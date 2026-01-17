Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

જાડેજાની 165 રનની શાનદાર ઇનિંગ, ફાઇનલમાં પહોંચ્યું સૌરાષ્ટ્ર, 18 જાન્યુઆરીએ વિદર્ભ સામે ટકરાશે

Vijay Hazare Trophy : વિજય હજારે ટ્રોફીની સેમિફાઇનલમાં સૌરાષ્ટ્રે પંજાબને 9 વિકેટથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. વિશ્વરાજ જાડેજાએ અણનમ 165 રનની ધમાકેદાર ઈનિંગથી ટીમને વિજય અપાવ્યો. હવે રવિવારે ટાઇટલ મુકાબલામાં સૌરાષ્ટ્રનો સામનો વિદર્ભ સામે થશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:36 AM IST

Trending Photos

જાડેજાની 165 રનની શાનદાર ઇનિંગ, ફાઇનલમાં પહોંચ્યું સૌરાષ્ટ્ર, 18 જાન્યુઆરીએ વિદર્ભ સામે ટકરાશે

Vijay Hazare Trophy : 18 જાન્યુઆરીએ એક તરફ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની કરો યા મરો મેચ હશે, તો બીજી તરફ વિજય હજારે ટ્રોફીની ફાઇનલમાં સૌરાષ્ટ્ર અને વિદર્ભ ટકરાશે. વિશ્વરાજ જાડેજાની અણનમ સદીના સહારે સૌરાષ્ટ્રે વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26ની ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે. ટીમે શુક્રવારે બીસીસીઆઈ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ગ્રાઉન્ડ 1 ખાતે રમાયેલી સેમિફાઇનલ-2માં પંજાબને 9 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.

પંજાબની ટીમ 291 રન બનાવી શકી

Add Zee News as a Preferred Source

ટોસ હારી બેટિંગ કરવા ઉતરેલી પંજાબની ટીમ 291 રનમાં જ સમેટાઈ હતી. હરનૂર સિંહે કેપ્ટન પ્રભસિમરન સિંહ સાથે 12.1 ઓવરમાં 60 રનની ભાગીદારી કરી. હરનૂર 43 બોલમાં 33 રન બનાવીને આઉટ થયો, જેમાં એક છગ્ગો અને પાંચ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ત્યાંથી પ્રભસિમરન સિંહ અને અનમોલપ્રીત સિંહે બીજી વિકેટ માટે 109 રન ઉમેર્યા. અનમોલપ્રીતે 105 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા, જેમાં એક છગ્ગો અને નવ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. અનમોલપ્રીતે રમણદીપ સિંહ સાથે પાંચમી વિકેટ માટે 75 રનની ભાગીદારી કરી, જેનાથી ટીમને આ સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી.

પ્રભસિમરન સિંહની શાનદાર બેટિંગ 

પ્રભસિમરન સિંહે 89 બોલમાં 3 છગ્ગા અને 9 ચોગ્ગા સાથે 87 રન બનાવ્યા, જ્યારે રમણદીપ 42 રન બનાવીને રન આઉટ થયો. વિરોધી ટીમ તરફથી ચેતન સાકરિયાએ સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે અંકુર પંવાર અને ચિરાગ જાનીએ 2-2 વિકેટ લીધી. જવાબમાં સૌરાષ્ટ્રે 39.3 ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી. કેપ્ટન હાર્વિક દેસાઈ અને વિશ્વરાજ જાડેજાએ ટીમને મજબૂત શરૂઆત અપાવી, 22.6 ઓવરમાં 172 રનની ભાગીદારી કરી.

વિશ્વરાજ જાડેજાની ધમાકેદાર ઈનિંગ

હાર્વિક 63 બોલમાં 9 ચોગ્ગા સાથે 64 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો. ત્યાંથી  વિશ્વરાજે પ્રેરક માંકડ સાથે મળીને 99 બોલમાં 121 રનની અણનમ ભાગીદારી નોંધાવી, જેનાથી સૌરાષ્ટ્રને ટાર્ગેટનો પીછો કરવામાં સફળતા મળી. વિશ્વરાજ 127 બોલમાં 3 છગ્ગા અને 18 ચોગ્ગા સાથે 165 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જ્યારે પ્રેરકે 49 બોલમાં 7 ચોગ્ગા સાથે 52 રન બનાવ્યા. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Vijay Hazare TrophysaurashtraVishvaraj Jadejavijay hazare trophy final

Trending news