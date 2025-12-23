Prev
એક્શનમાં જોવા મળશે વિરાટ અને રોહિત, ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ જોઈ શકશો વિજય હજારે ટ્રોફીની મેચો ?

Vijay Hazare Trophy : વિજય હજારે ટ્રોફી 24 ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ રહી છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા મુખ્ય ભારતીય ખેલાડીઓ રમી રહ્યા છે. આ ખેલાડીઓ BCCIના નિયમોને કારણે મેદાનમાં ઉતરી રહ્યા છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 23, 2025, 03:35 PM IST

એક્શનમાં જોવા મળશે વિરાટ અને રોહિત, ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ જોઈ શકશો વિજય હજારે ટ્રોફીની મેચો ?

Vijay Hazare Trophy : વિજય હજારે ટ્રોફી ભારતની મુખ્ય સ્થાનિક ODI ટુર્નામેન્ટ છે. ભલે તે દર વર્ષે યોજાય છે, પરંતુ આ વર્ષે તે વધુ ધ્યાન ખેંચી રહી છે. કારણ કે ભારતીય ક્રિકેટના લગભગ તમામ મોટા નામો વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ ટુર્નામેન્ટ 24 ડિસેમ્બરથી શરૂ થાય છે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા જેવા મોટા નામો આ ટુર્નામેન્ટ રમી રહ્યા છે. ગ્રુપ રાઉન્ડ 8 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે. નોકઆઉટ રાઉન્ડ 12 જાન્યુઆરીથી શરૂ થાય છે. 18મી તારીખે ફાઇનલ મેચ રમાશે.

વિરાટ અને રોહિત ઉપરાંત રિષભ પંત, શુભમન ગિલ, અર્શદીપ સિંહ, કેએલ રાહુલ, હાર્દિક પંડ્યા અને અભિષેક શર્મા જેવા ઘણા અન્ય સ્ટાર ખેલાડીઓ પણ આ ટુર્નામેન્ટમાં ચમકશે. પરંતુ ધ્યાન મુખ્યત્વે વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પર રહેશે. BCCI એ કેન્દ્રીય કરાર ધરાવતા ખેલાડીઓ માટે ઓછામાં ઓછી બે વિજય હજારે મેચ રમવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે. આ નિયમને કારણે આ અગ્રણી ખેલાડીઓ મેદાનમાં ઉતરી રહ્યા છે.

વિરાટ કોહલી 15 વર્ષ પછી આ ટુર્નામેન્ટમાં પાછો ફરી રહ્યો છે. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં તેણે પૂર્વ ભારતીય બેટિંગ કોચ સંજય બાંગર સાથે તાલીમ લીધી હતી. વિરાટ કોહલીએ મુંબઈમાં ખૂબ મહેનત કરી હતી અને હવે તે દિલ્હીની મેચો માટે બેંગલુરુ પહોંચ્યો છે. રોહિતે પુષ્ટિ આપી છે કે તે 24 અને 26 ડિસેમ્બરે જયપુરમાં સિક્કિમ અને ઉત્તરાખંડ સામે મુંબઈની પહેલી બે મેચ રમશે. દિલ્હીની શરૂઆતની મેચો બેંગલુરુમાં આંધ્રપ્રદેશ અને ગુજરાત સામે હશે.

ટુર્નામેન્ટ ફોર્મેટ અને ટીમો

2025-26 વિજય હજારે ટ્રોફીમાં એલિટ અને પ્લેટ કેટેગરીમાં કુલ 38 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. એલિટ ડિવિઝનમાં 32 ટીમોનો સમાવેશ થાય છે, જે આઠ ટીમોના ચાર ગ્રુપમાં વહેંચાયેલી છે. દરેક ટીમ તેના ગ્રુપમાં અન્ય ટીમો સામે એક મેચ રમશે. દરેક એલિટ ગ્રુપમાંથી ટોચની બે ટીમો ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં જશે, ત્યારબાદ સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ થશે. પ્લેટ ગ્રુપમાં છ ટીમો છે. આગામી સિઝન માટે પ્રમોશન અને ડિમોશન પણ થશે.

એલિટ ગ્રુપમાં ટીમો નીચે મુજબ છે

  • ગ્રુપ A: કેરળ, ઝારખંડ, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, ત્રિપુરા
  • ગ્રુપ B: વિદર્ભ, હૈદરાબાદ, બંગાળ, બરોડા, આસામ, ઉત્તર પ્રદેશ, ચંદીગઢ, જમ્મુ-કાશ્મીર.
  • ગ્રુપ C: છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ, મુંબઈ, ઉત્તરાખંડ, સિક્કિમ.
  • ગ્રુપ D: રેલ્વે, આંધ્ર, હરિયાણા, ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, દિલ્હી, સર્વિસીસ, ઓડિશા.

સ્થળ અને સમય

ગ્રુપ રાઉન્ડની મેચો અમદાવાદ, બેંગલુરુ, અલુર, જયપુર અને રાજકોટના વિવિધ મેદાનો પર રમાશે. બધી મેચો ભારતીય સમય મુજબ સવારે 9:00 વાગ્યે શરૂ થશે.

લાઈવ પ્રસારણ અને સ્ટ્રીમિંગ

વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26નું ભારતમાં સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ JioHotstar એપ પર થશે.
 

