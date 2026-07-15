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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં હાર બાદ ફ્રાન્સમાં હિંસા, રસ્તાઓ પર આગજની અને તોડફોડ

Football World Cup: 2026ના ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં સ્પેન સામે ફ્રેન્ચ ટીમનો એકતરફી પરાજય થયો હતો. ટીમના ચાહકો આ પરાજય સહન કરી શક્યા નહીં અને ફ્રાન્સમાં અશાંતિ ફેલાઈ ગઈ. ચાહકોના ટોળા રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા અને અનેક જગ્યાએ ગાડીઓને આગ ચાંપી દીધી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 15, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:41 AM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં હાર બાદ ફ્રાન્સમાં હિંસા, રસ્તાઓ પર આગજની અને તોડફોડ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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