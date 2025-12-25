વિજય હજારે ટ્રોફીમાં હવે ક્યારે અને કઈ ટીમ સામે એક્શનમાં જોવા મળશે વિરાટ અને રોહિત ? જાણી લો શેડ્યૂલ
Vijay Hazare Trophy 2025 26 Schedule : વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26નો પહેલો રાઉન્ડ ખૂબ જ રોમાંચક રહ્યો. બેટ્સમેનોએ ઘણા રન બનાવ્યા. પહેલા દિવસે કુલ 22 સદી અને એક બેવડી સદી આવી. ચાહકોને ખૂબ મનોરંજન જોવા મળ્યું, ત્યારે બીજા રાઉન્ડના શેડ્યૂલ પર એક નજર કરીએ.
Vijay Hazare Trophy 2025 26 Schedule : વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26ની શરૂઆત શાનદાર રહી. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા અનુભવી ખેલાડીઓએ પહેલા જ દિવસે સદી ફટકારીને હેડલાઇન્સમાં સ્થાન મેળવ્યું, જ્યારે યુવા બેટ્સમેને પણ શાનદાર પરફોર્મન્સ કર્યું. વિજય હજારે ટ્રોફીના પહેલા દિવસે અનેક રેકોર્ડ બન્યા. કુલ 22 બેટ્સમેનોએ સદી ફટકારી, જ્યારે બિહારે લિસ્ટ A ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્કોર પણ નોંધાવ્યો. હવે ચાહકો બીજા રાઉન્ડની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
ભારતની સૌથી મોટી ODI ટુર્નામેન્ટ વિજય હજારે ટ્રોફીની નવી સીઝન 24 ડિસેમ્બરે ધમાકેદાર રીતે શરૂ થઈ હતી. ટુર્નામેન્ટમાં પહેલા જ દિવસે કુલ 22 સદી નોંધાઈ હતી, જેમાં પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની શાનદાર સદીનો સમાવેશ થાય છે. લાંબા વિરામ પછી વિજય હજારે ટ્રોફીમાં પાછા ફરતા રોહિત શર્માએ મુંબઈ માટે ધમાકેદાર સદી ફટકારી હતી. આ લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં તેની 37મી સદી હતી. રોહિતની શાનદાર 155 રનની ઇનિંગમાં 18 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
કોહલીએ પણ સદી ફટકારી
રોહિતની જેમ વિજય હજારે ટ્રોફીના શરૂઆતના દિવસે વિરાટ કોહલીએ પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. દિલ્હી માટે લાંબા વિરામ પછી ઘરેલુ ODI ક્રિકેટમાં પાછા ફરતા વિરાટ કોહલીએ ચાહકોને રોમાંચિત કર્યા. તેણે બેંગલુરુમાં આંધ્ર સામે 83 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી, જે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં તેની 58મી સદી હતી. આ સદી સાથે કોહલી લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવાના સચિન તેંડુલકરના વિશ્વ રેકોર્ડ (60)ની નજીક પહોંચી ગયો. વિરાટની સદીએ દિલ્હીને આંધ્રને 4 વિકેટથી હરાવવામાં મદદ કરી.
રાઉન્ડ 2 મેચો ક્યારે શરૂ થશે ?
વિજય હજારે ટ્રોફીનો બીજો રાઉન્ડ શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બરે યોજાવાનો છે. આ દિવસે પ્લેટ અને એલીટ ગ્રુપમાં કુલ 19 મેચ રમાશે. વિરાટ કોહલીની દિલ્હીની ટીમ ગુજરાતનો સામનો કરશે, જ્યારે રોહિત શર્માની મુંબઈની ટીમ ઉત્તરાખંડનો સામનો કરશે.
મુંબઈનો આગામી ઉત્તરાખંડ સામે 26 ડિસેમ્બરે જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મેચ ફરી એકવાર ચાહકોને ઘરેલુ ક્રિકેટમાં રોહિત શર્માના કૌશલ્યની ઝલક આપશે. વિરાટ કોહલીની વાત કરીએ તો, તે પણ 26 ડિસેમ્બરે એક્શનમાં જોવા મળશે. દિલ્હી બેંગલુરુમાં ગુજરાત સામે પોતાની બીજી મેચ રમશે.
