Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

કોણ છે આ વ્યક્તિ જેને મેચ બાદ વિરાટ કોહલીએ લગાવ્યો ગળે ? એક સમયે ધોની સાથે થતી હતી તુલના

IND vs SA 1st ODI : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પહેલી વનડે રાંચીમાં રમાઈ હતી, જ્યાં ભારતીય ટીમે 17 રનથી રોમાંચક જીત મેળવી હતી. વિરાટ કોહલીએ 135 રન બનાવ્યા હતા.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 01, 2025, 09:16 AM IST

Trending Photos

કોણ છે આ વ્યક્તિ જેને મેચ બાદ વિરાટ કોહલીએ લગાવ્યો ગળે ? એક સમયે ધોની સાથે થતી હતી તુલના

IND vs SA 1st ODI : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ રાંચીના JSCA ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ કોમ્પ્લેક્સમાં રમાઈ હતી. ભારતે મુલાકાતી ટીમને 17 રનથી હરાવ્યું હતું. ભારતની જીતના હીરો વિરાટ કોહલીએ 135 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેને તેની ઇનિંગ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ પણ મળ્યો હતો. વિરાટે 120 બોલનો સામનો કર્યો હતો અને 11 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. મેચ yeo વિરાટ કોહલી એક વ્યક્તિને ગળે લગાવતો જોવા મળ્યો હતો. આ ફોટો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે જાણીએ કે તે વ્યક્તિ કોણ છે.

મેચ બાદ વિરાટ કોહલીએ કોને ગળે લગાવ્યો ?

Add Zee News as a Preferred Source

મેચ બાદ વિરાટ કોહલીએ તેના અંડર-19 સાથી ખેલાડી સૌરભ તિવારીને ગળે લગાવ્યો. આ એ જ સૌરભ તિવારી છે જેની એકસમયે MS ધોની સાથે તુલના કરવામાં આવતી હતી. તેને રાંચીનો આગામી MS ધોની પણ કહેવામાં આવતો હતો. આજે સૌરભ તિવારી ઝારખંડ રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશન (JSCA)નો સેક્રેટરી છે. સૌરભે 2008માં વિરાટ સાથે અંડર-19 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો.

સૌરભ તિવારીએ ભારત માટે ત્રણ ODI પણ રમી છે, જેમાં 49 રન બનાવ્યા છે. સૌરભે MS ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારત તરફથી ડેબ્યૂ કર્યું હતું. 35 વર્ષીય સૌરભ તિવારી તેના લાંબા વાળ અને લાંબા છગ્ગા મારવાની ક્ષમતા માટે જાણીતો હતો. તેથી, તેની સરખામણી માહી સાથે કરવામાં આવતી હતી.

સૌરભ તિવારીની IPL કારકિર્દી

સૌરભ તિવારીને ભારત માટે કદાચ ઘણી તકો મળી નથી. જોકે, તેણે 2008થી 2021 દરમિયાન 93 IPL મેચ રમી હતી. તિવારીએ IPLમાં 1494 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 8 અર્ધશતકનો સમાવેશ થાય છે. તિવારી IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને રાઇઝિંગ પુણે સુપરજાયન્ટ્સ માટે પણ રમી ચૂક્યો છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Ind vs SAVirat KohliSaurabh Tiwary

Trending news