5 મેચમાં 5 સદી... CSKએ જેને અવગણ્યો એ ખેલાડીએ મચાવી ધમાલ, વિશ્વ રેકોર્ડની કરી બરાબરી
વિદર્ભના બેટ્સમેન ધ્રુવ શોરેએ ઘરેલુ ટુર્નામેન્ટમાં પોતાનો વિસ્ફોટક દેખાવ ચાલુ રાખ્યો છે. તેણે પાંચ મેચમાં સતત પાંચ સદી ફટકારીને સનસનાટી મચાવી છે. શુક્રવારે રાજકોટમાં હૈદરાબાદ સામે વિજય હજારે ટ્રોફી મેચમાં 77 બોલમાં અણનમ 109 રન બનાવીને ધ્રુવે રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું.
વિદર્ભના બેટ્સમેન ધ્રુવ શોરેએ ઘરેલુ ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન બતાવ્યું છે. તેણે 5 મેચમાં સતત 5 સદી ફટકારી છે. લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં આ તેની સતત પાંચમી સદી હતી, જેણે આ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ સતત સદી કરવાના એન. જગદીસનના રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે.
લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં ધ્રુવની આઠમી સદી
ધ્રુવે નવ ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા ફટકાર્યા છે. જેના કારણે વિદર્ભને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 5 વિકેટે 365 રન સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી. આ સદી ધ્રુવની કારકિર્દીની આઠમી લિસ્ટ એ સદી હતી, જે આ ફોર્મેટમાં તેની સાતત્યતા દર્શાવે છે. ધ્રુવનો પાંચ સદીઓનો પ્રભાવશાળી સિલસિલો 2024-25 વિજય હજારે ટ્રોફીના નોકઆઉટ તબક્કા દરમિયાન શરૂ થયો હતો, જ્યાં તેણે ક્વાર્ટર-ફાઇનલ, સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલમાં સદીઓ ફટકારી હતી.
બંગાળ સામેની સદી નિરર્થક ગઈ
ધ્રુવે નવી સિઝનમાં પણ પોતાનું ફોર્મ ચાલુ રાખ્યું. વિદર્ભની બંગાળ સામેની પહેલી મેચમાં તેણે 125 બોલમાં 136 રન બનાવ્યા. જો કે, તેના પ્રયાસો નિરર્થક ગયા કારણ કે બંગાળે 383 રનના લક્ષ્યનો પીછો કર્યો મેચ જીતી લીધી. જગદીશને 2022-23 વિજય હજારે ટ્રોફી દરમિયાન સતત પાંચ સદી ફટકારી હતી, જેમાં અરુણાચલ પ્રદેશ સામેનો રેકોર્ડબ્રેક 277 રનનો સમાવેશ થાય છે. આ લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર છે.
ધ્રુવ શોરે દિગ્ગજ ક્રિકેટરોને પાછળ છોડ્યા
જગદીશ અને ધ્રુવ શોરે પછી યાદીમાં કરુણ નાયર, દેવદત્ત પડિકલ, કુમાર સંગાકારા અને અલ્વિરો પીટરસન છે. આ બધા ખેલાડીઓએ લિસ્ટ Aમાં સતત ચાર સદી ફટકારી છે. નોંધનીય છે કે, સંગાકારા એકમાત્ર ખેલાડી છે જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ચારેય સદી ફટકારી છે.
ચેન્નાઈએ તેને IPLમાં ઘણી તક ન આપી
ધ્રુવ શોરે IPLમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો સભ્ય હતો. ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને ઘણી તકો આપી નહોતી. ધ્રુવને 2018માં એક મેચમાં અને 2019માં એક મેચમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. તે બંને મેચમાં ફક્ત 13 રન બનાવી શક્યો હતો.
