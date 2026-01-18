Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

હાથ મિલાવવાનું તો દૂર, કોહલીએ ગંભીર તરફ જોયું પણ નહીં... સોશિયલ મીડિયા પર Video વાયરલ

Virat Kohli vs Gautam Gambhir : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની ત્રીજી મેચ આજે ઇન્દોરમાં રમાઈ રહી છે. આ દરમિયાન, સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયો મેચ પહેલાનો લાગે છે. બધા ખેલાડીઓ વોર્મ અપ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. આ દરમિયાન વિરાટ કોહલી ફરી એકવાર ગૌતમ ગંભીરને ઈગ્નોર કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 18, 2026, 04:12 PM IST

હાથ મિલાવવાનું તો દૂર, કોહલીએ ગંભીર તરફ જોયું પણ નહીં... સોશિયલ મીડિયા પર Video વાયરલ

Virat Kohli vs Gautam Gambhir : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે શ્રેણીની ત્રીજી વનડે ઈન્દોરમાં રમાઈ રહી છે. મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાએ ઈન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં જોરદાર પ્રેક્ટિસ કરી હતી. જોકે, પ્રેક્ટિસ દરમિયાન એક એવું દ્રશ્ય જોવા મળ્યું જેણે ચાહકોમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો. સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેમાં કોહલી ગંભીરને ઈગ્નોર કરતો જોવા મળે છે.

આ વીડિયો વાયરલ થયા પછી સોશિયલ મીડિયા પર ફરી એકવાર વિરાટ અને ગંભીર વચ્ચેના સંબંધોની ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે. વિરાટ કોહલી અને ગૌતમ ગંભીરના આવા જ ઘણા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પહેલા પણ સામે આવ્યા છે.

વિરાટ અને ગંભીર વચ્ચે બધું બરાબર નથી !

ટેસ્ટ અને ટી20માંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી વિરાટ કોહલી હવે ફક્ત વનડેમાં જ રમતો જોવા મળે છે. ચાહકો વિરાટ કોહલીના ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ માટે મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરને દોષ આપે છે અને તેના કારણે ગંભીરને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. IPLમાં પણ વિરાટ અને ગંભીર વચ્ચે અનેકવાર ગરમાગરમીના વીડિયો સામે આવ્યા છે. હવે, ચાહકો માને છે કે વિરાટ કોહલી મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરથી સંપૂર્ણપણે નારાજ છે, જેના કારણે તે તેને અવગણી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે.

 

After India’s win in the 1st ODI against New Zealand, only Rohit Sharma hugged Gambhir — Virat did not. pic.twitter.com/9RmBbZcBH1

— Jara (@JARA_Memer) January 17, 2026

સોશિયલ મીડિયા પર તાજેતરનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર @JARA_Memer નામના એકાઉન્ટ દ્વારા શેર કરવામાં આવ્યો છે. કેપ્શનમાં લખ્યું છે, "વિરાટ કોહલી અને ગૌતમ ગંભીર એકબીજા પાસેથી પસાર થયા પણ એકબીજા તરફ જોયું પણ નહીં. શું ખરેખર બંને વચ્ચે કોઈ સમસ્યા છે ? ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી વનડેમાં ભારતની જીત પછી, ફક્ત રોહિત શર્માએ ગંભીરને ગળે લગાવ્યો હતો, વિરાટને નહીં."

વિરાટ કોહલી શાનદાર ફોર્મમાં

વિરાટ કોહલી શાનદાર ફોર્મમાં છે. પહેલી વનડેમાં કોહલીની 93 રનની શાનદાર ઇનિંગ જોવા મળી હતી, જે મેચ ભારતે જીતી હતી અને કોહલીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, બીજી મેચમાં વિરાટ 23 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. હવે, ચાહકો ત્રીજી મેચમાં તેની પાસેથી બીજી મોટી ઇનિંગની અપેક્ષા રાખશે. હાલમાં શ્રેણી 1-1થી બરાબર છે.
 

