નશામાં ધૂત આ બે ધૂરંધર ખેલાડીઓનો વીડિયો થયો Viral, ક્રિકેટ જગતમાં ખળભળાટ
એશેઝમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સજ્જડ હાર બાદ ઈંગ્લેન્ડની ટીમ એકવાર ફરીથી વિવાદમાં આવી છે. બેન ડકેટ અને જેકબ બેથેલનો એક વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયો સામે આવ્યા બાદ ઈસીબીએ તપાસના સંકેત આપ્યા છે.
એશેઝ સિરીઝ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા ગયેલી ઈંગ્લેન્ડની ટીમમાં બધુ ઠીક નથી. બેન સ્ટોક્સના નેતૃત્વવાળી ટીમના બે ખેલાડીઓ બેન ડકેટ અને જેકબ બેથેલ સંલગ્ન કેટલાક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યા છે. જેમાં તેઓ નશામાં ધૂત જોવા મળી રહ્યા છે. આ ઘટનાક્રમ એવા સમયે સામે આવ્યો છે જ્યારે ઈંગ્લેન્ડે ઓસ્ટ્રેલિયાના હાથે 3-0ની સજ્જડ હારનો સામનો કરવો પડ્યો અને એશેઝ સિરીઝ ગુમાવવી પડી.
એક વીડિયોમાં બેન ડકેટ જોવા મળી રહ્યા છે જે રસ્તા ભટકી ગયા હોય તેવા જોવા મળે છે અને પોતાની હોટલના રૂમ સુધી કેવી રીતે પાછા ફરવાનું છે તેને લઈને અસમંજસમાં જોવા મળે છે. ત્યાં હાજર એક વ્યક્તિ તેમને મજાકિયા અંદાજમાં પૂછે છે કે શું તેમને ટ્રેનિંગ ગ્રાઉન્ડ પાછા જવા માટે કેબ જોઈએ.
જ્યારે જેકેબ બેથેલ સંલગ્ન અનેક વીડિયો પણ ઓનલાઈન સામે આવ્યા છે. એક વીડિયોમાં યુવા ઓલરાઉન્ડરને વેપિંગ કરતા જોઈ શકાય છે. જ્યારે એક અન્ય ક્લિપમાં તેઓ એક નાઈટક્લબમાં એક અજાણી વ્યક્તિ સાથે ડાન્સ કરતા જોવા મળે છે.
ECB કરશે નોસા વિવાદની તપાસ
ઈંગ્લેન્ડ પુરુષ ટીમના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર રોબ કીએ કહ્યું કે એશેઝ સિરીઝ વચ્ચે નોસામાં લેવાયેલા બ્રેક દરમિયાન ખેલાડીઓ દ્વારા કથિત રીતે વધુ દારૂ પીવાના રિપોર્ટ્સની બોર્ડ તપાસ કરશે. જો કે તેમણે ગંભીર અનુશાસનહીનતાના દાવાઓને બહુ ભાવ ન આપતા કહ્યું કે હજુ સુધી કોઈ મોટો ભંગ સામે આવ્યો નથી.
કીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે બીજી અને ત્રીજી ટેસ્ટ વચ્ચે અપાયેલો બ્રેક ખેલાડીઓને લાંબા પ્રવાસ દરમિયાન માનસિક રીતે સ્વસ્થ રાખવા માટે હતો અને તેમાં તેમને કોઈ સમસ્યા જોવા મળતી નથી. પરંતુ તેમણે એમ પણ કહ્યું કે જરૂરિયાતથી વધુ મોજમસ્તી સ્વીકાર્ય નહીં હોય. પૂર્વ ઈંગ્લિશ ઓપનરે કહ્યું કે હાલ તેમને જે જાણકારી મળી છે તે મુજબ મોટાભાગના ખેલાડી અનુશાસિત રહ્યા અને તેમની ગતિવિધિ મર્યાદિત રહી.
ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઈંગ્લેન્ડનું એશેઝ અભિયાન સંપૂર્ણ રીતે નિરાશાજનક રહ્યું. બેટિંગમાં અનુશાસનની કમી, દબાણની પળોમાં નતમસ્તક થઈ જવું અને રણનીતિક નિષ્ફળતાઓ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળી. જો કે કેટલાક અવસરે ઈંગ્લેન્ડે સંઘર્ષ જરૂર દેખાડ્યો પરંતુ બધુ મળીને ટીમ સંપૂર્ણ રીતે પછડાતી જોવા મળી. પાંચથી ત્રણ ટેસ્ટ હારીને ઈંગ્લેન્ડ સિરીઝમાંથી બહાર થઈ ગયું.
