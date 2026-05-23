/RCB vs SRH : ચાલુ મેચે કોહલી અને હેડ બાખડ્યા ! મેચ બાદ હાથ પણ ના મિલાવ્યો, જુઓ Video

Virat Kohli-Travis Head Fight : શુક્રવારે IPL 2026ની 67મી મેચ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં મેદાન પર હાઇ-વોલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળ્યો હતો. મેચ દરમિયાન વિરાટ કોહલી અને ટ્રેવિસ હેડ વચ્ચે ઝઘડો થયો. ત્યારે શું છે સમગ્ર ઘટના તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Virat Kohli-Travis Head Fight : IPL 2026 તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. 19મી સીઝનના રોમાંચક મુકાબલા વચ્ચે મેદાન પર રનોના વરસાદ વચ્ચે ખેલાડીઓ વચ્ચેના વિવાદો અને ઝઘડા પણ વારંવાર જોવા મળી રહ્યા છે. હવે વિરાટ કોહલી અને ટ્રેવિસ હેડ વચ્ચે ગરમાગરમી જોવા મળી છે. આ બંને દિગ્ગજો વચ્ચેનો હાઇ-વોલ્ટેજ ડ્રામાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.
હૈદરાબાદે RCBને 55 રનથી હરાવ્યું હતું. આ મહામુકાબલા દરમિયાન વિરાટ કોહલી અને ટ્રેવિસ હેડ વચ્ચે ગરમાગરમી થઈ હતી. જેણે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. કોહલી અને હેડ વચ્ચેની આ લડાઈ પ્રથમ ઇનિંગ દરમિયાન શરૂ થઈ હતી અને બીજી ઇનિંગ સુધી ચાલુ રહી અને મેચ સમાપ્ત થયા પછી પણ આ બબાલ શાંત થઈ નહોતી.
વિરાટ કોહલી અને ટ્રેવિસ હેડ કેમ બાખડ્યા ?
આ બંને વચ્ચે બબાલ મેચની પહેલી ઇનિંગ દરમિયાન જ શરૂ થઈ હતી, જ્યારે ટ્રેવિસ હેડ આરસીબીના બોલરોને ધોઈ રહ્યો હતો. હેડે આરસીબીના ફાસ્ટ બોલર રસિક સલામ દારની ઓવરમાં સતત ત્રણ ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. જોકે, રસિકે આગલા બોલ પર વાપસી કરી અને હેડને બોલ્ડ કર્યો. આ વિકેટ પછી બોલર રસિક કરતાં પણ કોહલી વધુ ઉત્સાહિત દેખાતો હતો. ટ્રેવિસ હેડ આઉટ થયા પછી પેવેલિયન તરફ જઈ રહ્યો હતો ત્યારે કોહલીએ અત્યંત આક્રમક રીતે 'સેન્ડ-ઓફ' સાથે સેલિબ્રેશન કર્યું. હેડ 16 બોલમાં 26 રન બનાવીને આઉટ થયો.
Royal Challengers Bengaluru lost Sunrisers Hyderabad & finished top 2, Qualifier 1 RCB Vs GT at Dharmashala
Virat Kohli ignored Travis Head completely during handshake 💔😭
— MANU. (@IMManu_18) May 22, 2026
બીજી ઇનિંગમાં જોરદાર બોલિંગ
ટ્રેવિસ હેડને વિરાટ કોહલીના આ આક્રમક સેલિબ્રેશન ગમ્યું નહીં. બીજી ઇનિંગમાં જ્યારે આરસીબીની ટીમ મેદાન પર ઉતરી ત્યારે વાતાવરણ પહેલેથી જ ગરમાયું હતું. એક છેડે વેંકટેશ જોરદારથી બેટિંગ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે બીજા છેડે વિરાટ એસઆરએચના બેટ્સમેન ટ્રેવિસ હેડ સાથે થોડી મજાક કરી રહ્યો હતો. હેડ મિડ-વિકેટ પર ફિલ્ડિંગ કરી રહ્યો હતો. વિરાટ તેની તરફ ઈશારો કરતો જોવા મળ્યો, જાણે કહેતો હોય, ચાલ, તું પણ આવીને બોલિંગ કર. જવાબમાં હેડ માથું હલાવતો જોવા મળ્યો. આ વાતચીત દરમિયાન બંને ખેલાડીઓ શાબ્દિક ટપાટપી કરતા પણ જોવા મળ્યા.
વિરાટ કોહલી ગુસ્સે થયો
ત્યારબાદ વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં, સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે વિરાટ કોહલી ગુસ્સે થઈ રહ્યો હતો, ટ્રેવિસ હેડ તરફ આંગળી ચીંધી રહ્યો હતો અને તેને કંઈક કહી રહ્યો હતો. સામાન્ય રીતે શાંત રહેતા ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન હેડે આ વખતે પોતાનું મૌન તોડ્યું અને કોહલીને તીખો જવાબ આપ્યો. જોકે, બંને વચ્ચે થયેલી ઉગ્ર બોલાચાલી કેમ થઈ તે સ્પષ્ટ નથી. જ્યારે સાકિબ હુસૈને 15 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર વિરાટ કોહલીને કવરમાં કેચ આઉટ કરાવ્યો. તો હેડે પણ કોહલીની ઈચ્છા પુરી કરી અને 18મી ઓવરમાં બોલિંગ કરવા આવ્યો અને તેના બીજા જ બોલ પર આરસીબીના કેપ્ટન રજત પાટીદારને આઉટ કર્યો.
Virat Kohli didn’t shake hands with Travis Head after the match ended. pic.twitter.com/QnHNxdcwUy
— Mera Gurgaon News (@MeraGurgaonNews) May 22, 2026
કોહલીએ હેડ સાથે હાથ પણ ના મિલાવ્યો
કોહલી અને હેડ વચ્ચેની બબાલ એ હદે વધી ગઈ હતી કે એસઆરએચની જીત પછી પણ જ્યારે બંને ટીમોના ખેલાડીઓ હાથ મિલાવી રહ્યા હતા, ત્યારે વિરાટ હેડને અવગણતો જોવા મળ્યો. હેડે તેનો હાથ લંબાવ્યો, પરંતુ કોહલી તેની સાથે હાથ મિલાવ્યા વિના જ આગળ વધ્યો.