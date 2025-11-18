વૈભવ સૂર્યવંશીની સાથે બેટિંગ કરતા જોવા મળ્યો વિરાટ કોહલી? VIDEOએ ઉડાવી દીધા કરોડો ફેન્સના હોશ
Asia Cup Rising Stars 2025: એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025નો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેને જોઈને તમે પણ હેરાન થઈ જશો કે, 14 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશી સાથે ટીમ ઇન્ડિયાનો સ્ટાર વિરાટ કોહલી બેટિંગ કરી રહ્યો છે. આ વીડિયો ઇન્ડિયા A વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન A મેચનો છે.
Asia Cup Rising Stars 2025: વિરાટ કોહલી માત્ર એક નામ નથી, પરંતુ કરોડો દિલની લાગણી છે. તેમની એક ઝલક જોવા માટે ફેન્સ ઉત્સુક રહે છે. હાલમાં ઈન્ડિયા A ટીમ દોહામાં એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025 ટુર્નામેન્ટમાં રમી રહી છે. 14 વર્ષનો વૈભવ સૂર્યવંશી ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. UAE સામેની મેચમાં તેણે માત્ર 32 બોલમાં સદી ફટકારીને સનસની મચાવી દીધી હતી.
રવિવારે પાકિસ્તાન A ટીમ સામેની મેચમાં ભારત A ટીમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જો કે, આ મેચનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેને જોઈને તમારી આંખોને વિશ્વાસ નહીં આવે. જી હા... એવું લાગે છે કે 14 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશી સાથે સુપરસ્ટાર વિરાટ કોહલી બેટિંગ કરી રહ્યો છે.
નમન ધીરને જોઈને ફેન્સ શ્વાસ થઈ ગયા અધ્ધર
પાકિસ્તાન A સામેની મેચમાં ભારત Aએ 30 રન પર પોતાની પહેલી વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. પ્રિયાંશ આર્ય 10 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો. વૈભવ સૂર્યવંશી હજુ પણ ક્રીઝ પર હતો અને નમન ધીર ત્રીજા નંબરે આવ્યો. જ્યારે ચાલવાની એ જ સ્ટાઈલ... તે ગ્લોવ્ઝથી સાથી બેટ્સમેનના પર ગ્લોવ્ઝને હિટ કરવાની રીત, એવું લાગતું કે જાણે હેલ્મેટ પાછળ વિરાટ કોહલી જ હોય.
જો તમે એકવાર વીડિયો જોશો, તો તમે ચોક્કસપણે ફરીથી જોશો કે શું તે ખરેખર કોહલી છે. ચહેરો અને હાવ-ભાવ ચોક્કસપણે વિરાટ જેવા લાગી રહ્યા છે, પરંતુ તે નમન ધીર હતો જે વૈભવ સૂર્યવંશી સાથે બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને ફેન્સ ખૂબ જ કોમેન્ટ કરી રહ્યા છે.
એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાં ઇન્ડિયા Aનું પ્રદર્શન
એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025 ટુર્નામેન્ટની વાત કરીએ તો, જીતેશ શર્માની આગેવાની હેઠળની ઇન્ડિયા A ટીમે અત્યાર સુધીમાં બે મેચ રમી છે. તેઓએ UAE સામેની મેચ 148 રનના મોટા માર્જિનથી જીતી હતી, જ્યારે પાકિસ્તાન સામે હારી ગઈ હતી. ઇન્ડિયા A ટીમ મંગળવારે (આજે) ઓમાન સામે ટકરાશે. આઠ ટીમોને બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. દરેક ગ્રુપમાંથી પોઈન્ટ ટેબલ પર પ્રથમ અને બીજા ક્રમે રહેનારી ટીમો સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે.
