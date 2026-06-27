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સેંથામાં સિંદૂર, કપાળ પર બિંદી, શું હાર્દિકે માહિકા શર્મા સાથે કરી લીધા બીજા લગ્ન? વાયરલ ફોટોએ મચાવ્યો ખળભળાટ

Has Hardik Pandya Married To Mahika Sharma: ટીમ ઇન્ડિયાના ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા અને માહિકા શર્માની એક નવી તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં માહિકા શર્માના સેંથામાં સિંદૂર અને કપાળ પર બિંદી જોવા મળી રહી છે. આ ફોટોમાં તેમની સાથે માહિકાની માતા પણ હાજર છે. માહિકાના સેંથામાં સિંદૂર જોઈને લોકો એવી અટકળો લગાવી રહ્યા છે કે બંનેએ કોઈ ખાનગી સમારોહમાં લગ્ન કરી લીધા હોઈ શકે છે. હાર્દિક પંડ્યા કે માહિકા શર્મા તરફથી આ લગ્નના અહેવાલો અંગે હજી સુધી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કે જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 27, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:39 AM IST
સેંથામાં સિંદૂર, કપાળ પર બિંદી, શું હાર્દિકે માહિકા શર્મા સાથે કરી લીધા બીજા લગ્ન? વાયરલ ફોટોએ મચાવ્યો ખળભળાટ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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