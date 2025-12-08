Prev
રોહિત અને વિરાટ હવે ક્યારે જોવા મળશે એક્શનમાં ? 2027 વર્લ્ડ કપ પહેલા આવું છે ભારતનું શેડ્યૂલ

રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI સિરીઝ શાનદાર રહી. બંને ખેલાડીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ બંને ખેલાડીઓ ક્યારે મેદાનમાં ઉતરશે. જો કે, આ વખતે ચાહકોને વધુ રાહ જોવી પડશે નહીં.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:14 PM IST

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની ત્રણ મેચની ODI સિરીઝ પુરી થઈ ગઈ છે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ આ સિરીઝમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેઓ હવે 2025માં ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સીમાં જોવા મળશે નહીં. તેઓ 2026ની શરૂઆતમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. 

રોહિત અને વિરાટ હવે ક્યારે જોવા મળશે એક્શનમાં ? 

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI સિરીઝ 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. જેમાં ફરીથી ટીમ ઈન્ડિયા માટે રોહિત અને વિરાટ રમતા જોવા મળશે. આ પહેલા બંને અનુભવી ખેલાડીઓ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પોતાનું ફોર્મ પાછું મેળવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. બંને સિનિયર ખેલાડીઓ 24 ડિસેમ્બર, 2025થી 18 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી ચાલનારી વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ભાગ લે તેવી અપેક્ષા છે. 

વિરાટ કોહલીએ દિલ્હી ક્રિકેટ એસોસિએશનને તેમની ઉપલબ્ધતાની જાણ કરી દીધી છે, જ્યારે રોહિત શર્મા પણ મુંબઈ ટીમમાં જોડાવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. ઘરેલુ ટુર્નામેન્ટમાં રમવું બંને માટે ફાયદાકારક રહેશે. વિજય હજારે ટ્રોફી મેચ પ્રેક્ટિસ અને ફોર્મ જાળવી રાખવા માટે ઉત્તમ તક પૂરી પાડશે.

આવું છે 2027 વર્લ્ડ કપ પહેલાનું ભારતનું શેડ્યૂલ

ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝ બાદ ભારત જુલાઈમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે તેની ઘરઆંગણે ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝ રમશે. વર્તમાન સમયપત્રક મુજબ, ભારત સિરીઝની પહેલી વનડે 14 જુલાઈએ, બીજી 16 જુલાઈએ અને ત્રીજી 19 જુલાઈએ રમશે.

ચાહકો 2027ના વર્લ્ડ કપમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને રમતા જોવા માટે ઉત્સુક છે. તેથી આ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા કયા દેશોનો સામનો કરશે તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે. વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા 7 સિરીઝ અને મલ્ટી નેશન ટુર્નામેન્ટનો ભાગ બનશે. એવી આશા છે કે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી આ બધી સિરીઝમાં રમતા જોવા મળશે અને પછી વર્લ્ડ કપમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરશે.

