IND vs AUS : 7 મહિના પછી વાપસી, 14 બોલમાં ઇનિંગ ખતમ...વિરાટ કોહલી તો ખાતું પણ ના ખોલી શક્યો
IND vs AUS : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પહેલી મેચ પર્થના ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં રન-મશીન વિરાટ કોહલી શૂન્ય રને આઉટ થયો હતો. તો રોહિત શર્મા પણ સસ્તામાં આઉટ થયો હતો.
IND vs AUS : વિરાટ કોહલી 223 દિવસ પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પાછો ફર્યો. જો કે, ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે તેની વાપસી ખાસ યાદગાર નહોતી. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પહેલી વનડેમાં વિરાટ પોતાનું ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ ગયો, માત્ર આઠ બોલ રમ્યા પછી શૂન્ય રન પર આઉટ થયો. ચાહકો કોહલી વિશે ખૂબ જ ઉત્સાહિત હતા અને તેની વાપસીને લઈને વ્યાપક ચર્ચા હતી. જોકે, કોહલીનું બેટ શાંત રહ્યું. મિશેલ સ્ટાર્કે તેને આઉટ કર્યો.
રોહિત શર્મા પણ નિષ્ફળ
વિરાટ કોહલીની સાથે રોહિત શર્મા પણ 223 દિવસ પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ અને વનડેમાં વાપસી કરી. જો કે, શર્મા પણ પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ ગયો. હિટમેન 14 બોલમાં આઠ રન બનાવીને આઉટ થયો, જેને જોશ હેઝલવુડે આઉટ કર્યો. બંને ખેલાડીઓ અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવામાં નિષ્ફળ ગયા. 2027ના ODI વર્લ્ડ કપમાં રોહિત અને કોહલી રમવાની શક્યતા અનિશ્ચિત છે.
જો કે, જો બંને ખેલાડીઓ વર્લ્ડ કપમાં રમવા માંગતા હોય, તો તેમણે સતત સ્કોર કરવાની જરૂર પડશે. જો રોહિત અને વિરાટ આવી થોડી વધુ મેચ રમશે, તો તે બંનેમાંથી કોઈ પણ વર્લ્ડ કપમાં રમી શકશે નહીં તેવું લાગે છે.
મે મહિનામાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ મે મહિનામાં ઇંગ્લેન્ડ ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ટેસ્ટ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી. પહેલા રોહિત પછી વિરાટે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. બંનેએ લગભગ એક જ સમયે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. 2024 T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ બંનેએ T20 ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી.
