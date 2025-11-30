Prev
વિરાટ કોહલીએ 52મી સદી ફટકારી રચ્યો અનોખો ઇતિહાસ, તૂટી ગયો સચિનનો મહારેકોર્ડ

Virat Kohli Record: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પ્રથમ વનડેમાં દિગ્ગજ બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ શાનદાર સદી ફટકારી. તેણે સચિન તેંડુલકરનો વધુ એક વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 30, 2025, 06:49 PM IST

Virat Kohli Record: ભારતના સ્ટાર ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી તેની કારકિર્દીના એવા તબક્કામાં છે જ્યાં તે મેદાન પર ઉતરે છે ત્યારે દરેક રેકોર્ડ બને છે અને તૂટે છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રથમ વનડેમાં પણ આવું જ દૃશ્ય જોવા મળ્યું. રવિવારે રાંચીમાં સદી ફટકારીને કોહલીએ આશ્ચર્યજનક ઇતિહાસ રચ્યો. આ તેની 52મી વનડે સદી હતી. તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક જ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર ખેલાડી બન્યો છે. 

ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાંથી નિવૃત્તિ લીધી

તેણે દિગ્ગજ બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. સચિને તેની કારકિર્દી દરમિયાન ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં 51 સદી ફટકારી હતી. કોહલીએ ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે.

સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર ખેલાડી બન્યો

કોહલીએ 2023માં સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડીને ODI ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર ખેલાડી બન્યો. સચિને ODIમાં 49 સદી ફટકારી. 37 વર્ષીય કોહલીએ સચિનનો વધુ એક રેકોર્ડ તોડ્યો છે. તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ODIમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર ખેલાડી બન્યો છે. 

વનડેમાં સદી ફટકારી

તેણે અત્યાર સુધીમાં છ સદી ફટકારી છે. સચિન તેંડુલકર અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ ઓપનર ડેવિડ વોર્નરે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પાંચ સદી ફટકારી છે. કોહલીએ નવ મહિના પછી વનડેમાં સદી ફટકારી હતી. ઓક્ટોબરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર તે અપેક્ષાઓ પર ખરો ઉતર્યો ન હતો. ઓસ્ટ્રેલિયામાં બે વાર શૂન્ય આઉટ થયા બાદ તેણે અણનમ 74 રન બનાવ્યા હતા.

બીજી વિકેટ માટે 136 રનની ભાગીદારી

રાંચી વનડેમાં ટોસ હાર્યા બાદ બેટિંગ કરી રહેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલ (18) ચોથી ઓવરમાં નાંદ્રે બર્ગરના હાથે કેચ આઉટ થયો હતો. ત્યારબાદ, કોહલી અને રોહિત શર્મા (57) એ બીજી વિકેટ માટે 136 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. .

પુરુષોના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 7000મી સદી

રોહિત 22મી ઓવરમાં પાછો ફર્યો. રુતુરાજ ગાયકવાડ (8) અને વોશિંગ્ટન સુંદર (13) પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. કોહલીએ 102 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. તેણે પ્રીનાલન સુબ્રાયન દ્વારા ફેંકાયેલી 39મી ઓવરના ત્રીજા બોલે સદી પૂરી કરી. આ પુરુષોના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 7000મી સદી હતી. 

પાંચમી વિકેટ માટે 76 રનની ભાગીદારી

કોહલી 120 બોલમાં 135 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો, જેમાં 11 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. 43મી ઓવરમાં બર્ગરની બોલ પર રિકેલ્ટનના હાથે કેચ આઉટ થયો. કોહલીએ સ્ટેન્ડ-ઇન કેપ્ટન કેએલ રાહુલ સાથે પાંચમી વિકેટ માટે 76 રનની ભાગીદારી કરી.

