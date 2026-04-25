વિરાટ કોહલીએ કર્યો કમાલ... IPL ઇતિહાસમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર બન્યો પ્રથમ ખેલાડી

Virat Kohli Record : વિરાટ કોહલીએ શુક્રવારે ગુજરાત ટાઈટન્સ સામે રમાયેલી મેચમાં કમાલ કર્યો છે. તે IPL ઈતિહાસમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે. કોહલીએ ગુજરાત સામે 81 રનની ધમાકેદાર ઈનિંગ રમી હતી. જેમાં તેણે 8 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 25, 2026, 02:45 PM IST
  • વિરાટ કોહલીના નામે વધુ એક રેકોર્ડ
  • કોહલી IPLમાં સૌથી વધુ ચોગ્ગા મારનાર બેટ્સમેન બન્યો
  • કોહલીએ અત્યાર સુધીમાં 274 મેચોમાં 803 ચોગ્ગા ફટકાર્યા

Virat Kohli Record : જ્યારે પણ વિરાટ કોહલી મેદાન પર ઉતરે છે, ત્યારે તેના નિશાના પર હંમેશા કોઈને કોઈ રેકોર્ડ રહે છે. હાલમાં IPLમાં રમી રહેલા વિરાટે ચાલુ સિઝનની 34મી મેચ દરમિયાન એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તે IPLના ઇતિહાસમાં 800 ચોગ્ગા મારનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે. IPLમાં સૌથી વધુ ચોગ્ગા મારવાનો રેકોર્ડ હાલમાં વિરાટના નામે છે. વધુમાં આ જ ઇનિંગમાં તેણે IPL કારકિર્દીમાં 300મો છગ્ગો ફટકાર્યો હતો.

IPLમાં કયા બેટ્સમેન સૌથી વધુ ચોગ્ગા ફટકાર્યા છે ?

IPLમાં સૌથી વધુ ચોગ્ગા મારનાર બેટ્સમેનની વાત કરીએ તો, વિરાટ કોહલી યાદીમાં ટોપ પર છે. અત્યાર સુધીમાં તેણે 274 મેચોમાં 803 ચોગ્ગા ફટકાર્યા છે. તેના પછી બીજા સ્થાને પૂર્વ બેટ્સમેન શિખર ધવન છે. ધવને 222 IPL મેચોમાં 768 ચોગ્ગા ફટકાર્યા છે. દરમિયાન 663 ચોગ્ગા સાથે ડેવિડ વોર્નર આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને છે. રોહિત શર્માનું નામ પણ આ યાદીમાં ચોથા ક્રમે છે. તેણે અત્યાર સુધી 276 મેચમાં 653 ચોગ્ગા ફટકાર્યા છે. ટોપ-5માં અજિંક્ય રહાણેનો સમાવેશ થાય છે, જેણે 205 મેચમાં 522 ચોગ્ગા ફટકાર્યા છે.

IPLમાં સૌથી વધુ ચોગ્ગા મારનાર બેટ્સમેન

વિરાટ કોહલી: 803 ચોગ્ગા
શિખર ધવન: 768 ચોગ્ગા
ડેવિડ વોર્નર: 663 ચોગ્ગા
રોહિત શર્મા: 653 ચોગ્ગા
અજિંક્ય રહાણે: 522 ચોગ્ગા

કોહલીએ IPLમાં  300 છગ્ગા ફટકાર્યા

ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચ દરમિયાન છગ્ગો ફટકારીને કોહલીએ IPLમાં 300 છગ્ગા પણ પૂરા કર્યા. આ સાથે તે આ સિદ્ધિ મેળવનાર ત્રીજો બેટ્સમેન બન્યો છે. IPLમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાનો રેકોર્ડ પૂર્વ ક્રિકેટર ક્રિસ ગેલના નામે છે, જેણે તેની કારકિર્દી દરમિયાન 142 મેચમાં 357 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. રોહિત શર્માએ 276 મેચમાં 310 છગ્ગા ફટકાર્યા છે અને તે યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. દરમિયાન વિરાટ કોહલીએ 274 મેચોમાં 300 છગ્ગા પૂરા કર્યા અને આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને છે.

IPLમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર બેટ્સમેન

ક્રિસ ગેલ: 357 છગ્ગા
રોહિત શર્મા: 310 છગ્ગા
વિરાટ કોહલી: 300 છગ્ગા
એમએસ ધોની: 264 છગ્ગા
એબી ડી વિલિયર્સ: 251 છગ્ગા

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

