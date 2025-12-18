ફેન્સની હરકત પર ગુસ્સે થઈ ગયો આ દિગ્ગજ ક્રિકેટર, છીનવી લીધો મોબાઈલ, આગની જેમ વાયરલ થયો Video
IND vs SA: ટીમ ઈન્ડિયાના ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તે ગુસ્સે થઈ ફોન છીનવી રહ્યો છે. બુમરાહ સાથે જોડાયેલી આ ઘટના એરપોર્ટની છે.
IND vs SA: ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે લખનૌમાં રમાનારી ચોથી T20I રદ્ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા પર જસપ્રીત બુમરાહનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તે પોતાનો પિત્તો ગુમાવતો જોવા મળી રહ્યો છે. બુમરાહને એટલો ગુસ્સો આવે છે કે તે ઝપટ મારી ફોન છીનવી લે છે. બુમરાહ સાથે જોડાયેલો આ વીડિયો એરપોર્ટનો છે, જ્યાં તે લાઇનમાં ઉભેલો જોઈ શકાય છે. આ દરમિયાન એક ફેનની હરકત પર બુમરાહને ગુસ્સો આવે છે.
બુમહારે કોનો ફોન છીનવી લીધો?
હવે સવાલ છે કે બુમરાહની સાથે ફેન શું કરી રહ્યો હતો? હકીકતમાં એરપોર્ટ પર તે ફેન પણ લાઇનમાં ઉભો હતો. જ્યારે તેણે બુમરાહને તેની બાજુની લાઇનમાં ઉભો જોયો તો મંજૂરી વગર તેનો સેલ્ફી વીડિયો બનાવવા લાગ્યો. બુમરાહે પહેલા તો ફેન્સને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેને વીડિયો બનાવવાને લઈને ચેતવણી આપી. પરંતુ જ્યારે ફેન્સે આ ચેતવણી નજરઅંદાજ કરી તો બુમરાહને ગુસ્સો આવ્યો અને તેણે ફોન છીનવી ફેંકી દીધો.
What an arrogant behavior by Jasprit Bumrah. First he threatened his fan that he would throw his phone, and later he snatched the fan's phone. pic.twitter.com/O2e4jSLw7s
— 𝐆𝐨𝐚𝐭𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 👑 (@Goatlified) December 17, 2025
બુમરાહ અને ફેન્સ વચ્ચે શું વાતચીત થઈ?
બુમરાહ અને ફેન વચ્ચે જે ચર્ચા થઈ તે આવી રહી.
ફેનઃ તમારી સાથે હું જઈશ સર?
બુમરાહઃ ફોન પડી ગયો તો મને ન કહેતો?
ફેનઃ કોઈ વાત નહીં સર.
બુમરાહઃ સારૂ છે
આટલું થયા બાદ બુમરાહ તે ફેનનો ફોન છીનવી લે છે અને ફેંકી દે છે. આ રીતે ઘટનાનો અંત થાય છે, જે વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે.
જસપ્રીત બુમરાહની થઈ રહી છે આલોચના
જસપ્રીત બુમરાહના આ વર્તનની સોશિયલ મીડિયા પર આલોચના થઈ રહી છે. એક યુઝરે કોમેન્ટ કરતા લખ્યું- જસપ્રીત બુમરાહનો વ્યવહાર સન્માનજનક નથી. બીજાએ કોમેન્ટ કરી 'આઉટ ઓફ ફોર્મ બુમરાહ પોતાનો ગુસ્સો બિચારા ફેન્સ પર કાઢી રહ્યો છે.' તો કેટલાક લોકો બુમરાહના સમર્થનમાં આવ્યા છે. એક યુઝરે કોમેન્ટ કરતા લખ્યું- આ ફેન તે લાયક નહોતો. બુમરાહે તેને દૂર રહેવાની ચેતવણી આપી, છતાં તે ન માન્યો. સેલિબ્રિટિઝની પોતાની પર્સનલ સ્પેસ હોય છે, જેનું સન્માન કરવું જોઈએ.
