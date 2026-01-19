Prev
હર્ષિત રાણા શાનદાર રમી રહ્યો હતો, ત્યાં કોચ ગંભીરનો એક મેસેજ અને પડી વિકેટ, જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના

India vs New Zealand : ઇન્દોરના હોલ્કર સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને હર્ષિત રાણાએ 99 રનની શાનદાર ભાગીદારી નોંધાવી. જ્યાં સુધી આ બંને રમી રહ્યા હતા, ત્યાં સુધી લાખો ભારતીય ચાહકોની આશા જીવંત હતી. બધું બરાબર ચાલી રહ્યું હતું, ત્યાં કોચ ગંભીરનો એક મેસેજ અને મેચની દિશા બદલાઈ ગઈ.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:27 AM IST

India vs New Zealand : રવિવારે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે શ્રેણીની ત્રીજી અને નિર્ણાયક વનડે રમાઈ. ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, ટીમ ઇન્ડિયાને 41 રનથી હરાવીને ત્રણ મેચની શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી. 

ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતમાં પહેલીવાર દ્વિપક્ષીય વનડે શ્રેણી જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. આશ્ચર્યજનક રીતે ટીમમાં કેન વિલિયમસન, રચિન રવિન્દ્ર, મિશેલ સેન્ટનર અને જેકબ ડફી જેવા મુખ્ય ખેલાડીઓ ના હોવા છતાં માઈકલ બ્રેસવેલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ન્યુઝીલેન્ડે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ભારત સામે ઐતિહાસિક વિજય મેળવ્યો.

ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને હર્ષિત રાણાએ 99 રનની શાનદાર ભાગીદારી નોંધાવી. જ્યાં સુધી આ બંને રમી રહ્યા હતા, ત્યાં સુધી લાખો ભારતીય ચાહકોની આશા જીવંત હતી. બધું બરાબર ચાલી રહ્યું હતું, પરંતુ અચાનક, 42 ઓવર પછી મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે ડ્રેસિંગ રૂમમાંથી મેસેજ મોકલ્યો અને મેચની દિશા બદલાઈ ગઈ.

ગંભીરનો એક મેસેજ અને પડી વિકેટ 

ભારતને જીતવા માટે છેલ્લી સાત ઓવરમાં 68 રનની જરૂર હતી. વિરાટ કોહલી બેસ્ટ ફોર્મમાં હતો અને બીજા છેડેથી હર્ષિત રાણા પણ ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકારી રહ્યો હતો. એવું લાગતું હતું કે મેચ ભારતના કંટ્રોલમાં છે, પરંતુ જોરદાર છગ્ગા સાથે પોતાની ફિફ્ટી પુરી કર્યા પછી હર્ષિત રાણા કેચ આઉટ થયો. 

તેણે છગ્ગા સાથે પોતાની વનડે કારકિર્દીની પહેલી અડધી સદી ફટકારી હતી. જો કે, આ ઓવર પહેલા મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે ધ્રુવ જુરેલ દ્વારા મેદાન પર મેસેજ મોકલ્યો હતો. આ મેસેજ શું હતો... એ તો નથી ખબર, પરંતુ એ ચોક્કસ છે કે ત્યાર બાદ ટીમ ઈન્ડિયાની મોમેન્ટમ તૂટી ગઈ. શાનદાર રમી રહેલો હર્ષિત રાણા આઉટ થયો અને બીજા બોલ પર મોહમ્મદ સિરાજ પણ પેવેલિયનમાં પાછો ફર્યો.

 

— Shankar Singh (@Shanky_Parihar) January 18, 2026

વિરાટ કોહલી 124 રન બનાવીને આઉટ થયો

હર્ષિત રાણાના આઉટ થયા પછી બધું દબાણ વિરાટ કોહલી પર આવી ગયું. બીજી બાજુથી તેને ટેકો આપવા માટે કોઈ નહોતું. આ સ્ટાર બેટ્સમેને હાર ના સ્વીકારી અને એકલા હાથે ન્યુઝીલેન્ડ સામે લડવાનું ચાલુ રાખ્યું. જોકે, 108 બોલમાં 124 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમ્યા બાદ તે કેચ આઉટ થયો. ત્યારબાદ ન્યુઝીલેન્ડ 41 રનથી જીતી ગયું.

harshit ranagautam gambhirGautam Gambhir messageVirat Kohli

