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ટીમ ઈન્ડિયામાં બધુ બરાબર નથી! ગંભીર અને વિરાટ વચ્ચે અણબનાવના સંકેત, રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

Virat Kohli and Gautam Gambhir : ટીમ ઈન્ડિયા આજે એટલે કે 14 જુલાઈના રોજ ઈંગ્લેન્ડ સામે પ્રથમ ODI રમશે. ટીમે 13 જુલાઈના રોજ પ્રેક્ટિસ સેશનમાં ભાગ લીધો હતો. આ દરમિયાન એક રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે, જેમાં વિરાટ કોહલી અને ગૌતમ ગંભીર વચ્ચે બધુ બરાબર ન હોવાના સંકેત મળ્યા છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 14, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:51 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયામાં બધુ બરાબર નથી! ગંભીર અને વિરાટ વચ્ચે અણબનાવના સંકેત, રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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