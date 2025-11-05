Virat Kohli Birthday : વિરાટ કોહલીના એ 5 રેકોર્ડ, જે તોડવા તો દૂર બરાબરી કરવી પણ મુશ્કેલ
Virat Kohli Birthday : વિશ્વ ક્રિકેટના સર્વકાલીન મહાન ખેલાડીઓમાંના એક એવો ભારતીય ખેલાડી વિરાટ કોહલી આજે 37 વર્ષનો થયો છે. કોહલી હાલમાં એવા રેકોર્ડ ધરાવે છે, જેને તોડવા કોઈપણ ખેલાડી માટે મુશ્કેલ હશે.
Trending Photos
Virat Kohli Birthday : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો પૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલી, જેને વિશ્વ ક્રિકેટમાં ચેઝ માસ્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, આજે 5 નવેમ્બરના રોજ તેનો 37મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યો છે. 5 નવેમ્બર, 1988ના રોજ દિલ્હીમાં જન્મેલો કોહલી 2008માં 37 વર્ષના થયો છે. કોહલીએ T20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે, પરંતુ તે ODI ફોર્મેટમાં રમે છે. કોહલીના 37મા જન્મદિવસ પર અમે તમને કોહલી દ્વારા બનાવેલા પાંચ મુખ્ય રેકોર્ડ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે ભવિષ્યમાં કોઈપણ ખેલાડી માટે તોડવા મુશ્કેલ હશે.
સૌથી ઓછી ODI ઇનિંગ્સમાં 10,000 રન બનાવ્યા
વિરાટ કોહલીનું ODI ફોર્મેટમાં પ્રભાવશાળી બેટિંગ પ્રદર્શન વર્ષોથી સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે બોલરો માટે તેને રોકવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. વિરાટ કોહલી એ બેટ્સમેન છે જેણે સૌથી ઓછી ODI ઇનિંગ્સમાં 10,000 રનનો આંકડો પાર કર્યો છે. કોહલીએ આ સંદર્ભમાં દિગ્ગજ બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડ્યો. સચિને 259 ODI ઇનિંગ્સમાં 10,000 રન પૂરા કર્યા, જ્યારે કોહલીએ 205 ઇનિંગ્સમાં 10,000 રનનો આંકડો પાર કર્યો.
ODI રન ચેઝમાં સૌથી વધુ 50થી વધુ ઇનિંગ્સ
વિરાટ કોહલીને વિશ્વ ક્રિકેટમાં ચેઝ માસ્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યાં સુધી તે મેદાન પર છે, ત્યાં સુધી ટીમ ઇન્ડિયાની જીત નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે. કોહલીએ ODIમાં ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે ઘણી બધી ઇનિંગ્સ રમી છે જે બધા ચાહકોને હંમેશા યાદ રહેશે. ODI ફોર્મેટમાં ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે સૌથી વધુ 50થી વધુ ઇનિંગ્સનો રેકોર્ડ વિરાટ કોહલીના નામે છે, જેમાં 70 આવી ઇનિંગ્સ છે.
એક જ વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ રન
વિરાટ કોહલીનું સૌથી પ્રભાવશાળી બેટિંગ પ્રદર્શન 2023 ODI વર્લ્ડ કપમાં આવ્યું હતું, જે વર્લ્ડ કપના એક જ એડિશનમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો હતો. 2023ના ODI વર્લ્ડ કપમાં કોહલીએ 11 ઇનિંગ્સમાં બેટિંગ કરી હતી, જેમાં કુલ 765 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેણે ત્રણ સદી અને છ અડધી સદી ફટકારી હતી.
ટેસ્ટમાં કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ બેવડી સદી
કોહલીએ ત્રણેય ફોર્મેટમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું છે, જેના કારણે ઘરઆંગણે અને વિદેશી પ્રવાસોમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ બેવડી સદીનો રેકોર્ડ કોહલીના નામે છે, જેમાં સાત બેવડી સદી છે.
ODIમાં સૌથી વધુ સદી
જ્યારે વિરાટ કોહલીએ 2023ના ODI વર્લ્ડ કપમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની સેમિફાઇનલમાં સદી ફટકારી હતી, ત્યારે તે સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડીને સૌથી વધુ ODI સદી ફટકારનાર ખેલાડી બન્યો હતો, આ સદી તેની 50મી સદી હતી. કોહલીએ હવે કુલ 51 ODI સદી ફટકારી છે, જેના કારણે ભવિષ્યમાં કોઈપણ બેટ્સમેન માટે તેનો રેકોર્ડ તોડવો મુશ્કેલ બની ગયો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે