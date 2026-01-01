4 મેચમાં 3 સદી અને 406 રન... ભારતને મળ્યો શાનદાર ODI બેટ્સમેન, વિજય હજારે ટ્રોફીમાં મચાવી તબાહી
ભારતીય ટીમ 11 જાન્યુઆરીથી ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી રમશે. આ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની હજુ સુધી જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. બીસીસીઆઈ 3 કે 4 જાન્યુઆરીએ ટીમની જાહેરાત કરે તેવી શક્યતા છે. 2025-26 વિજય હજારે ટ્રોફીમાં હાલમાં ધુમ મચાવી રહેલા આ ખેલાડીને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે.
Trending Photos
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી માટે તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ શ્રેણી 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. ન્યુઝીલેન્ડે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે, જ્યારે ભારતીય ટીમની જાહેરાત હજુ બાકી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે BCCI 3 કે 4 જાન્યુઆરી સુધીમાં ટીમની જાહેરાત કરી શકે છે. ત્યારે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં ફોર્મમાં રહેલા ખેલાડીઓનું નસીબ ચમકી શકે છે.
વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26ને લઈને ઉત્સાહ હાલમાં ચરમસીમાએ છે. આ સિઝનમાં એક બેટ્સમેન શાનદાર ફોર્મમાં જોવા મળી રહ્યો છે અને તેણે પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ કર્ણાટકનો દેવદત્ત પડિકલ છે.
પડિકલ રન મશીન બન્યો
સ્ટાર બેટ્સમેન દેવદત્ત પડિકલ શાનદાર ફોર્મમાં છે. તેણે ચાર મેચમાં 406 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ત્રણ સદી ફટકારી છે. પહેલા તેણે ઝારખંડ સામે 147 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી અને પછી કેરળ સામે 124 રનની ઇનિંગ રમીને પોતાનો ક્લાસ બતાવ્યો. ત્યારબાદ તેણે પુડુચેરી સામે 113 રન બનાવ્યા. તેની સતત બે સદીઓ દર્શાવે છે કે તે 50 ઓવરના ફોર્મેટ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. તેણે ફટકારેલી ત્રણ સદીઓ નોંધપાત્ર રહી છે.
36 મેચોમાં 12 સદી અને 12 અડધી સદી
દેવદત્ત પડિકલે આઈપીએલમાં પોતાનું કૌશલ્ય બતાવી દીધું છે. તે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પણ રન બનાવનાર ખેલાડી રહ્યો છે. 25 વર્ષીય ખેલાડીનો લિસ્ટ એ રેકોર્ડ પણ પ્રભાવશાળી છે. તેણે અત્યાર સુધીમાં 36 લિસ્ટ એ મેચોમાં 82.56ની સરેરાશથી 2477 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 12 સદી અને 12 અડધી સદી ફટકારી છે. આટલી ટૂંકી ઇનિંગ્સમાં 24 વખત 50+ રન બનાવવા એ પોતે જ નોંધપાત્ર છે.
ODIમાં ડેબ્યૂ કરશે ?
હવે પ્રશ્ન એ છે કે દેવદત્ત પડિકલ ક્યારે ODI ડેબ્યૂ કરશે ? તેણે ટીમ ઈન્ડિયા માટે બે ટેસ્ટ અને બે ટી20 મેચ રમી છે, પરંતુ તેણે હજુ સુધી વનડે ડેબ્યૂ કર્યું નથી. હવે ક્રિકેટ વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા છે કે તે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની આગામી વનડે શ્રેણીમાં આશ્ચર્યજનક એન્ટ્રી કરી શકે છે. જોકે, આ સરળ નહીં હોય, કારણ કે ભારત પાસે પહેલાથી જ રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ અને રુતુરાજ ગાયકવાડ જેવા મજબૂત ઓપનિંગ વિકલ્પો છે. દેવદત્ત પડિકલને તક મળે છે કે નહીં તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે