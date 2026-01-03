6, 6, 6, 6, 6, 4... બે મિનિટમાં 34 રન, હાર્દિક પંડ્યાએ ફટકારી ધમાકેદાર સદી
Hardik Pandya Century : વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26માં 3 જાન્યુઆરીએ રાજકોટમાં બરોડા માટે રમતા હાર્દિક પંડ્યાએ પોતાના બેટથી તબાહી મચાવી હતી. તેણે છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો અને ધમાકેદાર સદી ફટકારી. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા હાર્દિકે બતાવ્યું છે કે તે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.
Hardik Pandya century : હાર્દિક પંડ્યાએ નવા વર્ષ 2026ની શરૂઆત ધમાકેદાર સદીથી કરી. 3 જાન્યુઆરીએ 2025-26 વિજય હજારે ટ્રોફીમાં બરોડા માટે રમતા હાર્દિકે વિદર્ભ સામે ધમાકેદાર સદી ફટકારી. હાર્દિકે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં ટીમને મજબૂત બનાવી જ નહીં, પરંતુ વિરોધી બોલરોને પણ પોતાની ધમાકેદાર સદીથી હંફાવ્યા. હાર્દિકે મેદાનમાં ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો.
38 ઓવરના અંતે બરોડાનો સ્કોર 7 વિકેટે 182 રન હતો અને બે મિનિટ બાદ સ્કોર 216 સુધી પહોંચી ગયો હતો. આનું કારણ એ હતું કે પંડ્યાએ 39મી ઓવરમાં ભારે તબાહી મચાવી હતી. તેણે એક જ ઓવરમાં સતત પાંચ છગ્ગા અને છેલ્લા બોલ પર એક ચોગ્ગો ફટકારીને 34 રન બનાવ્યા. આ ઓવર વિદર્ભના સ્પિનર પાર્થ રેખાડે ફેંકી હતી, જેના પર હાર્દિકે તબાહી મચાવી હતી અને ટીમને સન્માનજનક સ્કોર બનાવવામાં મદદ કરી હતી.
છગ્ગાનો વરસાદ
હાર્દિક પંડ્યાએ 68 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. તેણે સદી પૂરી કરવા માટે આઠ છગ્ગા અને છ ચોગ્ગા ફટકાર્યા. આ પછી પણ પંડ્યાએ ઝંઝાવાતી બેટિંગ કરી. તે 92 બોલમાં 133 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, જેમાં આઠ ચોગ્ગા અને 11 છગ્ગા હતા. હાર્દિક યશ ઠાકુરની ઓવરમાં આઉટ થયો હતો.
મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં સદી ફટકારી
હાર્દિક 19.1 ઓવરમાં 5 વિકેટે 71 રનનો સ્કોર હતો ત્યારે ક્રીઝ પર બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે પહેલા શાંતિથી બેટિંગ કરી, પરંતુ કે બાદ તેણે ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા ટીમને શન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચાડી. હાર્દિકના કારણે બરોડાએ 50 ઓવરમાં 9 વિકેટે 293 રન બનાવ્યા હતા. વિદર્ભને જીતવા માટે 294 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો.
