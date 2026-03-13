ભારતીય ક્રિકેટનો સૌથી કાળો દિવસ, જ્યારે મેદાન પર રડ્યા ખેલાડી, દર્શકોએ સ્ટેડિયમમાં લગાવી આગ, કેપ્ટન-કોચ બધા જીવ બચાવી ભાગ્યા
1996ના ક્રિકેટ વિશ્વકપમાં ભારતીય ટીમ શ્રીલંકા સામે નાટકીય રીતે મેચ હારી ગઈ હતી. મેચ ખતમ થયા બાદ શ્રીલંકાની ટીમ ખુશ હતી, જ્યારે ભારતીય ટીમ દુખી હતી. વિનોદ કાંબલી મેદાન પર રડવા લાગ્યો હતો.
- 13 માર્ચ, 1996 ભારતીય ક્રિકેટ ઈતિહાસનો કાળો દિવસ
- ઈડન ગાર્ડન્સની તે રાત હજુ પણ ભૂલી શકાતી નથી
- સેમીફાઈનલમાં નાટકીય રીતે ભારતની થઈ હતી હાર
13 માર્ચ 1996..... ભારતીય ક્રિકેટ ઈતિહાસની એવી રાત, જેને યાદ કરી આજે પણ કરોડો ક્રિકેટ ફેન્સ દુખી થઈ જાય છે. ત્યારે કોલકત્તાના ઐતિહાસિક ઈડન ગાર્ડન્સમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 1996 ક્રિકેટ વિશ્વકપની સેમીફાઈનલ રમાઈ હતી, પરંતુ આ મુકાબલાનો અંત જે રીતે થયો, તેણે સમગ્ર દેશને દુખમાં ડૂબાળી દીધો હતો.
તે રાતનું સૌથી દર્દનાક દ્રશ્ય હતું, વિનોદ કાંબલીનો આંસુઓથી ભરેલો ચહેરો, જ્યારે મેચ ખતમ થયા બાદ તે રડતા-રડતા ડ્રેસિંગ રૂમ તરફ પરત ફરી રહ્યો હતો. ભારત વિશ્વકપ ફાઈનલથી માત્ર એક ડગલું દૂર હતું, પરંતુ અચાનક બધુ વિખેરાઈ ગયું. ટીમ ઈન્ડિયા ટૂર્નામેન્ટમાં શાનદાર ફોર્મમાં હતી અને પ્રથમ ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું, જેના કારણે દેશમાં જશ્નનો માહોલ હતો. આશા હતી કે ભારત ફાઈનલમાં પહોંચી જશે.
તે મુકાબલામાં ભારતના કેપ્ટન મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને ટોસ જીતી શ્રીલંકાને બેટિંગ કરવા આમંત્રણ આપ્યું હતું. શરૂઆતમાં તો આ નિર્ણય સાચો સાબિત થયો. ફાસ્ટ બોલર જવાગલ શ્રીનાથે પ્રથમ ઓવરમાં શ્રીલંકાના બંને ખતરનાક ઓપનર સનથ જયસૂર્યા અને રોમેશ કાલૂવિતરણાને પેવેલિયન મોકલી દીધા. એક સમયે શ્રીલંકાનો સ્કોર 85/4 હતો અને મેચમાં ભારત પકડ બનાવી રહ્યું હતું. પરંતુ અંહીથી શ્રીલંકાની વાપસી થઈ. અરવિંદ ડી સિલ્વાએ શાનદાર બેટિંગ કરતા 66 રન બનાવ્યા, જ્યારે રોશન મહાનામાએ 58 રનનું યોગદાન આપ્યું. બંનેની શાનદાર બેટિંગની મદદથી શ્રીલંકાએ 50 ઓવરમાં 251/8 રન બનાવ્યા હતા.
252 રનનો ટાર્ગેટ મુશ્કેલ નહોતો, ખાસ કરી સચિન ગજબના ફોર્મમાં હતો. તેણે ટૂર્નામેન્ટમાં બે સદી અને બે અડધી સદી ફટકારી હતી. સચિને ઈનિંગની શરૂઆત શાનદાર અંદાજમાં કરી અને ઝડપથી રન બનાવ્યા. તે 65 રન પર પહોંચી ચુક્યો હતો અને ભારતનો સ્કોર એક સમયે 98/ હતો. તેમ લાગી રહ્યું હતું કે ભારત મેચ જીતી જશે. પરંતુ ત્યારે સનથ જયસૂર્યાના બોલ પર રોમેશ કાલૂવિતરણાએ સચિનને સ્ટમ્પ આઉટ કર્યો. આ તે ક્ષણ હતી, જ્યારે મેચ પલટી ગઈ. ત્યારબાદ ભારતીય ટીમનો ધબડકો થયો અને ટીમે માત્ર 22 રનમાં સાત વિકેટ ગુમાવી દીધી. ભારતનો સ્કોર 120/8 થઈ ગયો હતો.
ભારતીય ટીમની આ સ્થિતિ જોઈ ઈડન ગાર્ડન્સમાં દર્શકો ગુસ્સે થઈ ગયા હતા. કેટલાક દર્શકોએ મેદાનમાં પાણીની બોટલો ફેંકી અને ફળ વગેરે ફેંકવાનું શરૂ કરી દીધું. જ્યારે સ્ટેડિયમના કેટલાક હિસ્સામાં આગ લગાવી દેવામાં આવી. સ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ ગઈ કે મેચ રોકવી પડી. મેચ રેફરી ક્વાઇવ લોયડે ખેલાડીઓને મેદાનની બહાર મોકલી દીધા અને આશરે 15 મિનિટ સુધી ચર્ચા ચાલી રહી. ખેલાડીઓને ફરી મેદાન પર બોલાવવામાં આવ્યા, પરંતુ દર્શકોનો ગુસ્સો શાંત થયો નહીં. આખરે સુરક્ષાને કારણે મેચ શ્રીલંકાને એવોર્ડ કરી દેવામાં આવી અને ભારતનું વિશ્વકપ જીતવાનું સપનું ખતમ થઈ ગયું.
મેચ ખતમ થયા બાદ શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ જશ્ન મનાવવા લાગ્યા, જ્યારે ભારતીય ખેલાડીઓ દુખી હતી. સૌથી ભાવુક દ્રશ્ય વિનોદ કાંબલીનું હતું, જે મેદાન પર રડી પડ્યો હતો. તે 10 રન બનાવી ક્રીઝ પર હતો, પરંતુ પોતાના સાથીઓ સતત આઉટ થઈ રહ્યાં હતા. જ્યારે મેચ શ્રીલંકાના નામે કરવામાં આવી તો કાંબલી પોતાના આંસુ રોકી શક્યો નહીં. આ દ્રશ્ય આજે પણ ભારતીય ક્રિકેટ ફેન્સના દિલોમાં તાજુ છે.
1996 વિશ્વકપની તે સેમીફાઈનલ ક્રિકેટના તે મુકાબલામાં સામેલ છે- જેમાં સચિન તેંડુલકરનું શાનદાર પ્રદર્શન, ભારતીય બેટિંગ ઓર્ડરનો ધબડકો અને દર્શકોનો ગુસ્સો ત્રણેય એક સાથે જોવા મળ્યું. શ્રીલંકા પ્રથમવાર વિશ્વકપ ફાઈનલમાં પહોંચ્યું હતું. ચાર દિવસ બાદ તેણે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવી ટ્રોફી કબજે કરી હતી. પરંતુ ક્રિકેટ માટે આ રાત હંમેશા ઈડન ગાર્ડન્સની કાળી રાત બનીને રહી ગઈ.
