર્વોચ્ચ સ્કોર છે. આ સાથે જ આ તેની લિસ્ટ A કરિયરમાં પ્રથમ સદી પણ છે. તેનો અગાઉનો બેસ્ટ સ્કોર 80 હતો. આ મેચ પહેલા તેણે લિસ્ટ Aમાં 12 મેચ રમી હતી અને 336 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં ચાર અર્ધશતક સામેલ છે. આ એ જ જુરેલ છે જે IPLમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે રમે છે અને ભારત માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. હાલમાં રાષ્ટ્રીય ટીમની બહાર ચાલી રહેલ ધ્રુવ જુરેલ સ્થાનિક ક્રિકેટમાં તબાહી મચાવી રહ્યો છે.
વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26માં રન મશીન બન્યો ધ્રુવ
વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26માં ધ્રુવ જુરેલનું ફોર્મ એટલું જબરદસ્ત છે કે તેણે સીઝનની પ્રથમ ત્રણ મેચમાં સતત ત્રીજી વખત 50+ નો સ્કોર બનાવ્યો છે. 24 ડિસેમ્બરે હૈદરાબાદ સામેની પહેલી મેચમાં ધ્રુવે 80 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ 26 ડિસેમ્બરે તેણે ચંદીગઢ સામે 67 રનની ઇનિંગ રમી હતી અને હવે તેણે બરોડા સામે 160 રનની શાનદાર ઈનિંગ રમી છે.
તેણે બરોડાના બોલરોની ધોલાઈ કરી છે, ખાસ કરીને રસિક સલામ સામે ધોલાઈના મુડમાં જ જોવા મળ્યો. ધ્રુવ જુરેલે આ બોલર પર ફક્ત 14 બોલમાં 55 રન બનાવ્યા છે. તેણે રાજ લિંબાણી સામે 21 બોલમાં 34 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે કૃણાલ પંડ્યા સામે 27 બોલમાં ફક્ત 26 રન બનાવી શક્યો હતો.
