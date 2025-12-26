Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

વિરાટ કોહલીએ તોડ્યો વધુ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ... આ કારનામું કરીને રચ્યો ઇતિહાસ

Virat Kohli Record : ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પણ ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. 26 ડિસેમ્બરે દિલ્લી સામે 77 રનની ઈનિંગ રમીને કોહલીએ લિસ્ટ-A ક્રિકેટ ઈતિહાસમાં વધુ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 26, 2025, 04:05 PM IST

Trending Photos

વિરાટ કોહલીએ તોડ્યો વધુ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ... આ કારનામું કરીને રચ્યો ઇતિહાસ

Virat Kohli Record : 37 વર્ષીય વિરાટ કોહલી એક પછી એક રેકોર્ડ તોડી રહ્યો છે. ટેસ્ટ અને ટી20માંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી કોહલી હજુ પણ ODI ક્રિકેટમાં રન બનાવી રહ્યો છે. હાલમાં તે ઘરેલુ વિજય હજારે ટ્રોફી ટુર્નામેન્ટમાં દિલ્હી માટે પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. પહેલી મેચમાં કોહલીએ 131 રન બનાવ્યા અને બીજી મેચમાં તેણે 77 રનની પાવરફુલ ઇનિંગ રમી. આ ઇનિંગ સાથે કોહલીએ એક નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ નવા વર્લ્ડ રેકોર્ડ સાથે વિરાટ કોહલીએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે તેને ક્રિકેટનો કિંગ એમ જ નથી કહેવામાં આવતો.

વિરાટ કોહલીએ 50 ઓવરના ફોર્મેટમાં એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે કે આખી દુનિયા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ છે. કોહલી હવે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ બેટિંગ એવરેજ ધરાવતો બેટ્સમેન બની ગયો છે. તેની લિસ્ટ A એવરેજ હવે 57.87 છે, જે ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ માઈકલ બેવનને પાછળ છોડી દે છે, જેની સરેરાશ 57.86 હતી. આ યાદીમાં સેમ હેન, શાન મસૂદ અને ચેતેશ્વર પૂજારા જેવા બેટ્સમેનોનો પણ સમાવેશ થાય છે, પરંતુ કિંગ કોહલી હવે નંબર વન સ્થાન ધરાવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

છેલ્લી 6 ઇનિંગ્સમાં 3 સદી અને 3 અડધી સદી

વિરાટ બેસ્ટ ફોર્મમાં છે. તમે આનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકો છો કે કોહલીએ 50-ઓવર ફોર્મેટમાં તેની છેલ્લી 6 ઇનિંગ્સમાં કુલ 584 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેની સરેરાશ 146 છે, જે પોતે જ અવિશ્વસનીય છે. કોહલીએ તેના બેટથી 3 સદી અને 3 અડધી સદી ફટકારી છે. તેની સ્ટ્રાઇક રેટ 116.56 છે. તેણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાં બે સદી ફટકારી હતી અને હવે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં બીજી સદી ફટકારીને બધાના દિલ જીતી લીધા છે.

લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ બેટિંગ એવરેજ ધરાવતા ટોપ-3 બેટ્સમેન

વિરાટ કોહલી - ભારત માટે 330 ઇનિંગ્સમાં તેની સરેરાશ 57.87 છે. તેણે 58 સદી અને 85 અડધી સદી ફટકારી છે.

માઈકલ બેવન - ઓસ્ટ્રેલિયાના આ બેટ્સમેનની 427 ઇનિંગ્સમાં સરેરાશ 57.86 છે, જેમાં 13 સદી અને 116 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

સેમ હેન - આ યુવા ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેને 64 મેચમાં 57.76ની સરેરાશથી રન બનાવ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં તેણે 10 સદી અને 17 અડધી સદી ફટકારી છે.

વિરાટ કોહલીની લિસ્ટ A ક્રિકેટ કારકિર્દી કેવી રહી ?

લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં વિરાટ કોહલીના આંકડા પ્રભાવશાળી છે. દિલ્હીની આ મેચને બાદ કરતાં કોહલીએ 343 મેચોમાં 57.60ની સરેરાશથી 16,130 રન બનાવ્યા છે. લિસ્ટ A ટુર્નામેન્ટમાં 50-ઓવર ફોર્મેટનો સમાવેશ થાય છે. કોહલીએ આ ફોર્મેટમાં 58 સદી અને 84 અડધી સદી ફટકારી છે. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 183 છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Virat Kohlivirat kohli world recordList A cricketVijay Hazare Trophy

Trending news