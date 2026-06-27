/સેંથામાં સિંદૂર, કપાળ પર બિંદી, શું હાર્દિકે માહિકા શર્મા સાથે કરી લીધા બીજા લગ્ન? વાયરલ ફોટોએ મચાવ્યો ખળભળાટ

Has Hardik Pandya Married To Mahika Sharma: ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા અને માહિકા શર્માની એક નવી તસવીરે સોશિયલ મીડિયા પર ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. હાર્દિક પંડ્યા અને માહિકા શર્મા એક નવી તસવીરમાં સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. આ તસવીરમાં માહિકા શર્માના સેંથામાં સિંદૂર અને કપાળ પર બિંદી જોવા મળી રહી છે. ફોટોમાં આ કપલની સાથે માહિકા શર્માની માતા પણ ઊભેલી જોવા મળે છે.
વાયરલ થઈ રહેલી આ તસવીરમાં માહિકા શર્મા સિંદૂર લગાવેલી જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે બંનેના સંબંધોને લઈને નવી અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે. અહેવાલો અનુસાર, એવું બની શકે કે હાર્દિક પંડ્યા અને માહિકા શર્માએ કોઈ ખાનગી સમારોહમાં લગ્ન કરી લીધા હોય, જોકે હજી સુધી કોઈએ પણ આ અહેવાલોની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી.
શું હાર્દિક પંડ્યાએ માહિકા શર્મા સાથે કરી લીધા બીજા લગ્ન?
સ્ટાર ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યા પોતાની અંગત જિંદગીને લઈને હંમેશા હેડલાઈન્સમાં રહે છે. વર્ષ 2024માં પત્ની નતાશા સ્ટેનકોવિક સાથે છૂટાછેડા થયા બાદ અને ગર્લફ્રેન્ડ જેસ્મીન વાલિયા સાથે પણ બ્રેકઅપ થયા પછી હાર્દિક પંડ્યાની જિંદગીમાં માહિકા શર્માની એન્ટ્રી થઈ હતી. હાર્દિક પંડ્યા અને માહિકા શર્મા લાંબા સમયથી એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા છે. હાલમાં માહિકા શર્મા એક મોડલ અને એક્ટર તરીકે કામ કરે છે. માહિકા શર્માએ ભારતના ટોપ ડિઝાઇનર્સ જેવા કે અનીતા ડોંગરે, રિતુ કુમાર, તરુણ તાહિલિયાની, મનીષ મલ્હોત્રા અને અમિત અગ્રવાલ સાથે તેમની જાહેરાતો (એડ કેમ્પેઈન) અને ફેશન શોમાં કામ કર્યું છે.
हार्दिक पांड्या ने चुप-चाप कर ली शादी
हार्दिक और महिका शर्मा एक साल से रिलेशनशिप में थे, दोनों परिवार की तरह लीविंग में साथ रहते थे
महिका शर्मा माथे पर सिंदूर पहनी हैं, साथ में महिका की मां दोनों को आशीर्वाद दे रही हैं
दोनों प्राइवेट सेरेमनी में शादी…Read News pic.twitter.com/MWTJERcXXP
— Chitra Pandit (@Chitra_speak) June 27, 2026
Hardik Pandya officially married 2nd time 💍-
- Undoubtedly he is a great player, but he can never be a good man, a good father and husband. I don't know what will he tell his Son when his son will asked him why did you done this to my mother 💔.
- One more time sorry Natasha,… pic.twitter.com/MOuKMwGcD3
— Mahi Shankar (@Itz_Ms7) June 26, 2026
Hardik Pandya and his Girlfriend Maheika Sharma latest picture.👀
- Hardik and Maheika married? pic.twitter.com/ZqNiQlutwz
— ROLEX SIR (@Rolexsir31) June 26, 2026
Hardik Pandya and Mahika Sharma got married. 👀
Is it true ? 🧐 pic.twitter.com/zHr0Cc2V9V
— Sandeep Yadav (@Kohliitak) June 26, 2026
કોણ છે માહિકા શર્મા?
માહિકા શર્મા એક ભારતીય મોડલ અને એક્ટ્રેસ છે, જેમણે મ્યુઝિક વીડિયો, ફિલ્મ ડાયરેક્શન અને એડવર્ટાઇઝિંગ કેમ્પેઈનમાં કામ કર્યું છે. એક્ટિંગમાં કરિયર શરૂ કરતા પહેલા માહિકા શર્માએ ઇકોનોમિક્સ અને ફાઇનાન્સનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તે તનિષ્ક, વીવો અને યુનિકલો જેવી બ્રાન્ડ્સની જાહેરાતોમાં જોવા મળી ચૂકી છે.
હાર્દિક પંડ્યાએ નતાશા સ્ટેનકોવિક સાથે લીધા હતા છૂટાછેડા
માહિકા શર્મા અને હાર્દિક પંડ્યા બંનેને પહેલીવાર ઓક્ટોબર 2025માં મુંબઈ એરપોર્ટ પર વેકેશન પર જતા પહેલા એકસાથે જોવામાં આવ્યા હતા. આ અંગે ઘણી અટકળો લગાવવામાં આવી રહી હતી, પરંતુ માહિકા શર્માએ સગાઈની અફવાઓને જાહેરમાં નકારી કાઢી હતી. હાર્દિક પંડ્યાએ વર્ષ 2020માં ડાન્સર અને એક્ટ્રેસ નતાશા સ્ટેનકોવિક સાથે લગ્ન કર્યા હતા, પરંતુ જુલાઈ 2024માં બંને અલગ થઈ ગયા હતા.