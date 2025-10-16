Prev
નિવૃત્તિની અટકળો વચ્ચે વિરાટ કોહલીએ તોડ્યું મૌન, સોશિયલ મીડિયા પર કરી પોસ્ટ

Virat Kohli Latest Post : નિવૃત્તિ અંગે ચાલી રહેલી અટકળો વચ્ચે ભારતના દિગ્ગજ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે. વિરાટ કોહલીની આ પોસ્ટે અચાનક સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી દીધી છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 16, 2025, 12:06 PM IST

Virat Kohli Latest Post : નિવૃત્તિ અંગેની અટકળો વચ્ચે ભારતના દિગ્ગજ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરીને ટીકાકારોને યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે. કોહલીએ પોસ્ટ શેર કરતા લખ્યું, "ખરેખર તમે ત્યારે નિષ્ફળ જાઓ છો જ્યારે તમે હાર માનવાનું નક્કી કરો છો." પોતાના વિચારો જાહેર કરતા વિરાટ કોહલીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે હવે હાર માનવાનો નથી. વિરાટ કોહલી હવે 2027ના વર્લ્ડ કપમાં રમવા માટે તેના તમામ પ્રયત્નો કરશે.

વિરાટ કોહલીની પોસ્ટનો શું છે મતલબ ?

આ પોસ્ટ દ્વારા વિરાટ કોહલીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ અને 2027 વર્લ્ડ કપ રમવા માટે કેટલો પ્રતિબદ્ધ છે. આ એક પોસ્ટ દ્વારા વિરાટ કોહલીએ ટીકાકારોની બોલતી બંધ કરી દીધી છે. આ લોકો સતત તેને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની સલાહ આપી રહ્યા છે અથવા તેની નિવૃત્તિ વિશે અટકળો કરી રહ્યા છે. વિરાટ કોહલીએ અત્યાર સુધીમાં 302 ODIની 290 ઇનિંગ્સમાં 57.88ની સરેરાશથી 14,181 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેણે 51 સદી અને 74 અડધી સદી ફટકારી છે. ODIમાં તેનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર 183 છે.

 

— Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025

વિરાટ કોહલી ભારતનો મહાન બેટ્સમેન 

વિરાટ કોહલીએ 2025માં સાત ODI રમી છે, જેમાં તેણે 45.83ની સરેરાશથી 275 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન, તેણે એક સદી અને બે અડધી સદી ફટકારી છે. વિરાટ કોહલી છેલ્લે માર્ચ 2025માં ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી દરમિયાન ભારત માટે રમ્યો હતો. 

ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025ની પાંચ મેચમાં વિરાટ કોહલીએ 54.50ની સરેરાશથી 218 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં એક સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 દરમિયાન વિરાટ કોહલીએ પાકિસ્તાન સામે એક મેચમાં સદી અને સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 84 રન બનાવ્યા હતા.

Virat KohliVirat Kohli Latest postvirat kohli retirementInd vs Aus

