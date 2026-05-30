/વિનેશ ફોગાટનું એશિયન ગેમ્સનું સપનું તૂટ્યું... ટ્રાયલ્સમાં મીનાક્ષી ગોયત સામે હાર

Vinesh Phogat : વિનેશ ફોગાટ એશિયન ગેમ્સમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. વિનેશ ફોગાટનું 2026 એશિયન ગેમ્સમાં ભાગ લેવાનું સપનું તૂટી ગયું છે. 30 મે, શનિવારે નવી દિલ્હીમાં એશિયન ગેમ્સના ટ્રાયલ્સના ભાગરૂપે આયોજિત 53 કિગ્રા મહિલા ફ્રી સ્ટાઇલ કેટેગરીની સેમિફાઇનલમાં મીનાક્ષી ગોયતે વિનેશ ફોગાટને હરાવી હતી.
Vinesh Phogat : ભારતીય કુસ્તીમાં મોટો અપસેટ જોવા મળ્યો. 30 મે, શનિવારે દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી સ્ટેડિયમ ખાતે આયોજિત એશિયન ગેમ્સના ટ્રાયલ્સની સેમિફાઇનલમાં મહિલા કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગાટની હાર થઈ છે. યુવા કુસ્તીબાજ મીનાક્ષી ગોયતે મહિલા 53 કિગ્રા વજન કેટેગરીના મુકાબલામાં વિનેશ ફોગાટને 6-4થી હરાવી. આ હાર સાથે વિનેશ ફોગાટનું 2026 એશિયન ગેમ્સમાં સ્થાન મેળવવાનું સપનું તૂટી ગયું છે. જો કે, મેચ પછીની તેની પ્રતિક્રિયાએ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
હાર પછી તરત જ વિનેશ ફોગાટ મેટ છોડીને ચાલી ગઈ, પરંતુ થોડીવાર પછી, તે પાછી ફરી. રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (WFI)ના પ્રમુખ સંજય સિંહ તરફ ઈશારો કરીને તેણીએ કહ્યું કે, હું પાછી આવીશ. વિનેશની આ પ્રતિક્રિયા ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે.
મીનાક્ષી 6-4થી જીતી
મેચની વાત કરીએ તો, મીનાક્ષીએ શરૂઆતથી જ કુસ્તીમાં અત્યંત આક્રમક શૈલી દર્શાવી. તેણીએ વિનેશને સ્થિર થવાની કોઈ તક આપી નહીં અને સતત પોઈન્ટ મેળવતી રહી. વિનેશે ચોક્કસપણે પોતાના અનુભવના આધારે વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ યુવા કુસ્તીબાજે દબાણ જાળવી રાખ્યું અને અંતે 6-4થી મુકાબલો જીતી લીધો.
આ જીત ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે મીનાક્ષી છેલ્લા કેટલાક સમયથી શાનદાર ફોર્મમાં છે. તેણીએ 2026 એશિયન રેસલિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવી ચૂકી છે. કિર્ગિસ્તાનના બિશ્કેકમાં યોજાયેલી ટુર્નામેન્ટ પછી અને એશિયન ગેમ્સના ટ્રાયલ્સમાં વિનેશ ફોગાટ જેવા સ્ટારને હરાવ્યા પછી, તેણીએ સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે ભારતીય મહિલા કુસ્તીમાં એક નવી પેઢી ઝડપથી ઉભરી રહી છે.
વિનેશનું WFI સાથે ઘર્ષણ
WFI સતત વિનેશ ફોગાટના પ્રવેશનો વિરોધ કરી રહ્યું હતું. ફેડરેશને દિલ્હી હાઈકોર્ટ દ્વારા જારી કરાયેલા આદેશને સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ પડકાર્યો હતો. જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી રાહત મળ્યા બાદ વિનેશ માટે ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લેવાનો માર્ગ મોકળો થયો.
ત્રણ વખતની ઓલિમ્પિયન વિનેશ ફોગાટ શરૂઆતમાં 57 કિગ્રા વજન કેટેગરીમાં વાપસી કરવાની તૈયારી કરી રહી હતી. તેણીએ ઉત્તર પ્રદેશના ગોંડામાં આયોજિત સિનિયર ઓપન રેન્કિંગ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવાનું નક્કી કર્યું હતું. જોકે, ત્યાં પણ WFIએ તેને સ્પર્ધા કરવાની પરવાનગી આપી નહોતી. ત્યારબાદ મામલો કોર્ટમાં પહોંચ્યો અને કાનૂની લડાઈ શરૂ થઈ. આખરે વિનેશને જરૂરી રાહત મળી અને તે એશિયન ગેમ્સના ટ્રાયલ્સમાં ભાગ લઈ શકી.