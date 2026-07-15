/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં હાર બાદ ફ્રાન્સમાં હિંસા, રસ્તાઓ પર આગજની અને તોડફોડ

Football World Cup: 2026ના ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ફ્રેન્ચ ટીમના ચાહકો પરાજય સહન કરી શક્યા નહીં, અને ફ્રાન્સમાં ચાહકોના ટોળા રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા અને ગાડીઓને આગ ચાંપી દીધી. ફ્રેન્ચ ટીમ આ વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરવા માંગતી હતી. કેપ્ટન કાયલિયન એમબાપ્પેએ આઠ ગોલ કર્યા અને ટીમને સેમિફાઇનલમાં પહોંચાડી. જો કે, સ્પેન સામે તેમનો જાદુ ઝાંખો પડી ગયો.
ફ્રેન્ચ ટીમ સ્પેન સામે ડરપોક ટીમ સાબિત થઈ. ચાહકોને આશા હતી કે 2022ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિના સામે તેમની હારના ઘા આ વખતે રૂઝાઈ જશે, પરંતુ સ્પેને તેમની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું. ફ્રાન્સનો સ્પેન સામે 0-2થી એકતરફી પરાજય થયો, જેના પરિણામે તેઓ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા. આ કારમી હાર ટીમના ચાહકો માટે અસહ્ય સાબિત થઈ, જેઓ ફ્રાન્સમાં રસ્તા પર ઉતરીને હંગામો કરવા માટે ઉતર્યા હતા. આગ લગાડવાના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પણ સામે આવ્યા છે.
BREAKING. PARIS ON FIRE FOLLOWING FRANCE DEFEAT TO SPAIN pic.twitter.com/JxsSIY829i
— 🇺🇦 BATTLE FOR CRIMEA🔥LATEST🚀 (@UkraineDiary) July 14, 2026
ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિની પ્રતિક્રિયા
હાર બાદ ફ્રાન્સના ખેલાડીઓ નિરાશ દેખાયા. હાર બાદ, ફ્રેન્ચ રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને ટીમને પ્રોત્સાહન આપ્યું. મેક્રોને ક્રિસમસના દિવસે ટીમના ખેલાડીઓ માટે એક ખાસ પોસ્ટ લખી. તેમણે લખ્યું કે, ફાઇનલમાં પહોંચવા બદલ સ્પેનને અભિનંદન. આદર અને સમર્પણ સાથે અમારા ધ્વજનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા બદલ ફ્રેન્ચ ટીમનો આભાર. આજની હાર દુઃખદ છે, પરંતુ અમારી ટીમ યુવાન છે અને તેનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે.
16 વર્ષ પછી ફાઇનલમાં સ્પેન
સ્પેન 16 વર્ષ પછી ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે. 2010માં, ટીમે વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. બીજા સેમિફાઇનલમાં હવે આર્જેન્ટિના અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે મુકાબલો થશે, જેમાં વિજેતા સ્પેનનો સામનો કરશે. આર્જેન્ટિનાએ 2022માં ટાઇટલ જીત્યું હતું અને આ વખતે તેઓ સંપૂર્ણ તાકાત સાથે લડી રહ્યા છે.