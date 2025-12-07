Prev
12 સિક્સ, 2 સેન્ચુરી અને 302 રન... અચાનક આટલો ખતરનાક કેવી રીતે બન્યો વિરાટ ? કોને આપ્યો આ ફોર્મનો શ્રેય

ભારતના દિગ્ગજ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝમાં તબાહી મચાવી હતી. તેણે રન, સદી અને છગ્ગાનો વરસાદ વરસાવ્યો હતોય કોહલીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝમાં 302 રન બનાવ્યા હતા.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 07, 2025, 09:14 AM IST

વિરાટ કોહલીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI સિરીઝમાં 2 સદી અને 1 અડધી સદી ફટકારીને 302 રન બનાવ્યા. તેણે આ દરમિયાન 24 ચોગ્ગા અને 12 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI સિરીઝમાં વિરાટ કોહલીને 'મેન ઓફ ધ સિરીઝ' જાહેર કરવામાં આવ્યો. રાંચીમાં પહેલી વનડેમાં વિરાટ કોહલીએ 135 રન બનાવ્યા હતા, ત્યારબાદ રાયપુરમાં બીજી વનડેમાં 102 રન બનાવ્યા હતા. વિશાખાપટ્ટનમમાં વિરાટ કોહલીએ અણનમ 65 રન બનાવ્યા હતા.

વિરાટ કોહલીનો મોટો ખુલાસો

વિરાટ કોહલીએ શનિવારે મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશનમાં કહ્યું, "આ સિરીઝમાં મેં જે રીતે રમ્યું તે મારા માટે સૌથી સંતોષકારક રહ્યું છે. હું અંદરથી ખૂબ જ ફ્રી અનુભવું છું. મેં મારા લેવલને જાળવી રાખવા અને પ્રભાવ પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. હું લાંબા સમય સુધી અને પરિસ્થિતિ અનુસાર બેટિંગ કરી શકું છું."

"એક ભૂલ તમને મોંઘી પડી શકે છે"

વિરાટ કોહલીએ કહ્યું, "તમારા જીવનમાં એવો સમય આવે છે જ્યારે તમે તમારી જાત પર શંકા કરો છો. તમે નર્વસ અનુભવો છો, ખાસ કરીને બેટિંગ કરતી વખતે, જ્યાં એક ભૂલ તમને મોંઘી પડી શકે છે. તે એક આખી સફર છે. આપણે સુધરવું પડશે. આપણે વધુ સારા વ્યક્તિ બનવું પડશે. હું નકારાત્મક વિચારસરણીને સમજી શકું છું. આ જાણવાથી અને તેના પર કામ કરવાથી મારા સ્વભાવમાં મદદ મળે છે." મને ખુશી છે કે હું હજુ પણ ટીમમાં યોગદાન આપી રહ્યો છું.

વિરાટે પોતાના ઘાતક ફોર્મનો શ્રેય કોને આપ્યો ?

વિરાટ કોહલીએ આગળ કહ્યું, "જ્યારે હું મુક્તપણે રમું છું, ત્યારે મને ખબર છે કે હું છગ્ગા મારી શકું છું. પહેલી મેચમાં મેં જે ઇનિંગ રમી હતી તે આ સિરીઝની શ્રેષ્ઠ ઇનિંગ હતી. હું ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પછી રમ્યો નહોતો, પરંતુ તે દિવસની ઉર્જાએ મને જોખમ લેવામાં મદદ કરી." વિશાખાપટ્ટનમમાં ટોસ હારીને બેટિંગમાં ઉતરેલી દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ 47.5 ઓવરમાં 270 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 2-1થી હરાવ્યું

ક્વિન્ટન ડી કોકે આ ઇનિંગમાં સૌથી વધુ 106 રન બનાવ્યા. યજમાન ટીમ માટે કૃષ્ણા અને કુલદીપ યાદવે 4-4 વિકેટ લીધી. જવાબમાં, ભારતે 39.5 ઓવરમાં 9 વિકેટે મેચ જીતી લીધી. ટીમ ઇન્ડિયા માટે યશસ્વી જયસ્વાલે અણનમ 116 રન બનાવ્યા, જ્યારે રોહિત શર્માએ 75 રન બનાવ્યા. વિરાટ કોહલીએ અણનમ 65 રન બનાવ્યા. ભારતે ત્રણ મેચની ODI સિરીઝમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 2-1થી હરાવ્યું.

