કોહલી IPLમાં પહેલીવાર બન્યા 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર', RCBએ કેમ લીધો આવો નિર્ણય? કારણ જાણીને ચોંકી જશો!

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsકોહલી IPLમાં પહેલીવાર બન્યા ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર, RCBએ કેમ લીધો આવો નિર્ણય? કારણ જાણીને ચોંકી જશો!

Virat Kohli Impact Player: પૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલીને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની મેચમાં RCBએ ઈમ્પેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ તરીકે ઉપયોગ કર્યો. ઈજાના કારણે કોહલી ગત મેચમાં ફિલ્ડિંગ કરવા મેદાનમાં ઉતર્યા નહોતા.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 15, 2026, 09:42 PM IST
Virat Kohli Impact Player: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026માં બુધવારે (15 એપ્રિલ) લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) સામેની મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB)ના દિગ્ગજ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અલગ ભૂમિકામાં જોવા મળ્યા. કોહલીને આ મેચ માટે 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર' તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. IPLના ઈતિહાસમાં કોહલી પ્રથમ વખત 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર' બન્યા છે.

કેમ લેવો પડ્યો આ નિર્ણય?
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) સામે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુની ગત મેચમાં વિરાટ કોહલી ઈજા સામે ઝઝૂમતા જોવા મળ્યા હતા. કોહલીએ તે મેચ દરમિયાન તેમને ઘૂંટીમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તેઓ મુંબઈની ઇનિંગ્સમાં ફિલ્ડિંગ માટે મેદાનમાં ઉતર્યા નહોતા. આ મેચમાં બેટિંગ કરતી વખતે પણ કોહલી તકલીફમાં જોવા મળ્યા હતા, તેમ છતાં તેમણે 50 રન બનાવ્યા હતા.

વિરાટ કોહલી માત્ર બેટિંગ કરવા માટે સંપૂર્ણ ફિટ હતા. આથી લખનૌ સામેની મેચમાં તેમને શરૂઆતની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નહોતા. રણનીતિ અનુસાર તેમને માત્ર બેટિંગ માટે 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર' તરીકે ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો. આનાથી RCBને બેવડો ફાયદો થયો. એક તરફ ટીમની કોહલી જેવા અનુભવી બેટ્સમેનની સેવાઓ મળી. બીજી તરફ 20 ઓવરની ફિલ્ડિંગ દરમિયાન વધારાનું દબાણ અને ઈજાના જોખમથી તેમને બચાવવામાં આવ્યા.

કોહલીને લઈને જોખમ નથી લેવા માંગતી RCB
વિરાટ કોહલી RCBની બેટિંગનો સૌથી મહત્વનો ભાગ છે. ખાસ કરીને ચિન્નાસ્વામી જેવા મેદાન પર તેમની ભૂમિકા વધુ મહત્વની બની જાય છે. બેટિંગ કરતા ફિલ્ડિંગમાં ઘૂંટીની ઈજા વધુ પરેશાની ઊભી કરી શકે છે, કારણ કે તેમાં ઝડપથી દોડવું, અચાનક વળવું અને બાઉન્ડ્રી પર સતત મૂવમેન્ટ કરવી પડે છે.

આ સંજોગોમાં RCBએ વચલો રસ્તો પસંદ કર્યો જેથી કોહલી બેટિંગ પણ કરી શકે અને ઈજા પણ ન વધે. આ મેચમાં RCBએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, જેના કારણે ટીમને બીજી ઇનિંગમાં કોહલીનો બેટિંગમાં ઉપયોગ કરવાની તક મળે.

ફિટનેસ અપડેટ
કોહલીની ફિટનેસને લઈને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચિંતા હતી. તેઓ પ્રેક્ટિસ સેશનમાં પણ સ્ટ્રેપ બાંધેલા જોવા મળ્યા હતા, પરંતુ તેમણે નેટ્સમાં લાંબો સમય વિતાવ્યો. કેપ્ટન રજત પાટીદારે પણ જણાવ્યું હતું કે, કોહલી અત્યારે ઠીક લાગી રહ્યા છે, પરંતુ અંતિમ નિર્ણય મેડિકલ ટીમ પર છોડ્યો હતો.

RCBની ટીમમાં ફેરફાર
RCBએ આ મેચ માટે જોશ હેઝલવુડને પ્લેઈંગ-11માં સામેલ કર્યા છે, જ્યારે જેકબ ડફી બહાર રહ્યા છે. બીજી તરફ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે એ જ ટીમ પર ભરોસો રાખ્યો છે, જે ગત મેચ હારી હતી.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

