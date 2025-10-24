Prev
Next

'ડબલ ડક' પછી કોહલી પર મોટું સંકટ... સિડનીમાં વિરાટ માટે હશે અગ્નિ પરીક્ષા, સચિન-સૂર્યકુમારની જેમ શરમજનક લિસ્ટમાં નોંધાવશે નામ?

Virat Kohli: વિરાટ કોહલી માટે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ચાલી રહેલ વનડે સિરીઝ અત્યાર સુધી સારી રહી નથી. કોહલી સતત બે મેચમાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. પર્થ પછી એડિલેડમાં પણ વિરાટ શૂન્ય રને આઉટ થયો હતો. સતત બે મેચમાં સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ તેની ટીકા થઈ રહી છે અને તેમને T20-ટેસ્ટની જેમ વનડેમાંથી પણ નિવૃત્તિ લેવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 24, 2025, 04:32 PM IST

Trending Photos

'ડબલ ડક' પછી કોહલી પર મોટું સંકટ... સિડનીમાં વિરાટ માટે હશે અગ્નિ પરીક્ષા, સચિન-સૂર્યકુમારની જેમ શરમજનક લિસ્ટમાં નોંધાવશે નામ?

Virat Kohli: વિરાટ કોહલી માટે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ચાલી રહેલ વનડે સિરીઝ અત્યાર સુધી સારી રહી નથી. કોહલી સતત બે મેચમાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. પર્થ પછી એડિલેડમાં પણ વિરાટ શૂન્ય રને આઉટ થયો હતો. સતત બે મેચમાં સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ તેની ટીકા થઈ રહી છે અને તેમને T20-ટેસ્ટની જેમ વનડેમાંથી પણ નિવૃત્તિ લેવાની સલાહ આપવામાં આવી રહી છે. કોહલી પાસે હવે શનિવારે સિડનીમાં રમાનારી મેચમાં વાપસી કરવાની તક હશે અને તેમાં મોટી ઇનિંગ્સ રમીને તેના ટીકાકારોને યોગ્ય જવાબ આપી શકે છે.

સચિન અને સૂર્યાની નહીં કરવા માંગે બરાબરી
સિડની વનડેમાં વિરાટની નજર એક શરમજનક રેકોર્ડથી બચવા પર હશે. આ રેકોર્ડ મહાન બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકર અને સૂર્યકુમાર યાદવ સાથે જોડાયેલો છે. જો સિડનીમાં પણ કોહલી શૂન્ય પર આઉટ થાય છે, તો તે સચિન અને સૂર્યકુમાર પછી સતત ત્રણ વનડેમાં શૂન્ય પર આઉટ થનાર ત્રીજો ખેલાડી બનશે. આ એક એવો રેકોર્ડ છે જેની બરાબરી તે ચોક્કસપણે કરવા માંગતો નથી. આવી સ્થિતિમાં તેના પર સારું પ્રદર્શન કરવાની સાથે-સાથે મોટો સ્કોર બનાવવાનું પણ દબાણ હશે.

Add Zee News as a Preferred Source

શરમજનક લિસ્ટમાં દિગ્ગજોના નામ
સચિન સતત ત્રણ વનડેમાં આઉટ થનાર પ્રથમ ભારતીય બેટ્સમેન હતો. ત્યારબાદ બેટ્સમેન તરીકે આ અનિચ્છનીય રેકોર્ડ સૂર્યાના નામ સાથે જોડાયો. અનિલ કુંબલે, ઝહીર ખાન, ઇશાંત શર્મા અને જસપ્રીત બુમરાહ પણ સતત ત્રણ મેચમાં શૂન્ય પર આઉટ થયા છે. જો કે, તેઓ બધા બોલર હોવાથી તેમના નામ એવી રીતે નથી જોડવામાં આવતા જે રીતે બેટ્સમેનના નામ જોડવામાં આવે છે.

સિડનીમાં ખરાબ છે વિરાટનો રેકોર્ડ
વિરાટ કોહલીએ સિડનીમાં અત્યાર સુધી 7 વનડે રમી છે. કોહલીની પ્રતિષ્ઠાને અનુરૂપ આ મેદાન પર તેમનું પ્રદર્શન રહ્યું નથી. તેમણે 24.3ની સરેરાશ અને 83.0ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 1 અડધી સદીની મદદથી 146 રન બનાવ્યા છે. તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 89 રન છે. વર્લ્ડ કપ 2027માં રમવાની ઉમ્મીદને કારણે કોહલી વનડે ફોર્મેટમાં સક્રિય છે. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025ની ફાઇનલ પછી કોહલી સીધો ઓસ્ટ્રેલિયા સિરીઝમાં જ રમતો જોવા મળી રહ્યો છે. હવે સિડનીમાં તેમના પર મોટી ઇનિંગ્સ રમવાની જવાબદારી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Virat KohliVirat Kohli double duckSachin Tendulkarકોહલી વનડે રેકોર્ડસચિન તેંડુલકર

Trending news