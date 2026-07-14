/ટીમ ઈન્ડિયામાં બધુ બરાબર નથી! ગંભીર અને વિરાટ વચ્ચે અણબનાવના સંકેત, રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

Virat Kohli and Gautam Gambhir : ટીમ ઈન્ડિયા અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ આજે એટલે કે 14 જુલાઈએ એજબેસ્ટન ખાતે રમાશે. આ મેચ પહેલા એક આશ્ચર્યજનક અહેવાલ સામે આવ્યો છે જે સૂચવે છે કે ટીમ ઈન્ડિયામાં બધું બરાબર નથી, જેમાં વરિષ્ઠ ખેલાડીઓ વચ્ચે ઘર્ષણના સંકેતો છે.
હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અને વિરાટ કોહલી એકબીજા સાથે વાત કરી રહ્યા નથી. એજબેસ્ટન ODI પહેલા પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન, બંનેએ પોતાનું અંતર જાળવી રાખ્યું હતું, જ્યારે અન્ય ખેલાડીઓ અને સ્ટાફ સભ્યોએ પણ તેમની સાથે અલગથી વાતચીત કરી હતી.
ગંભીર-કોહલી વચ્ચે કોઈ વાતચીત નહીં ?
ટાઈમ્સ નાઉના અહેવાલ અનુસાર, ગૌતમ ગંભીર અને વિરાટ કોહલીએ એજબેસ્ટનમાં સમગ્ર પ્રેક્ટિસ સેશન દરમિયાન એક પણ વાર વાતચિત કરી નહોતી, જે ખૂબ જ ચોંકાવનારી વાત છે. કોહલીએ આખો સમય નેટમાં પોતાની બેટિંગ પર વિતાવ્યો અને ત્યારબાદ બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટક સાથે વાત કરી.
બાદમાં ગંભીરે સિતાંશુ કોટક સાથે પણ વાતચીત કરી. આ દરમિયાન ગંભીરે રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ અને કેએલ રાહુલ જેવા અન્ય ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત કરી. આ ઘટનાક્રમે ફરી એકવાર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે શું ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ અને સ્ટાર ખેલાડી વચ્ચે અણબનાવ છે ?
લાંબા વિરામ બાદ વિરાટ કોહલીની વાપસી
વિરાટ કોહલી લાંબા વિરામ બાદ ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી કરી રહ્યો છે. IPL પછી અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી માટે તેને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ IPL ફાઇનલમાં RCB વતી રમતી વખતે થયેલી ઈજાને કારણે તે આખી શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. ટીમ ઇન્ડિયાનું તાજેતરનું પ્રદર્શન ખૂબ જ નિરાશાજનક રહ્યું છે, ટીમને આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાં સતત ક્લીન સ્વીપનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ સંદર્ભમાં ચાહકોને ODI ફોર્મેટમાં વિરાટ કોહલી પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે.