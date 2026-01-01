Prev
2025ના છેલ્લા દિવસે વિરાટ કોહલીનો ધડાકો, તોડી નાખ્યો આ દિગ્ગજ ખેલાડીનો મહારેકોર્ડ; આ મામલામાં બન્યો નંબર-1

Virat kohli: વર્ષ 2025 વિરાટ કોહલીના નામે રહ્યું છે. આ વર્ષે તેમણે વનડેમાં શાનદાર બેટિંગનું પ્રદર્શન કર્યું અને ICC રેન્કિંગમાં જલવો બતાવ્યો છે. 2025ના છેલ્લા દિવસે કોહલીએ પોતાના નામે વધુ એક એવો રેકોર્ડ બનાવ્યો જે અગાઉ કોઈપણ બેટ્સમેન બનાવી શક્યો ન હતો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 01, 2026, 04:42 PM IST

Virat kohli: વર્ષ 2025 પૂરું થઈ ગયું છે અને નવું વર્ષ 2026 શરૂ થઈ ગયું છે. ગયા વર્ષે એટલે કે 2025 ટીમ ઈન્ડિયાના દિગ્ગજ ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી માટે યાદગાર બની ગયું છે. આ તે વર્ષ હતું જ્યારે તેમણે અચાનક ટેસ્ટ ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું અને પછી વનડેમાં રેકોર્ડનો વરસાદ કર્યો. 37 વર્ષીય કોહલીએ વર્ષ 2025 પૂરું થતા-થતા મોટો ધડાકા કર્યા છે. તેમણે 2025ના છેલ્લા દિવસે ઇતિહાસ રચ્યો છે. હવે તમે વિચારી રહ્યા હશો કે, ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં આરામ કરી રહી છે અને તેઓ 11 જાન્યુઆરીથી ન્યુઝીલેન્ડ સામેની વનડે સિરીઝમાં એક્શનમાં હશે, તો કોહલીએ કયો રેકોર્ડ બનાવ્યો અને કેવી રીતે? ચાલો જાણીએ.

વર્ષ 2025ના છેલ્લા દિવસે વિરાટ કોહલીએ મેદાન પર પગ મૂક્યા વિના જ ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેમણે એવું કંઈક કરી બતાવ્યું છે, જે પહેલાં ક્યારેય થયું ન હતું. આ અનોખો કમાલ માત્ર રેકોર્ડ બુકને હચમચાવી નાખી નથી, પરંતુ વેસ્ટ ઇન્ડીઝના દિગ્ગજ ખેલાડી વિવિયન રિચાર્ડ્સને પણ પાછળ છોડી દીધા છે. આ રેકોર્ડ સાથે કોહલીએ સાબિત કર્યું કે ઉંમર ગમે એટલી હોય, ક્લાસ અને સુસંગતતા ક્યારેય ઓછી થતી નથી.

નંબર 2 પર રહીને પણ કર્યો કમાલ 
2025માં વિરાટ કોહલીએ વનડેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની તાજેતરની સિરીઝમાં તેમણે બે સદી અને એક અડધી સદી સહિત 302 રન બનાવ્યા. આ દમદાર પ્રદર્શનના કારણે કોહલીને ICC ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં બીજા સ્થાને પહોંચાડ્યો. હાલમાં નંબર 1 પર રોહિત શર્મા છે. નંબર 2 પર હોવા છતાં પણ કોહલીએ ઇતિહાસ રચ્યો છે.

વિરાટે આ રીતે રચ્યો ઇતિહાસ
વિરાટ કોહલીએ પોતાના કરિયરમાં 10મી વખત ICC વનડે રેન્કિંગમાં ટોપ-2 બેટ્સમેન તરીકે એક જ કેલેન્ડર વર્ષ પૂર્ણ કર્યું છે, જે પોતાનામાં એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છે. અગાઉ કોહલીએ 2017, 2018, 2019 અને 2020 માં ICC વનડે રેન્કિંગમાં નંબર-1 ક્રમે વર્ષ પૂર્ણ કર્યું હતું. તેમણે વર્ષ 2013, 2014, 2015, 2016, 2021 અને હવે 2025 માં બીજા ક્રમે વર્ષ પૂર્ણ કર્યું છે. નોંધનીય છે કે, આજ સુધી કોઈ અન્ય બેટ્સમેન ODIમાં આ સાતત્ય પ્રાપ્ત કરી શક્યો નથી.

વિવિયન રિચાર્ડ્સનો જૂનો રેકોર્ડ થયો ચકનાચૂર
આ ખાસ રેકોર્ડની સાથે કોહલીએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝના દિગ્ગજ બેટ્સમેન વિવિયન રિચાર્ડ્સનો રેકોર્ડ પણ તોડી નાખ્યો છે. આ પહેલા રિચાર્ડ્સે પોતાના કરિયરમાં 9 વખત કેલેન્ડર વર્ષ પૂરું થાય ત્યાં સુધી ICC રેન્કિંગમાં ટોપના બેમાં રહ્યા હતા. કોહલી પણ તેની સાથે સંયુક્ત રીતે નંબર 1 પર હતા, પરંતુ 2025માં વિરાટે 10મી વખત આ કમાલ કરીને રિચાર્ડ્સને પાછળ છોડી દીધા છે.

2025માં વિરાટ કોહલીએ શું કર્યું?
2025માં વિરાટ કોહલીએ વનડેમાં કમાલ કર્યો છે. તેમણે આ વર્ષે કુલ 13 વનડે રમી અને 65.10ની શાનદાર એવરેજથી 651 રન બનાવ્યા. આ સાથે જ વિરાટ આ વર્ષે ટીમ ઈન્ડિયા માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત તેમણે જીતનારી મેચોમાં 18,000 રન પૂર્ણ કરીને વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. આ વર્ષે લગભગ 14 વર્ષ પછી વિરાટ કોહલી વિજય હજારે ટ્રોફીમાં જોવા મળ્યો છે અને તેમણ આંધ્રપ્રદેશ સામેની સદીથી લોકોના દિલ જીતી લીધા.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Virat Kohlivivian richardsicc odi rankingsવિરાટ કોહલીવિરાટ કોહલી આઈસીસી રેન્કિંગ

