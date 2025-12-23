વિરાટ કોહલીના ફેન્સને મોટો ઝટકો, વિજય હજારે ટ્રોફીના મેચ પહેલા આવ્યા ખરાબ સમાચાર
Vijay Hazare Trophy: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી 15 વર્ષના લાંબા સમય બાદ વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રમશે. જો કે, તે પહેલા જ RCB ફેન્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. વિજય હજારે ટ્રોફીમાં સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે, દિલ્હીની મેચો બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાશે નહીં.
વિરાટ કોહલીના ફેન્સને ઝટકો
કર્ણાટક સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન (KSCA)ના પ્રવક્તા વિનય મૃત્યુંજયે મોટી જાણકારી આપતા જણાવ્યું કે, KSCAને પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા જાણ કરવામાં આવી છે કે સમીક્ષા સમિતિની ભલામણોના આધારે એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં વિજય હજારે ટ્રોફીની મેચોના આયોજનની મંજૂરી હાલમાં પેન્ડિંગ છે અને તેથી પરવાનગી આપવામાં આવી રહી નથી.
KSCA આ સ્થિતિનો સ્વીકાર કરે છે અને કર્ણાટક સરકાર, ખાસ કરીને મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રીનો કેબિનેટ સ્તરે KSCAના અનુરોધ પર વિચાર કરવા અને એસોસિએશનને સતત સમર્થન આપવા બદલ હાર્દિક આભાર વ્યક્ત કરે છે. KSCA સમજે છે કે, પરવાનગી સંબંધી નિર્ણય જસ્ટિસ કુન્હા સમિતિની ભલામણોના અમલીકરણ સાથે જોડાયેલો છે.
RCBની વિક્ટ્રી પરેડમાં મચી હતી નાસભાગ
નોંધનીય છે કે, ચાલુ વર્ષે 4 જૂનના રોજ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB)ની ટીમ પ્રથમ વખત IPL ચેમ્પિયન બની હતી. જીતના જશ્ન દરમિયાન સ્ટેડિયમની બહાર નાસભાગ મચી ગયા બાદ અહીં ઘણી રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો પર રોક લગાવી દેવામાં આવી હતી. નાસભાગની તપાસ માટે બનાવવામાં આવેલા જસ્ટિસ કુન્હા કમિશને એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમને સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ અસુરક્ષિત ગણાવ્યું હતું.
કમિશનના રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે, સ્ટેડિયમમાં દર્શકોની અવરજવર માટે પૂરતા એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ ગેટ નથી. સાથે જ પબ્લિક રસ્તાઓથી અલગ ખાસ લાઈન અને સર્ક્યુલેશન ઝોનનો અભાવ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ધોરણો મુજબ ઇમરજન્સી એક્ઝિટ પ્લાન નથી. પાર્કિંગની મર્યાદિત વ્યવસ્થા જેવી ઘણી ખામીઓ સામે આવી છે. આ ખામીઓને દૂર કરવા માટે સ્ટેડિયમમાં વ્યાપક ફેરફારો કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.
